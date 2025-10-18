Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 18 Οκτωβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 18 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Λουκά του Ευαγγελιστού,

Αγίου Μαρίνου του γέροντος

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Λουκάς, Λουκία, Λουκίτσα *

Μαρίνος *

(* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα).

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 18 Οκτωβρίου

1356 Ισχυρός σεισμός καταστρέφει τη Βασιλεία (Ελβετία), στο πιο σημαντικό ιστορικό σεισμολογικό γεγονός βόρεια των Άλπεων.

1843 Σεισμός μεγέθους 6,5 Ρίχτερ χτυπά τη Χάλκη Δωδεκανήσου, σκοτώνοντας 600 άτομα.

1851 Εκδίδεται στο Λονδίνο για πρώτη φορά το έργο του Χέρμαν Μέλβιλ «Μόμπι Ντικ», με τίτλο «Η φάλαινα».

1867 Οι Η.Π.Α. παίρνουν στην κατοχή τους την Αλάσκα μετά την αγορά της από τη Ρωσική Αυτοκρατορία για 7.200.000$. Το γεγονός εορτάζεται κάθε χρόνο στην Πολιτεία ως η Ημέρα της Αλάσκας.

1912 Α΄ Βαλκανικός πόλεμος: ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει την Έδεσσα. Την ίδια μέρα, το τορπιλοβόλο 11 με κυβερνήτη τον Νικόλαο Βότση τορπιλίζει στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης το τουρκικό θωρηκτό "Φετχί Μπουλέντ".

1921 Οι Σοβιετικοί παραχωρούν ανεξαρτησία στην Κριμαία.

1922 Ιδρύεται το BBC.

1929 Μεγάλο και ισχυρό «κραχ» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

1944 Η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητος επιστρέφει από τη Μέση Ανατολή, μέσω Ιταλίας, στην Αθήνα και ο Πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου υψώνει επίσημα την ελληνική σημαία στην Ακρόπολη. Στην υποδοχή του θα είναι μέλη του 34ού Συντάγματος του ΕΛΑΣ.

1944 Η ΕΣΣΔ εισβάλλει στην Τσεχοσλοβακία.

1954 Ανακοινώνεται η δημιουργία του πρώτου τρανζίστορ από την Texas Instruments.

1955 Ο Τζέσε Όουενς ανακηρύσσεται “Καλύτερος Αθλητής όλων των Εποχών” στον στίβο .

1955 Ανακαλύπτεται ένα νέο σωματίδιο, το «αντιπρωτόνιο» (αρνητικό πρωτόνιο) από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Μπέρκλεϊ.

1962 Το Νόμπελ Ιατρικής απονέμεται στους James D. Watson , Dr. Francis Crick και Dr. Maurice Wilkin για την ανακάλυψη του DNA.

1968 Ο Αμερικανός Μπομπ Μπίμον καταρρίπτει το παγκόσμιο ρεκόρ στο μήκος κατά 55,24 εκατοστά με 8,90 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μεξικού, ρεκόρ το οποίο θα αντέξει 23 χρόνια, έως τις 30 Αυγούστου 1991 όταν ο Μάικ Πάουελ θα πηδήξει 8,95 στο Τόκιο.

1968 Η Αμερικανική Ολυμπιακή Επιτροπή αφαιρεί την ιδιότητα του αθλητή από τους Τόμι Σμιθ και Τζον Κάρλος, οι οποίοι ύψωσαν το γαντοφορεμένο χέρι τους στο χαιρετισμό της «Μαύρης Δύναμης» ενώ τους απονέμονταν μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μεξικού.

1969 Ο μεγαλύτερος σκόρερ του ΝΒΑ Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ (Lou Alcindor) κάνει το ντεμπούτο του στο NBA.

1979 Ο Οδυσσέας Ελύτης τιμάται με βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας.

1993 Ορκίζεται για δεύτερη θητεία Πρωθυπουργός της Ελλάδας ο Ανδρέας Παπανδρέου.

1994 Ο Νίκος Γκάλης δεν επιλέγεται στην αρχική πεντάδα του Παναθηναϊκού εναντίον των Αμπελοκήπων από τον Κώστα Πολίτη και αποχωρεί στο ημίχρονο.

1995 Γιουγκοσλαβία και Βοσνία αποφασίζουν την ίδρυση γραφείων σύνδεσης, ως πρώτο βήμα για την εγκαθίδρυση διπλωματικών σχέσεων.

1996 Εγκαινιάζεται στο Αμβούργο η λειτουργία του Διεθνούς Δικαστηρίου για το Δίκαιο της Θάλασσας. Οι 21 δικαστές του έχουν εκλεγεί από τις 102 χώρες που έχουν επικυρώσει τη συνθήκη για το Δίκαιο της Θάλασσας. Το δικαστήριο ασχολείται με διαφορές που αφορούν το θαλάσσιο χώρο όλου του κόσμου.

2004 Άγνωστοι επιτίθενται στο δημοσιογράφο Φίλιππο Συρίγο, την ώρα που έβγαινε από το ραδιοφωνικό σταθμό SPORT FM, τραυματίζοντάς τον σοβαρά με σιδερολοστό και μαχαίρι.

Γεννήσεις στις 18 Οκτωβρίου

1585 Χάινριχ Συτς, Γερμανός συνθέτης

1741 Πιερ Σοντερλό ντε Λακλό, Γάλλος στρατηγός και συγγραφέας

1777 Χάινριχ φον Κλάιστ, Γερμανός συγγραφέας

1859 Ανρί Μπεργκσόν, Γάλλος φιλόσοφος

1909 Νορμπέρτο Μπόμπιο, Ιταλός φιλόσοφος

1918 Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Έλληνας πολιτικός

1919 Πιέρ Ελλιό Τρυντώ, Καναδός πολιτικός

1920 Μελίνα Μερκούρη, Ελληνίδα ηθοποιός, τραγουδίστρια και πολιτικός

1925 Ραμίζ Αλία, Αλβανός πολιτικός

1926 Τσακ Μπέρι, Αμερικανός τραγουδιστής και κιθαρίστας

1927 Τζορτζ Σι Σκοτ, Αμερικανός ηθοποιός

1939 Λη Χάρβεϊ Όσβαλντ, Αμερικανός δολοφόνος

1960 Ζαν Κλοντ Βαν Νταμ, Βέλγος ηθοποιός και αθλητής πολεμικών τεχνών

1973 Μιχάλης Καψής, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1979 Γιάροσλαβ Ντρόμπνι, Τσέχος ποδοσφαιριστής

1987 Ζακ Έφρον, Αμερικανός ηθοποιός

Θάνατοι στις 18 Οκτωβρίου

1541 Μαργαρίτα Τυδώρ, βασίλισσα της Σκωτίας

1545 Τζον Τάβερνερ, Άγγλος συνθέτης

1595 Αλβάρο ντε Μεντάνια, Ισπανός εξερευνητής

1865 Υποκόμης Πάλμερστον, Άγγλος πολιτικός

1871 Τσαρλς Μπάμπατζ, Άγγλος μαθηματικός και μηχανικός

1893 Σαρλ Γκουνώ, Γάλλος συνθέτης

1931 Τόμας Έντισον, Αμερικανός εφευρέτης

1948 Βάλτερ φον Μπράουχιτς, Γερμανός στρατάρχης

1976 Γιώργος Τζαβέλλας, Έλληνας σκηνοθέτης