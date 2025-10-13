Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 13 Οκτωβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 13 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Ιερομαρτύρων Κάρπου και Αγαθονίκης,

Νεομάρτυρος Χρυσής,

Αγίου Φλωρεντίου του Θεσσαλονικέως

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Καρπός *

Αγαθονίκη

Χρυσή, Χρύσα, Χρυσαλία, Χρυσαυγή, Χρυσούλα, Σήλια, Χρυστάλλα, Χρυσταλλία *

Φλωρεντία, Φλωρέντα, Φλωρένα, Φλώρινα, Φλωρένσα, Φλωρέντζα, Ντία, Φλωρέντιος, Φλωρέντης, Φλωρέντος, Φλορέντσος

(* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα).

Διεθνής Ημέρα Μείωσης των Φυσικών Καταστροφών

Η Διεθνής Ημέρα Μείωσης των Φυσικών Καταστροφών καθιερώθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1989 και εορτάζεται κάθε χρόνο στις 13 Οκτωβρίου, με το σκεπτικό ότι ο άνθρωπος είναι αδύνατον να κυριαρχήσει στις δυνάμεις της φύσης, είναι όμως δυνατόν να μειώσει τις καταστροφικές τους συνέπειες.

Οι φτωχές και αναπτυσσόμενες χώρες υφίστανται τις μεγαλύτερες απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και δυσβάστακτες ζημιές, εξαιτίας της έλλειψης υποδομών, αλλά και τεχνογνωσίας για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών (σεισμοί, πλημμύρες, τσουνάμι, κατολισθήσεις και ξηρασία).

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 13 Οκτωβρίου

54 Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Κλαύδιος δηλητηριάζεται και πεθαίνει κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες. Ο 17χρονος θετός γιος του, Νέρων, τον διαδέχεται στο ρωμαϊκό θρόνο.

1307 Με εντολή του βασιλιά Φιλίππου Δ' της Γαλλίας συλλαμβάνονται εκατοντάδες Ναΐτες Ιππότες, οι οποίοι αργότερα θα υποβληθούν σε βασανιστήρια προκειμένου να «ομολογήσουν» ότι είναι αιρετικοί.

1884 Η ώρα Γκρίνουιτς καθιερώνεται ως βάση υπολογισμού της παγκόσμιας ώρας.

1904 Ο Μακεδονομάχος Παύλος Μελάς (Μίκης Ζέζας) κυκλώνεται από τουρκικό απόσπασμα στο χωριό Στάτιστα (Μελάς) και τραυματίζεται θανάσιμα.

1917 70.000 άνθρωποι που συγκεντρώθηκαν στη Φάτιμα της Πορτογαλίας υποστήριξαν ότι είδαν τον ήλιο να «χορεύει», αλλάζοντας χρώματα που πλημμύρισαν τον ουρανό. Θεωρείται θαύμα της Παναγίας που εμφανιζόταν εκεί από τις 13 Μαΐου του 1917 και κάθε 13 του μηνός.

1944 Στη Μάχη της Ηλεκτρικής η αντιστασιακή οργάνωση ΕΛΑΣ διασώζει το εργοστάσιο παραγωγής Ηλεκτρισμού στο Κερατσίνι. Μαζί με τον ΕΛΑΣ πολεμούσε και ο ντόπιος πληθυσμός.

1995 Αίρεται το εμπάργκο της Ελλάδας προς την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.

Γεννήσεις στις 13 Οκτωβρίου

1499 Κλαυδία της Βρετάνης, βασίλισσα της Γαλλίας

1821 Ρούντολφ Βίρχοβ, Γερμανός επιστήμονας και πολιτικός

1925 Μάργκαρετ Θάτσερ, Αγγλίδα πολιτικός

1927 Τουργκούτ Οζάλ, Τούρκος πολιτικός

1934 Νάνα Μούσχουρη, Ελληνίδα τραγουδίστρια

1951 Αντώνης Καφετζόπουλος, Έλληνας ηθοποιός

1960 Βασίλης Λέκκας, Έλληνας τραγουδιστής

1964 Παύλος Παυλίδης, Έλληνας τραγουδοποιός

1967 Χαβιέρ Σοτομαγιόρ, Κουβανός αθλητής

1969 Νικόλαος Γραμματικός, Έλληνας χειροσφαιριστής

1971 Πύρρος Δήμας, Έλληνας αρσιβαρίστας

1977 Πολ Πιρς, Αμερικανός καλαθοσφαιριστής

1981 Δημήτρης Μούγιος, Έλληνας κωπηλάτης

1982 Ίαν Θορπ, Αυστραλός κολυμβητής

Θάνατοι στις 13 Οκτωβρίου

54 Κλαύδιος, Ρωμαίος αυτοκράτορας

1815 Ζοακίμ Μυρά, Γάλλος στρατιωτικός

1882 Αρτύρ ντε Γκομπινώ, Γάλλος φιλόσοφος

1904 Παύλος Μελάς, Έλληνας στρατιωτικός

1985 Σπύρος Βασιλείου, Έλληνας ζωγράφος

2008 Γκιγιόμ Ντεπαρντιέ, Γάλλος ηθοποιός

2010 Κώστας Καφάσης, Έλληνας τραγουδιστής