Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 21 Οκτωβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 21 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Οσιομάρτυρος Ευκράτους,

Αγίας Ούρσουλας,

Ιερομάρτυρος Σωκράτους πρεσβυτέρου εν Αγκύρα,

Ανακομιδή τιμίου Λειψάνου Οσίου Χριστοδούλου εν Πάτμω

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Ευκράτης, Εύκρατος, Ευκρατάς, Ευκρατία, Ευκρατούλα

Ούρσουλα, Ορσαλία

Σωκράτης, Σωκρατίνα, Σωκρατία *

Χριστόδουλος, Χριστοδούλη *

(* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα).

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 21 Οκτωβρίου

1097 Α΄ Σταυροφορία: οι Σταυροφόροι, με επικεφαλής τον Γοδεφρείδο του Μπουιγιόν, τον Βοϊμόνδο Α΄ του Τάραντα και τον Ρεϋμόνδο Δ' της Τουλούζης, αρχίζουν την πολιορκία της Αντιόχειας.

1520 Ο Φερδινάνδος Μαγγελάνος ανακαλύπτει έναν πορθμό, γνωστός σήμερα ως Πορθμός του Μαγγελάνου.

1774 Για πρώτη φορά παρουσιάζεται σημαία με γραμμένη τη λέξη «Ελευθερία» επάνω της στο Τόντον της Μασσαχουσέτης.

1805 Ναυμαχία του Τραφάλγκαρ. Το Βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό υπό τις διαταγές του ναυάρχου Οράτιου Νέλσον κατατροπώνει τον γαλλοισπανικό στόλο στις ισπανικές ακτές. Ο Νέλσον, όμως, τραυματίζεται και πεθαίνει σε ηλικία 47 ετών.

1825 Για πρώτη φορά επίσημη εφημερίδα της Κυβέρνησης, το πέμπτο φύλλο της «Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος», δημοσιεύει ένα ποίημα. Πρόκειται για τον «Ύμνο εις την Ελευθερία», του Διονυσίου Σολωμού, που αποτελείται από 158 στροφές και συνολικά 638 στίχους.

1879 Δοκιμάζεται με επιτυχία από τον Τόμας Έντισον ο πρώτος ηλεκτρικός λαμπτήρας πυράκτωσης (διήρκεσε 13½ ώρες προτού σβήσει).

1895 Καταρρέει η Δημοκρατία της Φορμόζας, καθώς εισβάλλουν οι δυνάμεις της Ιαπωνίας.

1912 Απελευθέρωση της Πρέβεζας από τον ελληνικό στρατό.

1918 Ίδρυση της Γ.Σ.Ε.Ε.

1945 Για πρώτη φορά οι γυναίκες στη Γαλλία αποκτούν δικαίωμα ψήφου.

1959 Ανοίγει τις πύλες του για το κοινό το Μουσείο Γκούγκενχαϊμ στη Νέα Υόρκη.

1983 Γίνεται ο ορισμός του μέτρου με βάση την ταχύτητα του φωτός στη γενική διάσκεψη μέτρων και σταθμών

2003 Φωτογραφίζεται για πρώτη φορά ο πλανήτης νάνος Έρις.

Γεννήσεις στις 21 Οκτωβρίου

1467 Τζιοβάνι των Μεδίκων ο Ποπολάρος, Ιταλός ευγενής

1748 Γιόχαν Άφσπρουνγκ, Γερμανός παιδαγωγός και εκδότης

1772 Κλοντ Φοριέλ, Γάλλος ιστορικός

1790 Αλφόνς ντε Λαμαρτίν, Γάλλος ποιητής και πολιτικός

1833 Άλφρεντ Νομπέλ, Σουηδός χημικός και μηχανικός

1907 Νίκος Εγγονόπουλος, Έλληνας ζωγράφος και ποιητής

1917 Ντίζι Γκιλέσπι, Αμερικανός τρομπετίστας, διευθυντής ορχήστρας και συνθέτης

1949 Μπέντζαμιν Νετανιάχου, Ισραηλινός πολιτικός

1951 Λένα Πλάτωνος, Ελληνίδα συνθέτρια

1957 Τζούλιαν Κόουπ, Βρετανός τραγουδιστής και συγγραφέας

1968 Αλέκος Αλεξανδρής, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1990 Ρίκι Ρούμπιο, Ισπανός καλαθοσφαιριστής

Θάνατοι στις 21 Οκτωβρίου

1422 Κάρολος ΣΤ', βασιλιάς της Γαλλίας

1556 Πιέτρο Αρετίνο, Ιταλός συγγραφέας

1805 Οράτιος Νέλσον, Άγγλος αντιναύαρχος

1969 Τζακ Κέρουακ, Αμερικανός συγγραφέας

1980 Χανς Άσπεργκερ, Αυστριακός παιδίατρος

1984 Φρανσουά Τρυφώ, Γάλλος σκηνοθέτης