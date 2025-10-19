Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 19 Οκτωβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 19 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Οσίας Κλεοπάτρας,

Αγίου Φίλωνος μάρτυρος

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Κλεοπάτρα, Κλειώ, Πάτρα, Πατρούλα, Πατρίτσα *

Φήλιξ, Φίληξ, Φίλιξ, Φίληκας, Φίληξα, Φιλήκη, Φηλικίτη *

(* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα).

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 19 Οκτωβρίου

439 Οι Βάνδαλοι, με επικεφαλής το βασιλιά Γιζέριχο, καταλαμβάνουν την Καρχηδόνα στη Βόρεια Αφρική.

1469 Ο Φερδινάνδος Β' της Αραγωνίας παντρεύεται την Ισαβέλλα της Καστίλης, γεγονός που ανοίγει το δρόμο για την επανένωση της Αραγονίας και της Καστίλης σε μία χώρα, την Ισπανία.

1781 Λήγει η Πολιορκία του Γιόρκταουν. Οι αντιπρόσωποι του Βρετανού διοικητή Λόρδου Κορνγουόλις επιδίδουν το ξίφος του και παραδίδονται επίσημα στον Τζορτζ Ουάσινγκτον και τον κόμη ντε Ρασαμπώ.

1812 Ο Ναπολέων Α΄ της Γαλλίας εγκαταλείπει τη Μόσχα.

1813 Ολοκληρώνεται η Μάχη της Λειψίας με συντριπτική ήττα του Ναπολέοντα Α' της Γαλλίας.

1866 Στο ξενοδοχείο Europa στη Βενετία, η Αυστρία παραδίδει το Βένετο στη Γαλλία, η οποία το παραδίδει αμέσως στην Ιταλία.

1912 Α΄ Βαλκανικός πόλεμος: αρχίζει η μάχη των Γιαννιτσών με τον ελληνικό στρατό να επιτίθεται κατά των τουρκικών δυνάμεων. Την ίδια μέρα απελευθερώνεται η Σαμοθράκη.

1914 Α' Παγκόσμιος Πόλεμος: Ξεκινά η Πρώτη Μάχη της Υπρ.

1933 Η Γερμανία αποσύρεται από την Κοινωνία των Εθνών.

1935 Η Κοινωνία των Εθνών επιβάλει οικονομικές κυρώσεις στην φασιστική Ιταλία για την εισβολή της στην Αιθιοπία.

1960 Ψυχρός πόλεμος: η κυβέρνηση των Η.Π.Α. επιβάλλει εμπορικό εμπάργκο κατά της Κούβας.

1962 Ως αναμεμειγμένος στην κρίση του Μονακό με την ιδιότητα του μεσολαβητή φέρεται ο Αριστοτέλης Ωνάσης. Η κρίση εκδηλώνεται έξι ημέρες νωρίτερα, όταν η γαλλική κυβέρνηση κηρύσσει τον οικονομικό αποκλεισμό του πριγκιπάτου, με στόχο να περιορίσει το καθεστώς φορολογικής ελευθεριότητας.

2003 Η Μητέρα Τερέζα αγιοποιείται από τον Πάπα Ιωάννη Παύλο Β'.

2005 Ξεκινά στη Βαγδάτη η δίκη του Σαντάμ Χουσεΐν για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Γεννήσεις στις 19 Οκτωβρίου

1433 Μαρσίλιο Φιτσίνο, Ιταλός φιλόσοφος

1784 Θεόφιλος Καΐρης, Έλληνας ιερέας και φιλόσοφος

1814 Θεόδωρος Βρυζάκης, Έλληνας ζωγράφος

1862 Ωγκύστ Λυμιέρ, Γάλλος κινηματογραφιστής

1882 Ουμπέρτο Μποτσιόνι, Ιταλός ζωγράφος και γλύπτης

1917 Αλέκα Κατσέλη, Ελληνίδα ηθοποιός και χορεύτρια

1929 Λίτσα Φωκίδου, Ελληνίδα δημοσιογράφος

1931 Τζον Λε Καρρέ, Άγγλος συγγραφέας

1936 Ανδρέας Ντούζος, Έλληνας ηθοποιός

1943 Τάκης Οικονομόπουλος, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1946 Φίλιπ Πούλμαν, Άγγλος συγγραφέας

1947 Τζόρτζιο Καβατσάνο, Ιταλός συγγραφέας και εικονογράφος

1952 Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, Έλληνες τραγουδοποιοί

Θάνατοι στις 19 Οκτωβρίου

1216 Ιωάννης, βασιλιάς της Αγγλίας

1745 Τζόναθαν Σουίφτ, Ιρλανδός συγγραφέας

1851 Μαρία Θηρεσία, βασίλισσα της Γαλλίας

1909 Τσέζαρε Λομπρόζο, Ιταλός ιατρός

1916 Ιωάννης Φραγκούδης, Έλληνας στρατιωτικός

1937 Έρνεστ Ράδερφορντ, Νεοζηλανδός φυσικός

1955 Εζέν Ντελπόρτ, Βέλγος αστρονόμος

1981 Χρήστος Ρίμπας, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1988 Σον Χάουζ, Αμερικανός τραγουδιστής και κιθαρίστας

2004 Ασημάκης Γιαλαμάς, Έλληνας δημοσιογράφος και θεατρικός συγγραφέας