Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 23 Αυγούστου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 23 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Απόδοσις της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παναγίας Προυσσιώτισσας,

Ιερομαρτύρων Ειρηναίου επισκόπου Σιρμίου και Ειρηναίου επισκόπου Λυώνος,

Σύναξη της Παναγίας της Μαλαματένιας στην Τήνο

Δεν γιορτάζει κάποιο όνομα.

Παγκόσμια Ημέρα για την Υπενθύμιση του Δουλεμπορίου και της Κατάργησής του

Στις 23 Αυγούστου 1791 άρχισε η εξέγερση των μαύρων δούλων στη νήσο Ισπανιόλα της Καραϊβικής (σημερινή Αϊτή και Δομινικανή Δημοκρατία), που οδήγησε στην κατάργηση του διατλαντικού εμπορίου δούλων.

Η επέτειος αυτή τιμάται από το 1998 ως «Παγκόσμια Ημέρα για την Υπενθύμιση του Δουλεμπορίου και της Κατάργησής του» («International Day for the Remembrance of the Slave Trade and its Abolition»). Είναι μια ευκαιρία για περίσκεψη και μελέτη των ιστορικών αιτίων, των μεθόδων και των συνεπειών αυτής της τραγωδίας για το ανθρώπινο γένος.

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 23 Αυγούστου

1305 Ο Σκωτσέζος επαναστάτης Γουίλιαμ Γουάλας εκτελείται στο Λονδίνο για εσχάτη προδοσία.

1614 Εκδιώχνονται από τη Φρανκφούρτη οι Εβραίοι.

1812 Ο Νικόλαος Κοκοβίλας αναλαμβάνει Κυβερνήτης της Ύδρας

1817 Σεισμός 6,5 Ρίχτερ στο Αίγιο σκοτώνει 65 άτομα.

1821 Μετά από δεκαετή αγώνα κατά των Ισπανών αποικιοκρατών, το Μεξικό κηρύσσεται ανεξάρτητο κράτος με τη συνθήκη της Κόρντοβα.

1825 Ελληνική Επανάσταση του 1821: Η φρουρά του Μεσολογγίου ανατινάζει τα χαρακώματα του Κιουταχή. Οι Έλληνες αγωνιστές νικούν τους Τούρκους σε μάχη στα Σκούρτα Βοιωτίας.

1833 Καταργείται η δουλεία στις αποικίες της Βρετανίας.

1839 Η Βρετανία καταλαμβάνει το Χονγκ Κονγκ.

1872 Ανακάλυψη του αστεροειδή 124 Άλκηστις από τον Κρίστιαν Χάινριχ Φρήντριχ Πέτερς.

1889 Λαμβάνεται το πρώτο ασύρματο μήνυμα από πλοίο σε ακτή.

1910 Σε πανηγυρική συγκέντρωση ανακοινώνεται η ίδρυση του νέου κόμματος του Ελευθέριου Βενιζέλου, με το όνομα «Κόμμα των Φιλελευθέρων».

1914 Η Ιαπωνία εξέρχεται της ουδετερότητος παρά το πλευρό της Αντάντ (Αγγλίας, Γαλλίας, Ρωσίας) και κηρύσσει το πόλεμο κατά της Γερμανίας.

1914 Α' Παγκόσμιος Πόλεμος. Αρχίζει η μεγάλη μάχη του Τάνενμπεργκ όπου οι Γερμανοί υπό τον Χίντεμπουργκ επιφέρουν αποφασιστική νίκη κατά των Ρώσων, ο στρατηγός των οποίων, Σανσόνωφ, αυτοκτονεί. Η μάχη τελικά θα λήξει στις 31 Αυγούστου.

1923 Αρχίζει η εκκένωση της Κωνσταντινούπολης από τα συμμαχικά στρατεύματα, μετά την επικύρωση της Συνθήκης της Λωζάνης από την Εθνοσυνέλευση της Άγκυρας. Επίσης, αρχίζει η εκκένωση των νησιών Ίμβρου και Τενέδου.

1933 Στην Ινδία αποφυλακίζεται κάτισχνος μετά από 8 ημέρες απεργίας πείνας ο Μαχάτμα Γκάντι, ο οποίος είχε ξεκινήσει την απεργία, διαμαρτυρόμενος για τη νέα σύλληψή του από τις βρετανικές αρχές.

1939 Υπογραφή Συμφώνου μη Επίθεσης μεταξύ Γερμανίας και Σοβιετικής Ένωσης. Σε μυστική ρήτρα του συμφώνου, οι βαλτικές χώρες, η Φινλανδία και η Πολωνία μοιράζονται στις δύο χώρες

1942 Αρχίζει η Μάχη του Στάλινγκραντ. Οι Γερμανοί ισοπεδώνουν με βομβαρδισμούς την πόλη, ωστόσο οι Σοβιετικοί ανταποδίδουν στις επιθέσεις και μετά από έξι μήνες οι Γερμανοί παραδίνονται.

1943 Ολοκληρώνεται η μάχη του Κουρσκ, η μεγαλύτερη αρματομαχία στην ιστορία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

1944 Πτώση αμερικανικού στρατιωτικού αεροσκάφους σε σχολείο στο Φρέκελτον της Αγγλίας, με 76 νεκρούς.

1963 Ο αστυφύλακας Κ. Σαρδέλλης δολοφονεί "δι' ασήμαντον αφορμήν" τον υποδιευθυντή του Ληξιαρχείου Αθηνών Β. Παπαθανασίου. Το θύμα τον είχε παρατηρήσει επανειλημμένα για τη σκαιά συμπεριφορά του προς τους πολίτες.

1966 Λαμβάνεται από τον τεχνητό δορυφόρο της Σελήνης Lunar Orbiter 1 η πρώτη φωτογραφία του Φεγγαριού.

1967 Με αναγκαστικό νόμο το σκάκι αναγνωρίζεται ως πνευματικό άθλημα.

1976 Χιλιάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους σε μεγάλο σεισμό στην Κίνα.

1980 Ξεκινά την λειτουργία της η ΕΥΔΑΠ.

1982 Αναγνωρίζεται με νόμο η Εθνική Αντίσταση στην Ελλάδα (ν.1285/1982 ΦΕΚ 115, τ. Α΄).

1989 Η Επανάσταση του Τραγουδιού λαμβάνει χώρα στις βαλτικές χώρες. Δύο εκατομμύρια άνθρωποι από την Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία στέκονται πιασμένοι χέρι χέρι στο δρόμο από το Βίλνιους ως το Ταλίν, ζητώντας απόσχιση των κρατών τους από τη Σοβιετική Ένωση.

1991 Ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας Μπόρις Γέλτσιν εγκρίνει το διάταγμα αναστολής των δραστηριοτήτων του Κομμουνιστικού Κόμματος, παρά την αντίδραση του προέδρου της ΕΣΣΔ, Μιχαήλ Γκορμπατσόφ.

1999 Εγκαθίσταται μόνιμα στο Βερολίνο η κυβέρνηση της Γερμανίας.

2000 Εθνικό πένθος στη Ρωσία για τα 118 θύματα της ναυτικής τραγωδίας του «Κουρσκ».

2004 Aπαλλάσσεται από γερμανικό δικαστήριο ο Γιοχάνες Bάινριχ, ο θεωρούμενος ως δεξί χέρι του θρυλικού τρομοκράτη Kάρλος. Eναντίον του Bάινριχ εκκρεμούσαν κατηγορίες για βομβιστικές επιθέσεις και ανθρωποκτονία στη Γαλλία πριν από είκοσι χρόνια.

2004 Το πέμπτο χρυσό μετάλλιο για την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας είναι γεγονός. Η Αθανασία Τσουμελέκα παίρνει την πρώτη θέση στα 20χλμ. βάδην με χρόνο 1:29.12. Η Πηγή Δεβετζή κερδίζει το αργυρό μετάλλιο στο τριπλούν με επίδοση 15.25μ.

Γεννήσεις στις 23 Αυγούστου

1740 Ιβάν ΣΤ', τσάρος της Ρωσίας

1754 Λουδοβίκος ΙΣΤ', βασιλιάς της Γαλλίας

1864 Ελευθέριος Βενιζέλος, Έλληνας πολιτικός

1908 Άρθουρ Αντάμοβ, Ρώσος θεατρικός συγγραφέας

1910 Τζιουζέπε Μεάτσα, Ιταλός ποδοσφαιριστής

1949 Βίκυ Λέανδρος, Ελληνίδα τραγουδίστρια

1952 Γιώργος Παράσχος, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1957 Τάσος Μητρόπουλος, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1964 Μάκης Βορίδης, Έλληνας πολιτικός

1978 Κόμπι Μπράιαντ, Αμερικανός καλαθοσφαιριστής

Θάνατοι στις 23 Αυγούστου

634 Αμπού Μπακρ, Άραβας χαλίφης

1305 Γουίλιαμ Γουάλας, Σκωτσέζος αγωνιστής

1806 Σαρλ Ωγκυστέν ντε Κουλόμπ, Γάλλος φυσικός

1933 Άντολφ Λως, Αυστριακός αρχιτέκτονας