Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 15 Σεπτεμβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Αγίου Βησσαρίωνος εν Λαρίση,

Αγίου Νικήτα μάρτυρος

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Βησσαρίων, Βησσαρίωνας, Βησσάρης, Βησσαρία

Νικήτας, Νικήτη, Νικήτα

Ευρωπαϊκή Ημέρα κατά του Καρκίνου του Προστάτη

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα κατά του Καρκίνου του Προστάτη καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Σεπτεμβρίου για να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τον ανδρικό πληθυσμό της Γηραιάς Ηπείρου σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζει από τον καρκίνο του προστάτη.

Περισσότεροι από 100.000 άνδρες στο δυτικό κόσμο και άγνωστος αριθμός στον υπόλοιπο πεθαίνουν κάθε χρόνο από καρκίνο του προστάτη, ο οποίος μπορεί να θεραπευθεί στο 70% των περιπτώσεων, αν διαγνωστεί έγκαιρα. Γι' αυτό καλείται ο ανδρικός πληθυσμός άνω των 50 ετών να επισκέπτεται κάθε χρόνο τον ουρολόγο του και να υποβάλλεται σε δακτυλική εξέταση του προστάτη και μέτρηση του προστατικού καρκινικού δείκτη (PSA).

Διεθνής Ημέρα Δημοκρατίας

Η Διεθνής Ημέρα Δημοκρατίας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Σεπτεμβρίου με πρωτοβουλία της Διακοινοβουλευτικής Ενωσης (IPU) από το 1997, ενώ από το 2007 υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Η Δημοκρατία σε όλες τις εκφάνσεις της, από την Αρχαία Αθήνα έως τη σύγχρονη εποχή, όπου συνεχώς διευρύνεται γεωγραφικά, είναι το πιο συμμετοχικό πολίτευμα που γνώρισε η ανθρωπότητα. Ο εορτασμός στοχεύει στην ανάδειξη των αξιών που αντιπροσωπεύει η Δημοκρατία, μέσα από σειρά εκδηλώσεων και πρωτοβουλιών από κράτη και πολίτες.

Στη χώρα μας, η Παγκόσμια Ημέρα Δημοκρατίας γιορτάζεται από το 2008 σε όλα σχολεία, με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Ο εορτασμός περιλαμβάνει διαγωνισμούς έκθεσης και ζωγραφικής, με βραβεία, που αθλοθέτησε η Βουλή των Ελλήνων.

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 15 Σεπτεμβρίου

668 Ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Κώνστας Β΄ δολοφονείται στο λουτρό του στις Συρακούσες.

1789 Ιδρύεται το αμερικανικό Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

1812 Ο γαλλικός στρατός υπό το Ναπολέοντα φτάνει στο Κρεμλίνο της Μόσχας.

1821 Υπογράφεται στο Ελ Σαλβαδόρ η Acta de Indepedencia, με την οποία η ισπανοκρατούμενη Κεντρική Αμερική αποκτά δικαίωμα αυτοδιάθεσης.

1835 Το πλοίο «Μπιγκλ» του Δαρβίνου φθάνει στα νησιά Γκαλαπάγκος.

1908 Πρώτη παράσταση οπερέτας στην Αθήνα από ελληνικό θίασο με αρχιμουσικό το Θεόφραστο Σακελλαρίδη.

1916 Πρώτη χρήση των τανκς, σε πόλεμο, στη μάχη του Σομ.

1917 Ο Κερένσκι ανακηρύσσει τη Ρωσία σε Δημοκρατία, η οποία δεν θα επιζήσει πάνω από ενάμιση μήνα, καθότι στις αρχές Νοεμβρίου του ίδιου χρόνου θα επικρατήσουν οι Μπολσεβίκοι του Λένιν.

1919 Η ημερήσια εφημερίδα «Καθημερινή» εκδίδεται στην Αθήνα.

1920 Καταργούνται οι φυλακές Παλαμηδίου στο Ναύπλιο.

1921 Πραγματοποιείται στο προάστιο του Λονδίνου Χαϊγκέιτ ο γάμος του Ελευθέριου Βενιζέλου με την πλούσια ομογενή Έλενα Σκυλίτση.

1927 Παράρτημα του Πρωτοκόλλου της Γενεύης προβλέπει την ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος

1928 O Αλέξανδρος Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικιλίνη.

1930 Στο Λονδίνο, διεξάγεται ο πρώτος διεθνής αγώνας μπριτζ, με νίκη των ΗΠΑ επί της Αγγλίας.

1935 Ψηφίζονται από το 7ο συνέδριο των γερμανών εθνικοσοσιαλιστών οι Φυλετικοί Νόμοι της Νυρεμβέργης, οι οποίοι κατοχυρώνουν νομικά τον αντισημιτισμό.

1944 Έπειτα από σφοδρή μάχη, εξελίσσεται σφαγή αιχμαλώτων ταγματασφαλιτών στον Μελιγαλά Μεσσηνίας.

1949 Στα 75 του χρόνια, ο δρ. Κόνραντ Αντενάουερ γίνεται ο πρώτος καγκελάριος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

1959 Ο Νικήτα Χρουστσόφ είναι ο πρώτος ηγέτης της ΕΣΣΔ που επισκέπτεται τις ΗΠΑ. Η επίσκεψη αυτή διήρκεσε από 15 μέχρι 27 Σεπτεμβρίου.

1964 Κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της βρετανικής εφημερίδας «Sun».

1968 Ιδρύεται με απόφαση του ΚΚΕ, η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας (ΚΝΕ).

1975 Στην Ελλάδα, αρχίζουν να κυκλοφορούν δοκιμαστικά τρόλεϊ χωρίς εισπράκτορα.

1975 Διχοτομείται η Κορσική σε Βόρεια και Νότια.

1981 Η «Τζον Μπουλ» γίνεται η αρχαιότερη σε λειτουργία ατμομηχανή (λοκομοτίβα) στον κόσμο, όταν την κάνει να λειτουργήσει το Ινστιτούτο Σμιθσόνιαν.

1982 Εκδίδεται το πρώτο φύλλο της εφημερίδας USA TODAY.

1982 Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β' ξεσηκώνει θύελλα στο Ισραήλ, μετά την προσωπική ακρόαση που έδωσε στον Παλαιστίνιο ηγέτη Γιάσερ Αραφάτ.

1989 Κατατίθεται στη Βουλή το πόρισμα της προανακριτικής επιτροπής για το σκάνδαλο Κοσκωτά.

1991 Το διαστημικό λεωφορείο «Ντισκάβερι» θέτει σε τροχιά δορυφόρο που θα συγκεντρώνει πληροφορίες για τις τρύπες του όζοντος της Γης.

1995 Βόμβα εκρήγνυται στο γήπεδο της Σαχτιόρ στο Ντόνετσκ της Ουκρανίας στα πρώτα λεπτά ποδοσφαιρικής συνάντησης με απολογισμό 6 νεκρούς ανάμεσά τους και τον πρόεδρο της Σαχτιόρ.

1995 Κατά τη διάρκεια διυπουργικής σύσκεψης συμφωνείται το 51% των ναυπηγείων Σκαραμαγκά να παραμείνει υπό τον έλεγχο του Δημοσίου και το 49% του μετοχικού κεφαλαίου να μεταβιβαστεί από την ΕΤΒΑ σε φορέα, που θα συστήσουν οι εργαζόμενοι, ενώ το μάναντζμεντ να ανατεθεί σε ιδιώτη μετά από διεθνή διαγωνισμό.

1995 Στην 4η Διάσκεψη του ΟΗΕ για τις Γυναίκες που γίνεται στην Κίνα, εγκρίνεται διακήρυξη κατά την οποία βεβαιώνεται ότι τα δικαιώματα των γυναικών είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ καλούνταν οι κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας τους .

1999 Αναλαμβάνει Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο Ιταλός Ρομάνο Πρόντι.

2000 Ξεκινούν οι 27οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Μετέχουν 10.200 αθλητές και αθλήτριες από 200 χώρες σε 28 αθλήματα. Την Ολυμπιακή Φλόγα ανάβει η εκπρόσωπος των αυτοχθόνων της Αυστραλίας , Κάθι Φρίμαν. Ο Νίκος Κακλαμανάκης είναι ο πρώτος αθλητής που πατάει τον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου ως σημαιοφόρος της Ελληνικής Αποστολής.

2001 Ο Πρόεδρος Μπους, σε δήλωσή του, αναφέρει: «Βρισκόμαστε σε πόλεμο» και υπόσχεται «σαρωτική, επίμονη και αποτελεσματική» απάντηση στα χτυπήματα των τρομοκρατών. Σε ετοιμότητα βρίσκεται η πολεμική μηχανή των ΗΠΑ στον Κόλπο και σε εθνική ετοιμότητα είναι περίπου 50.000 έφεδροι.

2001 Ενθρονίζεται ο νέος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Ειρηναίος.

2004 Tην πρώτη οργανωμένη πλαζ στη χώρα μας για παιδιά και άτομα με αναπηρίες, εγκαινιάζει ο υφυπουργός Yγείας και Kοινωνικής Aλληλεγγύης Γιώργος Kωνσταντόπουλος. H πλαζ βρίσκεται σε χώρο του Kέντρου Aποκατάστασης Aναπήρων Παιδιών Bούλας (πρώην ΠIKΠA Bούλας).

Γεννήσεις στις 15 Σεπτεμβρίου

1254 Μάρκο Πόλο, Ιταλός εξερευνητής

1613 Φρανσουά ντε Λα Ροσφουκώ, Γάλλος συγγραφέας

1736 Ζαν Σιλβέν Μπεγί, Γάλλος αστρονόμος

1789 Τζέιμς Φένιμορ Κούπερ, Αμερικανός συγγραφέας

1890 Αγκάθα Κρίστι, Αγγλίδα συγγραφέας

1909 Δήμος Σταρένιος, Έλληνας ηθοποιός

1932 Νηλ Μπάρτλετ, Άγγλος χημικός

1941 Βίκτορ Ζουμπκόφ, Ρώσος πολιτικός

1946 Όλιβερ Στόουν, Αμερικανός σκηνοθέτης και σεναριογράφος

1946 Τόμι Λι Τζόουνς, Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης

1956 Ναταλία Τσαλίκη, Ελληνίδα ηθοποιός

1964 Ρόμπερτ Φίτσο, Σλοβάκος πολιτικός

1978 Εϊντούρ Γκούντγιονσεν, Ισλανδός ποδοσφαιριστής

1978 Μάρκο Πάντελιτς, Σέρβος ποδοσφαιριστής

Θάνατοι στις 15 Σεπτεμβρίου

668 Κώνστας Β΄, Βυζαντινός αυτοκράτορας

1885 Τζάμπο, Αφρικανικός ελέφαντας

1936 Αλέξανδρος Ζαΐμης, Έλληνας πολιτικός

1938 Γιαννούλης Χαλεπάς, Έλληνας γλύπτης

2006 Οριάνα Φαλάτσι, Ιταλίδα δημοσιογράφος

2007 Κόλιν Μακ Ρέι, Σκωτσέζος οδηγός αγώνων

2008 Σταύρος Παράβας, Έλληνας ηθοποιός

2008 Ρίτσαρντ Ράιτ, Άγγλος μουσικός (Pink Floyd)