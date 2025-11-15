Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 15 Νοεμβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 15 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Μαρτύρων Αβίβου Γουρίου και Σαμωνά,

Ευψυχίου, Καρτερίου και Νεάρχου

Δεν γιορτάζει κάποιο όνομα.

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 15 Νοεμβρίου

565 Ο Ιουστίνος Β΄ διαδέχεται τον θείο του, Ιουστινιανό Α', ως αυτοκράτορας της Βυζαντινής αυτοκρατορίας.

1532 Κατόπιν εντολής του Φρανθίσκο Πιθάρρο, Ισπανοί κατακτητές με επικεφαλής τον Ερνάντο ντε Σότο συναντούν τον ηγέτη των Ίνκας, Αταουάλπα, έξω από την πόλη Καχαμάρκα.

1859 Πραγματοποιούνται στην Αθήνα τα Ολύμπια του 1859, η πρώτη προσπάθεια αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων στη νεώτερη ιστορία.

1900 Ο φοιτητής της Νομικής Παπαδάκης από τη Σητεία αποπειράται να σκοτώσει με περίστροφο τους καθηγητές του Αγγελόπουλο και Κρασά, επειδή τον απέρριψαν στις εξετάσεις.

1904 Ο Κινγκ Ζιλέτ πατεντάρει την πρώτη ξυριστική λεπίδα που φέρει το όνομά του (Gillette).

1914 Ο Ιταλός σοσιαλιστής και μετέπειτα φασίστας Μπενίτο Μουσολίνι εκδίδει την εφημερίδα Il popolo d' Italia.

1920 Πραγματοποιείται στη Γενεύη η πρώτη συνέλευση της Κοινωνίας των Εθνών.

1921 Το διάβημα της Αγγλίας υπέρ των ελληνοτουρκικών κρατών αποτυγχάνει. Ο Κεμάλ δηλώνει στους Αγγλους απεσταλμένους στην Άγκυρα, ότι δεν εννοεί να έλθει σε συζήτηση με τους Έλληνες, αν δεν δηλώσουν ότι παραιτούνται της Ανατολικής Θράκης και ότι αποχωρούν από τη Μικρά Ασία.

1922 Ώρα 11:30 εκτελούνται στου Γουδή οι έξι θεωρούμενοι ως υπαίτιοι της Μικρασιατικής Καταστροφής.

1926 Το ραδιοφωνικό δίκτυο NBC βγαίνει «στον αέρα».

1931 Στη Γερμανία, οι Ναζί κερδίζουν τις εκλογές στην περιφέρεια της Έσσης.

1943 Ο αρχηγός των SS, Χάινριχ Χίμλερ, διατάσσει όλοι οι τσιγγάνοι να τεθούν στο ίδιο επίπεδο με τους Εβραίους και να σταλούν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης

1949 Εκτελείται δι απαγχονισμού στην Ινδία ο υπεύθυνος για τη δολοφονία του Μαχάτμα Γκάντι, Ναθουράμ Βιναγιάκ Γκόντσε και ο συνεργός του Ναραγιάν Άπτε.

1951 Καταδικάζεται ο Νίκος Μπελογιάννης, με κατηγορία την παράβαση του νόμου 509/1947 για απόπειρα ανασυγκρότησης του Κ.Κ.Ε.

1956 Κυκλοφορεί η πρώτη ταινία του Έλβις Πρίσλεϊ, με τίτλο «Love Me Tender».

1961 Ο Μάνος Κατράκης τιμάται με το πρώτο βραβείο των κριτικών του Αγίου Φραγκίσκου, για το ρόλο του Κρέοντα στην «Αντιγόνη».

1967 Στα πρόθυρα ελληνοτουρκικού πολέμου, μετά την επίθεση των δυνάμεων της Εθνικής Φρουράς υπό τον Γρίβα στο τουρκοκυπριακό χωριό Κοφίνου. (Τα γεγονότα της Κοφίνου)

1969 Στην Ουάσιγκτον περίπου μισό εκατομμύριο άνθρωποι διαδηλώνουν κατά του πολέμου στο Βιετνάμ.

1969 Στο Κολούμπους του Οχάιο ο Ντέιβ Τόμας ανοίγει το πρώτο εστιατόριο «Wendy's».

1973 Οι φοιτητές κλείνονται στα Πολυτεχνείο Αθηνών και Θεσσαλονίκης και καλούν το λαό σε εξέγερση κατά της χούντας.

1983 Η τουρκική διοίκηση ανακήρυξε τα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου ανεξάρτητο κράτος (Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου).

1988 Το Εθνικό Παλαιστινιακό Συνέδριο διακήρυξε την ανεξαρτησία του Κράτους της Παλαιστίνης.

1989 Το Ισραήλ απαγορεύει την κυκλοφορία σε ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιους της Δυτικής Όχθης και της Γάζας, εμποδίζοντας έτσι τις εκδηλώσεις για την πρώτη επέτειο από την ανακήρυξη ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους.

1990 Ο παραγωγός των "Μίλι Βανίλι" αποκαλύπτει ότι δεν ήταν αυτοί που τραγουδούσαν στο άλμπουμ τους και ότι η φωνή ήταν δανεική

1999 Έπειτα από 13 χρόνια διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ η Κίνα υπογράφει συμφωνία ένταξης της στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Είχε προηγηθεί η ένταξη της στην GATT.

Γεννήσεις στις 15 Νοεμβρίου

1607 Μαντλέν ντε Σκυντερύ, Γαλλίδα συγγραφέας

1738 Ουίλιαμ Χέρσελ, Γερμανός αστρονόμος

1862 Γκέρχαρτ Χάουπτμαν, Γερμανός θεατρικός συγγραφέας

1874 Δημήτριος Γολέμης, Έλληνας δρομέας

1874 Αύγουστος Κρογκ, Δανός ζωολόγος

1887 Τζόρτζια Ο'Κιφ, Αμερικανίδα ζωγράφος

1891 Έρβιν Ρόμελ, Γερμανός στρατάρχης

1920 Βασίλης Διαμαντόπουλος, Έλληνας ηθοποιός

1946 Βασίλης Γκούμας, Έλληνας καλαθοσφαιριστής

1964 Στέλιος Αποσπόρης, Έλληνας ποδοσφαιριστής

Θάνατοι στις 15 Νοεμβρίου

1280 Αλβέρτος ο Μέγας, Γερμανός επίσκοπος, θεολόγος και φιλόσοφος

1630 Γιοχάνες Κέπλερ, Γερμανός αστρονόμος και μαθηματικός

1787 Κρίστοφ Βίλιμπαλντ Γκλουκ, Γερμανός συνθέτης

1839 Ουίλιαμ Μάρντοκ, Σκωτσέζος εφευρέτης

1916 Χένρικ Σιενκιέβιτς, Πολωνός συγγραφέας

1917 Εμίλ Ντιρκέμ, Γάλλος κοινωνιολόγος

1922 Δημήτριος Γούναρης, Έλληνας πολιτικός

1922 Γεώργιος Χατζανέστης, Έλληνας στρατηγός

1922 Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης, Έλληνας πολιτικός

1922 Νικόλαος Θεοτόκης, Έλληνας πολιτικός

1954 Λάιονελ Μπάριμορ, Αμερικανός ηθοποιός

1966 Δημήτριος Τόφαλος, Έλληνας αρσιβαρίστας

1974 Βάλτερ Μάισνερ, Γερμανός φυσικός

1988 Ιερώνυμος, αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος

1990 Τάσος Βουρνάς, Έλληνας ιστορικός