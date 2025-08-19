Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 19 Αυγούστου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 19 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Μεγαλομάρτυρος Ανδρέου του Στρατηλάτου,

Οσίου Θεοφάνους πολιούχου Ναούσης του θαυματουργού,

Μαρτύρων Τιμοθέου, Αγαπίου, Θέκλης, Ευτυχιανού, Στρατηγίου και Μύρωνος

Δεν γιορτάζει κάποιο όνομα.

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 19 Αυγούστου

1561 Η 18χρονη βασίλισσα Μαίρη Στιούαρτ επιστρέφει στη Σκωτία μετά από 13 χρόνια παραμονής στη Γαλλία.

1692 Στο Σάλεμ, πέντε γυναίκες και ένας ιερέας εκτελούνται με την κατηγορία της εξάσκησης μαγείας.

1826 Ελληνική Επανάσταση του 1821: Έλληνες αγωνιστές υπό τους Νικηταρά, Πλαπούτα και Γενναίο Κολοκοτρώνη νικούν τον Ιμπραήμ στο Βασαρά Λακωνίας. Η πολιορκία είχε ξεκινήσει από τις 16 Αυγούστου.

1849 Επτάνησα: Καταστέλλεται από τις αγγλικές αρχές της Κεφαλληνίας τοπικό επαναστατικό κίνημα των Ελλήνων κατά της Αγγλίας.

1914 Α' Παγκόσμιος Πόλεμος: Κατάληψη των Βρυξελλών από το γερμανικό στρατό.

1914 Ο Αμερικανός Πρόεδρος Γούντροου Ουίλσον υπογράφει τη Διακήρυξη της Ουδετερότητας, με την οποία σκόπευε να κρατήσει τις ΗΠΑ εκτός του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

1919 Το Αφγανιστάν αποκτά ανεξαρτησία από το Ηνωμένο Βασίλειο.

1921 Μικρασιατική Εκστρατεία: Λήγει η μάχη του Αρτίζ Νταγ, μετά την κατάληψή του από το 4ο και 14ο Συντάγματα Πεζικού.

1923 Η αγγλική κυβέρνηση απορρίπτει το αίτημα της Συνέλευσης των Κυπρίων για Ένωση με την Ελλάδα.

1928 Εκλογές στην Ελλάδα επαναφέρουν στην αρχή τον Ελ. Βενιζέλο.

1933 Στην Ιταλία, ο Μουσολίνι συναντάται με τον Αυστριακό καγκελάριο Ντόλφους.

1934 Μετά το θάνατο του προέδρου της γερμανικής Δημοκρατίας στρατάρχου Χίντεμπουργκ, ο Αδόλφος Χίτλερ αναλαμβάνει τη γενική εξουσία ονομαζόμενος αρχηγός «Φύρερ» του γερμανικού Ράϊχ.

1936 Δολοφονείται από τις δυνάμεις του Φράνκο ο Ισπανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα.

1940 Αυθόρμητοι λαϊκοί έρανοι για την αναπλήρωση της «Έλλης» ξεκινούν σε όλη τη χώρα.

1942 Διαλύονται Βουλή και Γερουσία στην Ελλάδα. Οι εκλογές των δυο σωμάτων προκηρύσσονται για τις 25 Σεπτεμβρίου.

1943 Ο Πρόεδρος Φραγκλίνος Ρούσβελτ και ο Ουίνστον Τσώρτσιλ συνομολογούν τη Συμφωνία του Κεμπέκ.

1955 Στις βορειοανατολικές ΗΠΑ, μεγάλες πλημμύρες που προκλήθηκαν από τον τυφώνα Νταϊάν, στοιχίζουν τη ζωή σε 200 άτομα.

1960 Πρόγραμμα Σπούτνικ: η Σοβιετική Ένωση εκτοξεύει το διαστημικό σκάφος Σπούτνικ 5 με τα σκυλιά Μπέλκα και Στρέλκα, 40 ποντίκια, δύο αρουραίους και διάφορα φυτά.

1962 Ο ΟΗΕ σχεδιάζει την πραγματοποίηση συνέλευσης για τα δικαιώματα των γυναικών.

1973 Ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος ορκίζεται «πρόεδρος» της Δημοκρατίας μετά το φαινομενικό και παράτυπο δημοψήφισμα της 29ης Ιουλίου νομιμοποιώντας πολιτειακή αυθαιρεσία και διορίζοντας κυβέρνηση πολιτικού προσωπείου υπό τον Σπ. Μαρκεζίνη.

1974 Αττίλας ΙΙ: Τελευταία ημέρα τουρκικών επιχειρήσεων με κατάληψη του 36% του κυπριακού εδάφους. Δολοφονείται στη Λευκωσία ο Αμερικανός πρεσβευτής στη Κύπρο Ρότζερ Ντέιβις.

1991 Ανώτατα στελέχη της κυβέρνησης στη Σοβιετική Ένωση πραγματοποιούν πραξικόπημα κατά του Προέδρου Μιχαήλ Γκορμπατσώφ, που τελικά κατέρρευσε σε τρεις μέρες.

1992 Στην Αλβανία αρχίζει η δίκη 18 πρώην ανώτατων κομμουνιστών αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων και της Νετζμίγε Χότζα, χήρας του Εμβέρ Χότζα.

1993 Πατέρας στα 78 του γίνεται ο γνωστός ηθοποιός Άντονι Κουίν.

1994 Στην Τουρκία, η Ένωση Γιατρών επιβεβαιώνει άνω των 500 κρουσμάτων χολέρας, διαψεύδοντας τις υγειονομικές αρχές που κάνουν λόγο για οξείες εντερικές διαταραχές.

1995 Ο Μάικ Τάισον κερδίζει τον Peter McNeilly σε έναν αγώνα που κράτησε 89 δευτερόλεπτα. Είναι ο πρώτος αγώνας του Τάισον αφότου βγήκε από τη φυλακή, όπου παρέμεινε 3 χρόνια καταδικασμένος για βιασμό.

1997 Η οργάνωση «Επαναστατικοί Πυρήνες» αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη βόμβα που εξερράγη στο γραφείο του πρώην υπουργού Στέλιου Παπαθεμελή.

1999 Στο Βελιγράδι, δεκάδες χιλιάδες Σέρβοι κατεβαίνουν στους δρόμους ζητώντας της παραίτηση του Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς.

2001 Με τη νίκη του στο Γκραν Πρι της Ουγγαρίας ο Μίχαελ Σουμάχερ εξασφαλίζει τον τίτλο και ισοφαρίζει το ρεκόρ του Αλαίν Προστ με 51 νίκες σε Γκραν Πρι και 4 παγκόσμιους τίτλους.

2002 Νεκρός από σφαίρες βρίσκεται στο σπίτι του στη Βαγδάτη ο αρχηγός της παλαιστινιακής οργάνωσης Φατάχ, Αμπού Νιντάλ. Ο θάνατος του «άσπονδου εχθρού» του Γιασέρ Αραφάτ φαίνεται πως οφείλεται σε αυτοκτονία.

2004 Η Αιμιλία Τσουλφά και η Σοφία Μπεκατώρου αναδεικνύονται χρυσές ολυμπιονίκες στα σκάφη τύπου 470 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.

Γεννήσεις στις 19 Αυγούστου

1646 Τζον Φλάμστηντ, Άγγλος αστρονόμος

1689 Σάμουελ Ρίτσαρντσον, Άγγλος συγγραφέας

1743 Μαντάμ Ντυμπαρύ, Γαλλίδα ευγενής

1871 Όρβιλ Ράιτ, Αμερικανός αεροπόρος

1883 Κοκό Σανέλ, Γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας

1939 Τζίντζερ Μπέηκερ, Άγγλος ντράμερ (Cream)

1941 Μιχάλης Παπαγιαννάκης, Έλληνας πολιτικός

1945 Ίαν Γκίλαν, Άγγλος τραγουδιστής (Deep Purple, Episode Six και WhoCares)

1946 Μπιλ Κλίντον, 42ος πρόεδρος των Η.Π.Α.

1951 Τζον Ντίκον, Άγγλος μπασίστας (Queen)

1968 Νίκος Κακλαμανάκης, Έλληνας ιστιοπλόος

1978 Φρανσουά Μοντεστό, Γάλλος ποδοσφαιριστής

1987 Νίκο Χούλκενμπεργκ, Γερμανός οδηγός αγώνων

Θάνατοι στις 19 Αυγούστου

14 Οκταβιανός Αύγουστος, Ρωμαίος αυτοκράτορας

1297 Άγιος Λουδοβίκος της Τουλούζης

1580 Αντρέα Παλλάντιο, Ιταλός αρχιτέκτονας

1662 Μπλεζ Πασκάλ, Γάλλος μαθηματικός, φυσικός και φιλόσοφος

1944 Γκύντερ φον Κλούγκε, Γερμανός στρατάρχης

1975 Τζιμ Λόντος, Έλληνας παλαιστής

1981 Πέλος Κατσέλης, Έλληνας ηθοποιός

1985 Βαρνάβας Τζωρτζάτος, Έλληνας μητροπολίτης

1994 Λάινους Πόλινγκ, Αμερικανός χημικός

2005 Μο Μόουλαμ, Αγγλίδα πολιτικός