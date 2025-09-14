Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 14 Σεπτεμβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Ύψωσις Τιμίου Σταυρού,

Αγίου Θεοκλέους μάρτυρος

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Θεοκλής, Θεοκλέας, Θεόκλεια

Σταύρος, Σταυριανός, Σταύρακας, Σταυράκιος, Σταυρής, Σταυράκης, Σταυρούλα, Σταυριανή, Σταυρίνα, Σταυρία

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 14 Σεπτεμβρίου

81 Ο Δομιτιανός γίνεται αυτοκράτορας της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας μετά το θάνατο του αδελφού του, Τίτου.

326 Η Αγία Ελένη ανακαλύπτει το λεγόμενο Τίμιο Σταυρό και τον Πανάγιο Τάφο (τον τάφο του Ιησού) στην Ιερουσαλήμ.

628 Ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Ηράκλειος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Κωνσταντινούπολη, αφού έχει κατατροπώσει τους Πέρσες και ανακτήσει τον Τίμιο Σταυρό.

1752 Η Βρετανική Αυτοκρατορία υιοθετεί το Γρηγοριανό ημερολόγιο, παρακάμπτοντας 11 ημέρες (η προηγούμενη ημέρα ήταν 2 Σεπτεμβρίου).

1812 Οι πρώτοι Γάλλοι στρατιώτες του Ναπολέοντα εισέρχονται στη Μόσχα.

1829 Υπογράφεται η Συνθήκη της Ανδριανούπολης ανάμεσα στη Ρωσική και την Οθωμανική Αυτοκρατορία.

1944 Ο ΕΛΑΣ απελευθερώνει το Αγρίνιο. Οι ταγματασφαλίτες κατάθεσαν τα όπλα τους βάση συμφωνίας που επιτεύχθη, και αποχώρησαν ανενόχλητοι.

1960 Ιδρύεται ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγών Κρατών (ΟΠΕΚ), από τα κράτη: Ιράκ, Ιράν, Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία και Βενεζουέλα.

2000 Ο βουλευτής Γεώργιος Καρατζαφέρης ιδρύει το κόμμα ΛΑΟΣ.

Γεννήσεις στις 14 Σεπτεμβρίου

1580 Φρανσίσκο ντε Κεβέδο, Ισπανός ποιητής και πολιτικός

1760 Λουίτζι Κερουμπίνι, Ιταλός συνθέτης

1769 Αλεξάντερ φον Χούμπολτ, Γερμανός γεωγράφος και εξερευνητής

1878 Ίων Δραγούμης, Έλληνας διπλωμάτης και συγγραφέας

1898 Χαλ Ουόλις, Αμερικανός κινηματογραφικός παραγωγός

1902 Γιώργος Παπασιδέρης, Έλληνας τραγουδιστής

1910 Γιάννης Λάτσης, Έλληνας επιχειρηματίας

1956 Κώστας Καραμανλής, Έλληνας πολιτικός

1965 Ντμίτρι Μεντβέντεφ, Ρώσος πολιτικός

1969 Κώστας Κουκοδήμος, Έλληνας αθλητής και πολιτικός

1981 Miyavi, Ιάπωνας τραγουδιστής, κιθαρίστας και ηθοποιός

1983 Έιμι Γουάινχαουζ, Αγγλίδα τραγουδίστρια

1989 Λόγκαν Χέντερσον, Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός

Θάνατοι στις 14 Σεπτεμβρίου

407 Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

775 Κωνσταντίνος Ε΄ Κοπρώνυμος, Βυζαντινός αυτοκράτορας

1321 Δάντης Αλιγκέρι, Ιταλός συγγραφέας

1498 Τζιοβάνι των Μεδίκων ο Ποπολάρος, Ιταλός ευγενής

1712 Τζιοβάνι Ντομένικο Κασίνι, Ιταλός μαθηματικός, αστρονόμος και μηχανικός

1851 Τζέιμς Φένιμορ Κούπερ, Αμερικανός συγγραφέας

1901 Ουίλλιαμ ΜακΚίνλεϊ, 25ος πρόεδρος των Η.Π.Α.

1936 Έρβιν Θάλμπεργκ, Αμερικανός κινηματογραφικός παραγωγός

1960 Μ. Καραγάτσης, Έλληνας συγγραφέας

1982 Γκρέις Κέλι, Αμερικανίδα ηθοποιός

1984 Τζάνετ Γκέινορ, Αμερικανίδα ηθοποιός

1994 Μαρίκα Κρεβατά, Ελληνίδα ηθοποιός

1999 Γιάννος Κρανιδιώτης, Έλληνας διπλωμάτης και πολιτικός

2001 Στέλιος Καζαντζίδης, Έλληνας τραγουδιστής

2005 Ρόμπερτ Γουάιζ, Αμερικανός σκηνοθέτης

2009 Πάτρικ Σουέιζι, Αμερικανός ηθοποιός, τραγουδιστής και χορευτής