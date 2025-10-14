Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 14 Οκτωβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 14 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Μεγαλομαρτύρων Γερβασίου και Ναζαρίου,

Οσίου Ιγνατίου επισκόπου Μηθύμνης

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Γερβάσιος, Γερβασία *

Ναζάριος

Ιγνάτιος, Ιγνάτης, Ιγνατία *

(* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα).

Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων (Τυποποίησης)

Κάθε χρόνο στις 14 Οκτωβρίου, τα μέλη της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC), του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) και της Διεθνούς Τηλεπικοινωνιακής Ένωσης (ITU), εορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων, προς τιμήν των χιλιάδων ειδικών σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίοι συνεργάζονται για την εκπόνηση των Διεθνών Προτύπων.

Τα Διεθνή Πρότυπα χρησιμοποιούνται σε εθνικό και τοπικό επίπεδο για να καλύπτουν απαιτήσεις της κοινωνίας, της αγοράς και της νομοθεσίας.

Επίσης, βοηθούν στην ανάπτυξη καλών πρακτικών και νέων τεχνολογιών, ενώ αποθαρρύνουν τη δημιουργία τεχνικών εμποδίων στις συναλλαγές μέσω των εθνικών νομοθεσιών.

Τα Διεθνή Πρότυπα προσφέρουν καθολικώς αποδεκτές και αναγνωρισμένες λύσεις, με στόχο την πρόληψη θανάτων και τραυματισμών που οφείλονται στις φυσικές καταστροφές, τις μεταφορές, τα ατυχήματα, τις βιομηχανικές καταστροφές και τις επιδημίες.

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 14 Οκτωβρίου

1066 Μάχη του Χέιστινγκς: στο Σένλακ Χιλ της Αγγλίας, έντεκα χιλιόμετρα έξω από το Χέιστινγκς, οι νορμανδικές δυνάμεις του Γουλιέλμου του Κατακτητή νικούν τον αγγλικό στρατό και σκοτώνουν τον βασιλιά Χάρολντ Β΄ της Αγγλίας.

1806 Μάχη της Ιένας: Ο Αυτοκράτορας Ναπολέων Βοναπάρτης νικά τον πρωσικό στρατό.

1849 Αθήνα: Νυκτερινές ώρες ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών στη κατάσβεση της οποίας συμμετείχε και ο Βασιλεύς Όθων «υδρεύων προς εμψύχωσιν των αντληστών». 120 ασθενείς μεταφέρθηκαν σε πλησιέστερες οικίες.

1914 Ο Ελληνικός Στρατός ανακαταλαμβάνει τη Βόρεια Ήπειρο.

1915 Η Βουλγαρία κηρύσσει τον πόλεμο κατά της Σερβίας (Α' Παγκόσμιος Πόλεμος).

1944 Αποβιβάζονται στον Πειραιά τα πρώτα τμήματα του Ελληνικού Στρατού Μέσης Ανατολής με πρώτο τον Ιερό Λόχο

1963 Σε 15 έως 20 εκατ. στερλίνες υπολογίζεται η αξία των εθνικοποιημένων περιουσιών των Ελλήνων της Αιγύπτου, σύμφωνα με δημοσίευμα της Αλ Αχράμ του Καΐρου.

Γεννήσεις στις 14 Οκτωβρίου

1784 Φερδινάνδος Ζ', βασιλιάς της Ισπανίας

1873 Ζυλ Ριμέ, Γάλλος ποδοσφαιρικός παράγοντας

1890 Ντουάιτ Αϊζενχάουερ, Αμερικανός στρατηγός και 34ος πρόεδρος των Η.Π.Α.

1893 Λίλιαν Γκις, Αμερικανίδα ηθοποιός

1894 Ε.Ε. Κάμινγκς, Αμερικανός ποιητής

1942 Πέτερ Νάντας, Ούγγρος συγγραφέας

1970 Παρ Ζέτερμπεργκ, Σουηδός ποδοσφαιριστής

1970 Ρένος Χαραλαμπίδης, Έλληνας ηθοποιός

Θάνατοι στις 14 Οκτωβρίου

1066 Χάρολντ Β', βασιλιάς της Αγγλίας

1817 Θεόδωρος Ουσάκωφ, Ρώσος ναύαρχος

1944 Έρβιν Ρόμελ, Γερμανός στρατάρχης

1959 Έρολ Φλιν, Αυστραλός ηθοποιός

1967 Μαρσέλ Αιμέ, Γάλλος συγγραφέας

1977 Μπινγκ Κρόσμπι, Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός

1990 Λέοναρντ Μπερνστάιν, Αμερικανός συνθέτης