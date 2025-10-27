Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 27 Οκτωβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 27 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του:

Αγίου Νέστορος μάρτυρος

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Νέστορας, Νέστωρ, Νεστορία

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 27 Οκτωβρίου

710 Οι Σαρακηνοί εισβάλουν στη Σαρδηνία.

1275 Ιδρύεται η πόλη του Άμστερνταμ.

1682 Ιδρύεται η Φιλαδέλφεια στις Ηνωμένες Πολιτείες.

1795 ΗΠΑ και Ισπανία συνομολογούν τη Συνθήκη της Μαδρίτης (1795), όπου και καθορίζονται τα σύνορα στις ισπανικές αποικίες.

1806 Γαλλικά στρατεύματα εισέρχονται στο Βερολίνο, μετά την ιστορική μάχη της Ιένας.

1904 Ξεκινά τη λειτουργία του το υπόγειο Μετρό της Νέας Υόρκης, το δίκτυο του οποίου θεωρείται σήμερα το μεγαλύτερο του κόσμου.

1951 Ελλάδα: Ο Νικόλαος Πλαστήρας (πρόεδρος του ΕΠΕΚ) αναλαμβάνει πρωθυπουργός.

1960 Ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής εγκαινιάζει το Εθνικό Καυτανζόγλειο Στάδιο.

1962 Εξαγγέλλεται πρόγραμμα ταχείας αναδάσωσης σε Λυκαβηττό, Ακρόπολη Αθηνών, Βάρκιζα, Υμηττό, Πολύγωνο, Βουλιαγμένη, Πάρνηθα, δάσος του Συγγρού και Δαφνί.

1971 Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό μετονομάζεται Ζαΐρ.

1988 Ο Αμερικανός πρόεδρος Ρόναλντ Ρίγκαν αποφασίζει την κατεδάφιση της αμερικανικής πρεσβείας στη Μόσχα, μετά τον εντοπισμό σοβιετικών συσκευών υποκλοπής

1995 Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Μπετίνο Κράξι καταδικάζεται ερήμην για διαφθορά.

1997 Μεγάλη πτώση των χρηματιστηρίων σε όλο τον κόσμο λόγω φόβων μιας παγκόσμιας οικονομικής κατάρρευσης. Ο δείκτης Dow Jones πέφτει κατά 554,26 μονάδες φθάνοντας τις 7.161,15.

1999 Ένοπλοι ανοίγουν πυρ στο αρμενικό Κοινοβούλιο, σκοτώνοντας τον πρωθυπουργό της χώρας, τον πρόεδρο του κοινοβουλίου και 6 άλλα μέλη.

Γεννήσεις στις 27 Οκτωβρίου

1782 Νικολό Παγκανίνι, Ιταλός βιολιστής και συνθέτης

1858 Θεόδωρος Ρούζβελτ, 26ος πρόεδρος των Η.Π.Α.

1894 Φριτς Ζάουκελ, Γερμανός πολιτικός

1918 Τερέζα Ράιτ, Αμερικανίδα ηθοποιός

1923 Ρόι Λίχτενσταϊν, Αμερικανός ζωγράφος και γλύπτης

1932 Σύλβια Πλαθ, Αμερικανίδα ποιήτρια

1937 Γιώργος Κωνσταντίνου, Έλληνας ηθοποιός

1945 Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, Βραζιλιάνος πολιτικός

1952 Ρομπέρτο Μπενίνι, Ιταλός ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης

1956 Μπάμπης Τσέρτος, Έλληνας τραγουδιστής

1958 Σάιμον Λε Μπόν, Άγγλος τραγουδιστής (Duran Duran και Arcadia)

1971 Θοδωρής Ζαγοράκης, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1976 Αριέλ Ιμπαγάσα, Αργεντινός ποδοσφαιριστής

Θάνατοι στις 27 Οκτωβρίου

1553 Μιχαήλ Σερβέτος, Ισπανός ιατρός και θεολόγος

1847 Αλεσάντρ Ντεσαπέλ, Γάλλος στρατιωτικός και σκακιστής

1880 Θρασύβουλος Ζαΐμης, Έλληνας πολιτικός

2004 Ρήγας Ρηγόπουλος, Έλληνας καθηγητής

2009 Έλλη Παππά, Ελληνίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας

2010 Νέστορ Κίρχνερ, Αργεντινός πολιτικός

2012 Ζακ Ντυπέν, Γάλλος ποιητής