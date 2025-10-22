Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 22 Οκτωβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 22 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του:

Οσίου Αβερκίου επισκόπου Ιεραπόλεως

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Αβέρκιος, Αβερκία

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 22 Οκτωβρίου

1383 Κρίση στην Πορτογαλία: ο βασιλιάς Φερδινάνδος Α΄ της Πορτογαλίας πεθαίνει χωρίς να έχει αφήσει διάδοχο στον πορτογαλικό θρόνο, πυροδοτώντας μία περίοδο εμφύλιου πολέμου και ταραχών που κράτησε μέχρι το 1385.

1707 Ναυτική καταστροφή στα νησιά Σκίλι: τέσσερα πλοία του βρετανικού βασιλικού ναυτικού προσάραξαν κοντά στα νησιά Σκίλι εξαιτίας κακής πλοήγησης. Ο ναύαρχος και πάνω από 1.400 ναύτες πνίγονται.

1746 Το Κολέγιο του Νιου Τζέρσεϊ (το οποίο αργότερα μετονομάστηκε σε Πανεπιστήμιο Πρίνστον) λαμβάνει το καταστατικό του.

1790 Ινδιάνοι πολεμιστές νικούν αμερικανικά στρατεύματα στη θέση του σημερινού Φορτ Γουέιν στην Ιντιάνα.

1797 Ο Αντρέ Ζακ Γκαρνερέν πραγματοποιεί την πρώτη καταγεγραμμένη πτώση με αλεξίπτωτο, πέφτοντας από τα 1.000 μέτρα πάνω από το Παρίσι.

1859 Η Ισπανία κηρύσσει πόλεμο στο Μαρόκο.

1866 Το Βένετο ενσωματώνεται στην Ιταλία μέσω δημοψηφίσματος, μετά την παραχώρησή του από τη Γαλλία στις 19 Οκτωβρίου.

1897 Συνθήκη ειρήνης της Κωνσταντινουπόλεως μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας.

1944 Οι Γερμανοί εκκενώνουν τα Φάρσαλα και τον Πλαταμώνα.

1962 Κρίση των πυραύλων της Κούβας: ο πρόεδρος των Η.Π.Α. Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, αφού συμβουλεύτηκε τον Ντουάιτ Αϊζενχάουερ, ανακοινώνει ότι αμερικανικά αναγνωριστικά αεροπλάνα ανακάλυψαν σοβιετικά πυρηνικά όπλα στην Κούβα και ότι διέταξε ναυτικό αποκλεισμό του κομμουνιστικού κράτους.

1966 Εκτοξεύεται το σοβιετικό διαστημόπλοιο Λούνα 12.

1991 Εκλέγεται 270ός Οικουμενικός Πατριάρχης ο από Χαλκηδόνος Βαρθολομαίος.

Γεννήσεις στις 22 Οκτωβρίου

1786 Ρωξάνδρα Στούρτζα, Ελληνίδα κοσμική

1811 Φραντς Λιστ, Ούγγρος πιανίστας και συνθέτης

1870 Ιβάν Αλεξέιγεβιτς Μπούνιν, Ρώσος συγγραφέας

1881 Κλίντον Τζόζεφ Ντέιβισον, Αμερικανός φυσικός

1887 Τζον Ριντ, Αμερικανός δημοσιογράφος

1917 Τζόαν Φοντέιν, Βρετανή ηθοποιός

1919 Ντόρις Λέσινγκ, Βρετανή συγγραφέας

1920 Τίμοθι Λίρι, Αμερικανός ψυχολόγος και συγγραφέας

1929 Λεβ Γιασίν, Σοβιετικός ποδοσφαιριστής

1929 Ρήγας Ρηγόπουλος, Έλληνας καθηγητής

1937 Μάνος Λοΐζος, Έλληνας συνθέτης

1938 Τίμος Περλέγκας, Έλληνας ηθοποιός

1943 Κατρίν Ντενέβ, Γαλλίδα ηθοποιός

1949 Βασίλης Μαγγίνας, Έλληνας πολιτικός

1949 Αρσέν Βενγκέρ, Γάλλος ποδοσφαιριστής και προπονητής

1964 Ντράζεν Πέτροβιτς, Κροάτης καλαθοσφαιριστής

1970 Γουίνστον Μπογκάρντε, Ολλανδός ποδοσφαιριστής

1975 Τζέσι Τάιλερ Φέργκουσον, Αμερικανός ηθοποιός

Θάνατοι στις 22 Οκτωβρίου

741 Κάρολος Μαρτέλος, Φράγκος στρατιωτικός και πολιτικός

1906 Πωλ Σεζάν, Γάλλος ζωγράφος

1938 Χρυσόστομος Α', Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος

1990 Λουί Αλτουσέρ, Γάλλος φιλόσοφος