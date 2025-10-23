Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 23 Οκτωβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 23 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του:

Ιακώβου Αποστόλου του αδελφοθέου

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Ιάκωβος, Ιακωβίνα, Ζακελίνα *

(* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα).

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 23 Οκτωβρίου

42 π.Χ. Δεύτερη Μάχη των Φιλίππων: Ο Μάρκος Αντώνιος και ο Οκταβιανός νικούν το στρατό του Βρούτου. Ο Βρούτος αυτοκτονεί.

425 Ο Βαλεντινιανός Γ΄ γίνεται Ρωμαίος αυτοκράτορας σε ηλικία 6 ετών.

1641 Ξεσπά η Ιρλανδική Επανάσταση του 1641.

1707 Συνεδριάζει για πρώτη φορά το Κοινοβούλιο της Μεγάλης Βρετανίας.

1911 Πρώτη χρήση αεροσκάφους σε πόλεμο. Κατά τη διάρκεια του ιταλοτουρκικού πολέμου, ένας Ιταλός πιλότος απογειώνεται από τη Λιβύη για να παρατηρήσει τις γραμμές του τουρκικού στρατού.

1915 Τριάντα πέντε χιλιάδες γυναίκες διαδηλώνουν στη Νέα Υόρκη, διεκδικώντας δικαίωμα ψήφου.

1929 Αρχίζει το μεγάλο Κραχ του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και ακολουθεί η κατάρρευση της δυτικής οικονομίας.

1956: Αρχίζει η αντικομουνιστική εξέγερση στην Ουγγαρία. Θα κατασταλεί από τα σοβιετικά τανκς στις 4 Νοεμβρίου.

1973 Με παρέμβαση των Ηνωμένων Εθνών επέρχεται κατάπαυση του πυρός με επίσημη λήξη του πολέμου Γιομ Κιπούρ μεταξύ Ισραήλ και Συρίας.

1991 Ο Βαρθολομαίος A' εκλέγεται Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.

2002 Τσετσένοι τρομοκράτες καταλαμβάνουν το θέατρο Μόσχας κρατώντας 700 ομήρους.

Γεννήσεις στις 23 Οκτωβρίου

1715 Πέτρος Β', τσάρος της Ρωσίας

1766 Εμμανουέλ Γκρουσύ, Γάλλος στρατηγός

1801 Άλμπερτ Λόρτσινγκ, Γερμανός συνθέτης

1901 Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος, Έλληνας συγγραφέας

1905 Φέλιξ Μπλοχ, Ελβετός φυσικός

1905 Γερτρούδη Έντερλε, Αμερικανίδα κολυμβήτρια

1908 Ίλια Φρανκ, Ρώσος φυσικός

1916 Κλεάνθης Βικελίδης, Έλληνας ποδοσφαιριστής και προπονητής

1919 Μανόλης Ανδρόνικος, Έλληνας αρχαιολόγος

1920 Δημήτριος Νασίκας, Έλληνας πολιτικός

1925 Μάνος Χατζιδάκις, Έλληνας συνθέτης

1940 Πελέ, Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής

1954 Ανγκ Λι, Ταϊβανέζος σκηνοθέτης

1976 Ράιαν Ρέινολντς, Καναδός ηθοποιός

1983 Φίλιππος Δάρλας, Έλληνας ποδοσφαιριστής

Θάνατοι στις 23 Οκτωβρίου

42 π.Χ. Μάρκος Ιούνιος Βρούτος, Ρωμαίος συγκλητικός

877 Ιγνάτιος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

1688 Δουκάγγιος, Γάλλος φιλόλογος

1872 Θεόφιλος Γκωτιέ, Γάλλος δημοσιογράφος και συγγραφέας

1944 Τσαρλς Γκλόβερ Μπάρκλα, Άγγλος φυσικός

1959 Γιώργος Μπουζιάνης, Έλληνας ζωγράφος