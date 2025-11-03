Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 3 Νοεμβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 3 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Ακεψιμά Ιωσήφ και Αειθαλά,

Ιερομάρτυρος Γεωργίου Νεαπολίτου του νέου

Δεν γιορτάζει κάποιο όνομα.

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 3 Νοεμβρίου

361 Ο αυτοκράτορας Κωνστάντιος Β' πεθαίνει από πυρετό στη Μοψουεστία της Κιλικίας. Λίγο πριν πεθάνει, βαπτίζεται χριστιανός και ορίζει διάδοχό του τον Ιουλιανό.

1493 Ο Χριστόφορος Κολόμβος ανακαλύπτει τη Δομινίκα στην Καραϊβική Θάλασσα.

1793 Αποκεφαλίζεται στην γκιλοτίνα η Γαλλίδα θεατρική συγγραφέας, δημοσιογράφος και φεμινίστρια Ολέμπ ντε Γκουζ.

1848 Ψηφίζεται η αναθεώρηση του συντάγματος της Ολλανδίας, περιορίζοντας σημαντικά τις εξουσίες της ολλανδικής μοναρχίας και ενισχύοντας τις εξουσίες του κοινοβουλίου και των υπουργών.

1867 Ο Τζουζέπε Γκαριμπάλντι ηττάται στη μάχη της Μεντάνα και αποτυγχάνει να τερματίσει την κοσμική εξουσία του Πάπα στη Ρώμη.

1918 Η Πολωνία κηρύσσει την ανεξαρτησία της.

1927 Το υποβρύχιο Παπανικολής Ι υψώνει την Ελληνική Σημαία στο Τουλόν Γαλλίας.

1928 Ο Κεμάλ Ατατούρκ συνεχίζει την προσέγγιση της Δύσης, καταργώντας το αραβικό αλφάβητο και υιοθετώντας το λατινικό.

1935 Δημοψήφισμα στην Ελλάδα για την επαναφορά της Βασιλείας. Το 97,8% ψηφίζει υπέρ και ο Γεώργιος Β' επανέρχεται στο θρόνο.

1942 Στην Αίγυπτο, στο Ελ Αλαμέιν, τα γερμανικά αφρικανικά στρατεύματα και οι ιταλικές δυνάμεις υπό τον Ρόμελ οπισθοχωρούν, μετά τη νέα εκστρατεία των Συμμάχων υπό τον Μοντγκόμερι.

1944 Η Εθνική Λυρική Σκηνή δίνει την πρώτη της παράσταση και συναυλία, με εορταστικό χαρακτήρα.

1952 Διατίθενται στην αγορά από τον Αμερικανό Κλάρενς Μπερντσίγιε για πρώτη φορά κατεψυγμένα μπιζέλια.

1953 Βγαίνει στον αέρα στις ΗΠΑ, σε πανεθνική μετάδοση, η πρώτη έγχρωμη τηλεοπτική εκπομπή.

1954 Προβάλλεται για πρώτη φορά στην Ιαπωνία η πρώτη ταινία της σειράς «Γκοτζίλα».

1955 Πρεμιέρα στο Μπρόντγουεϊ του μιούζικαλ «Μάγκες και Κούκλες» με τον Μάρλον Μπράντο και τον Φρανκ Σινάτρα.

1955 Πραγματοποιείται η πρώτη κρυσταλλοποίηση ιού.

1957 Εκτοξεύεται το σοβιετικό «Σπούτνικ 2» (μέσα σε αυτό βρίσκεται το πρώτο ζώο που τέθηκε σε τροχιά στο Διάστημα: η σκυλίτσα Λάικα).

1957 Ο Έλληνας καθηγητής Διεθνούς Δικαίου Ι.Σπυρόπουλος εκλέγεται μέλος του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης.

1964 Πρόεδρος των ΗΠΑ εκλέγεται ο Λίντον Τζόνσον, με τη συντριπτική νίκη που έχει πετύχει ποτέ υποψήφιος σε προεδρικές εκλογές, κερδίζοντας το 60% των ψήφων. Η διαφορά των 15,5 εκατομμυρίων ψήφων που έλαβε ο Τζόνσον έναντι του αντιπάλου του Μπάρι Γκολντγουότερ, υποψηφίου των Ρεπουμπλικανών, είναι κάτι χωρίς προηγούμενο για τα αμερικανικά χρονικά.

1968 Ο Αλέκος Παναγούλης δικάζεται από το Στρατοδικείο για την απόπειρα δολοφονίας κατά του Δικτάτορα Γ. Παπαδόπουλου στις 13 Αυγούστου 1968.

1993 Εκλογή του Μιλτιάδη Έβερτ στην ηγεσία της ΝΔ με 141 ψήφους, έναντι 37 του Ι. Βαρβιτσιώτη και 4 λευκών.

1994 Γίνεται ολική έκλειψη ηλίου, η τελευταία του 20ου αιώνα.

2002 Αλλαγή τρόπου κλήσης στα σταθερά τηλέφωνα στην Ελλάδα (το αρχικό 0 μετατρέπεται σε 2).

2003 Εγκρίνεται ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το ψήφισμα για την Ολυμπιακή Εκεχειρία που σχεδίασε και προώθησε η ελληνική διπλωματία. Για πρώτη φορά στην ιστορία τους τα Ηνωμένα Έθνη υιοθετούν την πρόταση της Ελλάδας που προβλέπει τη διακοπή των εχθροπραξιών από τις 13 έως τις 29 Αυγούστου του 2004.

Γεννήσεις στις 3 Νοεμβρίου

1500 Μπενβενούτο Τσελίνι, Ιταλός γλύπτης και ζωγράφος

1801 Βιντσέντζο Μπελίνι, Ιταλός συνθέτης

1894 Σοφοκλής Βενιζέλος, Έλληνας πολιτικός

1901 Αντρέ Μαλρώ, Γάλλος συγγραφέας

1903 Γουόκερ Έβανς, Αμερικανός φωτογράφος

1908 Τζιοβάνι Λεόνε, Ιταλός πολιτικός

1921 Τσαρλς Μπρόνσον, Αμερικανός ηθοποιός

1922 Σπύρος Καλογήρου, Έλληνας ηθοποιός

1933 Μάικλ Δουκάκης, Αμερικανός πολιτικός

1945 Γκερντ Μύλερ, Γερμανός ποδοσφαιριστής

Θάνατοι στις 3 Νοεμβρίου

361 Κωνστάντιος Β´, Ρωμαίος αυτοκράτορας

1254 Ιωάννης Γ´ Δούκας Βατάτζης, αυτοκράτορας της Νίκαιας

1869 Ανδρέας Κάλβος, Έλληνας ποιητής

1954 Ανρί Ματίς, Γάλλος ζωγράφος και γλύπτης

1957 Λάικα, σοβιετικό σκυλί

1957 Βίλχελμ Ράιχ, Αυστριακός ψυχαναλυτής

1968 Χριστίνα Καλογερίκου, Ελληνίδα ηθοποιός

1989 Ανδρέας Βέμπος, Έλληνας επιχειρηματίας

2009 Φρανθίσκο Αγιάλα, Ισπανός συγγραφέας