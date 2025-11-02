Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 2 Νοεμβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 2 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Ακίνδυνου, Αφθονίου, Ελπιδοφόρου, Πηγασίου και Ανεμποδίστου των Μαρτύρων

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Ακίνδυνος, Ακίνδυνη

Ανεμπόδιστος, Ανεμπόδιστη

Αφθόνιος, Αφθονία

Ελπιδηφόρος, Ελπιδοφόρος, Ελπιδηφόρα, Ελπιδοφόρα

Πήγασος, Πηγάσιος, Πηγασία

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 2 Νοεμβρίου

1868 Η Νέα Ζηλανδία υιοθετεί επίσημα συγκεκριμένη ζώνη ώρας, η οποία πρέπει να τηρείται σε εθνικό επίπεδο.

1912 Α΄ Βαλκανικός πόλεμος: το αντιτορπιλικό «Θύελλα» αποβιβάζει στη Δάφνη του Αγίου Όρους άγημα από 40 άντρες, οι οποίοι κινούνται για να απελευθερώσουν τις Καρυές. Αργότερα το θωρηκτό «Αβέρωφ» και τα αντιτορπιλικά «Ιέραξ» και «Πάνθηρ» αποβιβάζουν στην Αμμουλιανή Χαλκιδικής άγημα από 200 άντρες, οι οποίοι καταλαμβάνουν τη διώρυγα του Ξέρξη. Έτσι απελευθερώνεται ολόκληρο το Άγιο Όρος.

1914 Η Ρωσία κηρύσσει τον πόλεμο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία .

1940 Ελληνοϊταλικός πόλεμος του 1940: Από ιταλικά αεροσκάφη βομβαρδίζονται τα Ιωάννινα, το Μέτσοβο, η Καστοριά, η Πύλος, το Αιτωλικό, το Ρέθυμνο, τα Χανιά, η Πάτρα, η Κέρκυρα, η Θεσσαλονίκη και πολλές άλλες περιοχές. Συμμετέχουν συνολικά 170 ιταλικά αεροσκάφη. Την ίδια μέρα βομβαρδίζονται ιταλικοί στρατιωτικοί στόχοι στο Αργυρόκαστρο και την Κορυτσά, από 4 και 7 Ελληνικά αεροσκάφη αντίστοιχα.

1960 Βρετανικό δικαστήριο αθωώνει την Penguin Books καθώς αποφαίνεται ότι το βιβλίο του Ντ. Χ. Λώρενς Ο Εραστής της Λαίδης Τσάτερλι δεν είναι ανήθικο.

1960 Θεμελιώνεται στην Πάτρα το εργοστάσιο ελαστικών της εταιρίας Πιρέλι

1963 Για πρώτη φορά γίνονται δεκτές στο Βατικανό από τον Πάπα πέντε γυναίκες ως αντιπρόσωποι στη 2η Σύνοδο του Βατικανού.

1967 Πραγματοποιείται στον «Ευαγγελισμό» η πρώτη εγχείριση ανοιχτής καρδιάς στην Ελλάδα.

1976 Ο Τζίμι Κάρτερ εκλέγεται νέος Πρόεδρος στις ΗΠΑ και είναι ο πρώτος Πρόεδρος από νότια πολιτεία από την εποχή του Εμφυλίου Πολέμου.

1977 Σε πρωτοφανή θεομηνία (πλημμύρες και καταστροφές) που πλήττει την Αθήνα και τον Πειραιά, χάνουν τη ζωή τους 24 άτομα.

1977 Επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόις αναγνωρίζουν τα μεθανογενή, αρχαία ζωή ηλικίας περίπου 3,5 δισ. ετών.

1982 Εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Αθήνα ο δακτύλιος, προκειμένου να καταπολεμηθεί η ατμοσφαιρική ρύπανση.

1991 Εκτόξευση ρουκέτας κατά λεωφορείου των ΜΑΤ, με 1 νεκρό και 7 τραυματίες στα Εξάρχεια,έργο της 17 Νοέμβρη.

1991 Ενθρονίζεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος Α΄.

1995 Αρχίζει το πειραματικό πρόγραμμα χορήγησης μεθαδόνης σε χρήστες ναρκωτικών ουσιών.

1998 Ο ΟΤΕ γίνεται η πρώτη ελληνική επιχείρηση που φιγουράρει στη Γουόλ Στριτ (Χρηματιστήριο Ν. Υόρκης).

1999 Το Μαυροβούνιο υιοθετεί ως 2ο επίσημο νόμισμα το γερμανικό μάρκο.

2000 Η Γιουγκοσλαβία επανέρχεται στον ΟΗΕ.

2000 Κλείνει το ιστορικό στάδιο του Γουέμπλεϊ, στο Λονδίνο.

2000 Το πρώτο πλήρωμα (1 Αμερικανός αστροναύτης και 2 Ρώσοι κοσμοναύτες) φτάνει στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (αρχίζει η τετράμηνη αποστολή των προαναφερθέντων).

2001 Πρεμιέρα της ταινίας κινουμένων σχεδίων «Μπαμπούλας Α.Ε.» (στην πρώτη της προβολή σημειώνει ρεκόρ πωλήσεων όλων των εποχών για ταινία με κινούμενα σχέδια και γίνεται η 6η καλύτερη όλων των εποχών).

2003 Από κατάρριψη μεταγωγικού ελικοπτέρου «Σινούκ» από ιρακινούς αντάρτες στη Φαλούτζα του Ιράκ, σκοτώνονται 16 Αμερικανοί στρατιώτες και άλλοι 21 τραυματίζονται. Πρόκειται για τη φονικότερη επίθεση κατά Αμερικανών στο Ιράκ.

2003 Χειροτονείται στο Νιου Χαμσάιρ ο πρώτος δηλωμένος ομοφυλόφιλος επίσκοπος στις ΗΠΑ (Αγγλικανός). 4.000 άνθρωποι παρακολούθησαν τη χειροτονία.

2004 Στις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, σκληρή είναι η αναμέτρηση ανάμεσα στον Πρόεδρο Τζορτζ Γουόκερ Μπους και στο γερουσιαστή Τζον Κέρι. Ο Τζορτζ Μπους ο νεότερος επανεκλέγεται με περίπου 51% για άλλη μια τετραετία, καθώς το Οχάιο περνάει οριστικά στα χέρια των Ρεπουμπλικάνων και μαζί οι 20 «πολύτιμοι» εκλέκτορες που δίνουν τη νίκη στον Αμερικανό πρόεδρο.

Γεννήσεις στις 2 Νοεμβρίου

1699 Ζαν Μπατίστ Σιμεόν Σαρντέν, Γάλλος ζωγράφος

1755 Μαρία Αντουανέτα, βασίλισσα της Γαλλίας

1795 Τζέιμς Νοξ Πολκ, 11ος πρόεδρος των Η.Π.Α.

1815 Τζορτζ Μπουλ, Άγγλος μαθηματικός και φιλόσοφος

1906 Λουκίνο Βισκόντι, Ιταλός σκηνοθέτης

1911 Οδυσσέας Ελύτης, Έλληνας ποιητής

1913 Μπαρτ Λάνκαστερ, Αμερικανός ηθοποιός

1938 Βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας

1945 Γιώργος Κολοκυθάς, Έλληνας καλαθοσφαιριστής

1951 Βασίλης Λεβέντης, Έλληνας πολιτικός

1959 Νότης Σφακιανάκης, Έλληνας τραγουδιστής

1982 Σαρλ Ιτάνζ, Καμερουνέζος ποδοσφαιριστής

Θάνατοι στις 2 Νοεμβρίου

1083 Ματθίλδη της Φλάνδρας, βασίλισσα της Αγγλίας

1950 Τζορτζ Μπέρναρντ Σω, Ιρλανδός θεατρικός συγγραφέας

1960 Δημήτρης Μητρόπουλος, Έλληνας διευθυντής ορχήστρας και συνθέτης

1975 Πιερ Πάολο Παζολίνι, Ιταλός σκηνοθέτης