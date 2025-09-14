Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 14 Σεπτεμβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»
Όλα τα σημαντικά γεγονότα, γεννήσεις και θάνατοι που σημειώθηκαν σαν σήμερα 14 Σεπτεμβρίου.
Σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:
- Ύψωσις Τιμίου Σταυρού,
- Αγίου Θεοκλέους μάρτυρος
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:
- Θεοκλής, Θεοκλέας, Θεόκλεια
- Σταύρος, Σταυριανός, Σταύρακας, Σταυράκιος, Σταυρής, Σταυράκης, Σταυρούλα, Σταυριανή, Σταυρίνα, Σταυρία
Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 14 Σεπτεμβρίου
81 Ο Δομιτιανός γίνεται αυτοκράτορας της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας μετά το θάνατο του αδελφού του, Τίτου.
326 Η Αγία Ελένη ανακαλύπτει το λεγόμενο Τίμιο Σταυρό και τον Πανάγιο Τάφο (τον τάφο του Ιησού) στην Ιερουσαλήμ.
628 Ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Ηράκλειος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Κωνσταντινούπολη, αφού έχει κατατροπώσει τους Πέρσες και ανακτήσει τον Τίμιο Σταυρό.
1752 Η Βρετανική Αυτοκρατορία υιοθετεί το Γρηγοριανό ημερολόγιο, παρακάμπτοντας 11 ημέρες (η προηγούμενη ημέρα ήταν 2 Σεπτεμβρίου).
1812 Οι πρώτοι Γάλλοι στρατιώτες του Ναπολέοντα εισέρχονται στη Μόσχα.
1829 Υπογράφεται η Συνθήκη της Ανδριανούπολης ανάμεσα στη Ρωσική και την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
1944 Ο ΕΛΑΣ απελευθερώνει το Αγρίνιο. Οι ταγματασφαλίτες κατάθεσαν τα όπλα τους βάση συμφωνίας που επιτεύχθη, και αποχώρησαν ανενόχλητοι.
1960 Ιδρύεται ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγών Κρατών (ΟΠΕΚ), από τα κράτη: Ιράκ, Ιράν, Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία και Βενεζουέλα.
2000 Ο βουλευτής Γεώργιος Καρατζαφέρης ιδρύει το κόμμα ΛΑΟΣ.
Γεννήσεις στις 14 Σεπτεμβρίου
- 1580 Φρανσίσκο ντε Κεβέδο, Ισπανός ποιητής και πολιτικός
- 1760 Λουίτζι Κερουμπίνι, Ιταλός συνθέτης
- 1769 Αλεξάντερ φον Χούμπολτ, Γερμανός γεωγράφος και εξερευνητής
- 1878 Ίων Δραγούμης, Έλληνας διπλωμάτης και συγγραφέας
- 1898 Χαλ Ουόλις, Αμερικανός κινηματογραφικός παραγωγός
- 1902 Γιώργος Παπασιδέρης, Έλληνας τραγουδιστής
- 1910 Γιάννης Λάτσης, Έλληνας επιχειρηματίας
- 1956 Κώστας Καραμανλής, Έλληνας πολιτικός
- 1965 Ντμίτρι Μεντβέντεφ, Ρώσος πολιτικός
- 1969 Κώστας Κουκοδήμος, Έλληνας αθλητής και πολιτικός
- 1981 Miyavi, Ιάπωνας τραγουδιστής, κιθαρίστας και ηθοποιός
- 1983 Έιμι Γουάινχαουζ, Αγγλίδα τραγουδίστρια
- 1989 Λόγκαν Χέντερσον, Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός
Θάνατοι στις 14 Σεπτεμβρίου
- 407 Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
- 775 Κωνσταντίνος Ε΄ Κοπρώνυμος, Βυζαντινός αυτοκράτορας
- 1321 Δάντης Αλιγκέρι, Ιταλός συγγραφέας
- 1498 Τζιοβάνι των Μεδίκων ο Ποπολάρος, Ιταλός ευγενής
- 1712 Τζιοβάνι Ντομένικο Κασίνι, Ιταλός μαθηματικός, αστρονόμος και μηχανικός
- 1851 Τζέιμς Φένιμορ Κούπερ, Αμερικανός συγγραφέας
- 1901 Ουίλλιαμ ΜακΚίνλεϊ, 25ος πρόεδρος των Η.Π.Α.
- 1936 Έρβιν Θάλμπεργκ, Αμερικανός κινηματογραφικός παραγωγός
- 1960 Μ. Καραγάτσης, Έλληνας συγγραφέας
- 1982 Γκρέις Κέλι, Αμερικανίδα ηθοποιός
- 1984 Τζάνετ Γκέινορ, Αμερικανίδα ηθοποιός
- 1994 Μαρίκα Κρεβατά, Ελληνίδα ηθοποιός
- 1999 Γιάννος Κρανιδιώτης, Έλληνας διπλωμάτης και πολιτικός
- 2001 Στέλιος Καζαντζίδης, Έλληνας τραγουδιστής
- 2005 Ρόμπερτ Γουάιζ, Αμερικανός σκηνοθέτης
- 2009 Πάτρικ Σουέιζι, Αμερικανός ηθοποιός, τραγουδιστής και χορευτής
- 2011 Ρούντολφ Μέσμπαουερ, Γερμανός φυσικός