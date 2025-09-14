Ελλάδα Εορτολόγιο - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Σαν Σήμερα

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 14 Σεπτεμβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Όλα τα σημαντικά γεγονότα, γεννήσεις και θάνατοι που σημειώθηκαν σαν σήμερα 14 Σεπτεμβρίου.

Φωτ.: Unsplash
Φωτ.: Unsplash
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

  • Ύψωσις Τιμίου Σταυρού,
  • Αγίου Θεοκλέους μάρτυρος

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

  • Θεοκλής, Θεοκλέας, Θεόκλεια
  • Σταύρος, Σταυριανός, Σταύρακας, Σταυράκιος, Σταυρής, Σταυράκης, Σταυρούλα, Σταυριανή, Σταυρίνα, Σταυρία

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 14 Σεπτεμβρίου

81 Ο Δομιτιανός γίνεται αυτοκράτορας της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας μετά το θάνατο του αδελφού του, Τίτου.

326 Η Αγία Ελένη ανακαλύπτει το λεγόμενο Τίμιο Σταυρό και τον Πανάγιο Τάφο (τον τάφο του Ιησού) στην Ιερουσαλήμ.

628 Ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Ηράκλειος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Κωνσταντινούπολη, αφού έχει κατατροπώσει τους Πέρσες και ανακτήσει τον Τίμιο Σταυρό.

1752 Η Βρετανική Αυτοκρατορία υιοθετεί το Γρηγοριανό ημερολόγιο, παρακάμπτοντας 11 ημέρες (η προηγούμενη ημέρα ήταν 2 Σεπτεμβρίου).

1812 Οι πρώτοι Γάλλοι στρατιώτες του Ναπολέοντα εισέρχονται στη Μόσχα.

1829 Υπογράφεται η Συνθήκη της Ανδριανούπολης ανάμεσα στη Ρωσική και την Οθωμανική Αυτοκρατορία.

1944 Ο ΕΛΑΣ απελευθερώνει το Αγρίνιο. Οι ταγματασφαλίτες κατάθεσαν τα όπλα τους βάση συμφωνίας που επιτεύχθη, και αποχώρησαν ανενόχλητοι.

1960 Ιδρύεται ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγών Κρατών (ΟΠΕΚ), από τα κράτη: Ιράκ, Ιράν, Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία και Βενεζουέλα.

2000 Ο βουλευτής Γεώργιος Καρατζαφέρης ιδρύει το κόμμα ΛΑΟΣ.

Γεννήσεις στις 14 Σεπτεμβρίου

  • 1580 Φρανσίσκο ντε Κεβέδο, Ισπανός ποιητής και πολιτικός
  • 1760 Λουίτζι Κερουμπίνι, Ιταλός συνθέτης
  • 1769 Αλεξάντερ φον Χούμπολτ, Γερμανός γεωγράφος και εξερευνητής
  • 1878 Ίων Δραγούμης, Έλληνας διπλωμάτης και συγγραφέας
  • 1898 Χαλ Ουόλις, Αμερικανός κινηματογραφικός παραγωγός
  • 1902 Γιώργος Παπασιδέρης, Έλληνας τραγουδιστής
  • 1910 Γιάννης Λάτσης, Έλληνας επιχειρηματίας
  • 1956 Κώστας Καραμανλής, Έλληνας πολιτικός
  • 1965 Ντμίτρι Μεντβέντεφ, Ρώσος πολιτικός
  • 1969 Κώστας Κουκοδήμος, Έλληνας αθλητής και πολιτικός
  • 1981 Miyavi, Ιάπωνας τραγουδιστής, κιθαρίστας και ηθοποιός
  • 1983 Έιμι Γουάινχαουζ, Αγγλίδα τραγουδίστρια
  • 1989 Λόγκαν Χέντερσον, Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός

Θάνατοι στις 14 Σεπτεμβρίου

  • 407 Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
  • 775 Κωνσταντίνος Ε΄ Κοπρώνυμος, Βυζαντινός αυτοκράτορας
  • 1321 Δάντης Αλιγκέρι, Ιταλός συγγραφέας
  • 1498 Τζιοβάνι των Μεδίκων ο Ποπολάρος, Ιταλός ευγενής
  • 1712 Τζιοβάνι Ντομένικο Κασίνι, Ιταλός μαθηματικός, αστρονόμος και μηχανικός
  • 1851 Τζέιμς Φένιμορ Κούπερ, Αμερικανός συγγραφέας
  • 1901 Ουίλλιαμ ΜακΚίνλεϊ, 25ος πρόεδρος των Η.Π.Α.
  • 1936 Έρβιν Θάλμπεργκ, Αμερικανός κινηματογραφικός παραγωγός
  • 1960 Μ. Καραγάτσης, Έλληνας συγγραφέας
  • 1982 Γκρέις Κέλι, Αμερικανίδα ηθοποιός
  • 1984 Τζάνετ Γκέινορ, Αμερικανίδα ηθοποιός
  • 1994 Μαρίκα Κρεβατά, Ελληνίδα ηθοποιός
  • 1999 Γιάννος Κρανιδιώτης, Έλληνας διπλωμάτης και πολιτικός
  • 2001 Στέλιος Καζαντζίδης, Έλληνας τραγουδιστής
  • 2005 Ρόμπερτ Γουάιζ, Αμερικανός σκηνοθέτης
  • 2009 Πάτρικ Σουέιζι, Αμερικανός ηθοποιός, τραγουδιστής και χορευτής
  • 2011 Ρούντολφ Μέσμπαουερ, Γερμανός φυσικός

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Εορτολόγιο - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Σαν Σήμερα

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader