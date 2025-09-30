Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 30 Σεπτεμβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Αγίου Στρατονίκου μάρτυρος

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Στρατόνικος, Στράτος, Στρατής, Στρατονίκης, Στρατονίκιος

Διεθνής Ημέρα Μετάφρασης

Η Διεθνής Ημέρα Μετάφρασης και Διερμηνείας καθιερώθηκε το 1991 από τη Διεθνή Ομοσπονδία Μεταφραστών (FIT) και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 30 Σεπτεμβρίου, με στόχο να προβάλει τα αιτήματα του κλάδου και να αναδείξει τις ιδιαιτερότητες και δυσκολίες του επαγγέλματος σε παγκόσμια κλίμακα. To 2017, αναγνωρίστηκε και επισήμως με ψήφισμα της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ, καθότι η FIT ως μ.κ.ο είναι εταίρος της UNESCO.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Μεταφραστών έχει ως μέλη της 100 οργανώσεις από 55 χώρες, που αντιπροσωπεύουν πάνω από 80.000 επαγγελματίες μεταφραστές και διερμηνείς. Μέλη της FIT από την Ελλάδα είναι η Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών (ΠΕΜ), η Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Μεταφραστών Πτυχιούχων Ιονίου Πανεπιστημίου (ΠΕΕΕΜΠΙΠ) και ο Σύλλογος Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος (ΣΥΔΙΣΕ).

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 30 Σεπτεμβρίου

489 Οι Οστρογότθοι υπό τον Θεοδώριχο το Μέγα νικούν τις δυνάμεις του Οδόακρου στη Βερόνα (Βόρεια Ιταλία).

1399 O Ερρίκος Δ' ανακηρύσσεται βασιλιάς της Αγγλίας.

1636 Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,1 Ρίχτερ πλήττει την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο. Οι νεκροί ανέρχονται σε 525 άτομα και οι τραυματίες σε 1.500.

1791 Πρεμιέρα στη Βιέννη, της όπερας του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ «Ο Μαγικός Αυλός»

1791 Διαλύεται η Εθνική Συντακτική Συνέλευση στο Παρίσι.

1876 Η κυβέρνηση του Αλεξάνδρου Κουμουνδούρου εγκρίνει τη σύσταση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

1877 Ιδρύεται με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.

1882 Αρχίζει να λειτουργεί το πρώτο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο του κόσμου (γνωστό αργότερα ως Appleton Edison Light Company) στο Fox River του Appleton, στο Γουισκόνσιν των ΗΠΑ.

1895 Η Μαδαγασκάρη κηρύσσεται γαλλικό προτεκτοράτο.

1899 Ιδρύεται η Τράπεζα Κρήτης με έδρα τα Χανιά.

1918 Η Συρία γίνεται ανεξάρτητη χώρα.

1922 Η Ελλάδα αναγκάζεται να εκκενώσει την Ανατολική Θράκη, υποκύπτοντας σε πιέσεις των Μεγάλων και τη συνθήκη των Μουδανιών.

1929 Πρώτη πτήση επανδρωμένου πυραυλοκίνητου αεροσκάφους από τον Γερμανό Φριτς Όπελ.

1935 Εγκαινιάζεται στις ΗΠΑ το φράγμα Χούβερ, προς τιμή του Προέδρου Χούβερ, στο Μπλακ Κάνιον, ανάμεσα στην Αριζόνα και τη Νεβάδα.

1938 Οι πρωθυπουργοί της Βρετανίας και της Γαλλίας, Νέβιλ Τσάμπερλεϊν και Εντουάρ Νταλαντιέ αντίστοιχα, υπογράφουν με τον Χίτλερ τη Συμφωνία του Μονάχου.

1939 Βρετανία και Γαλλία κηρύσσουν τον πόλεμο στη Γερμανία, μετά την εισβολή της τελευταίας στην Πολωνία.

1946 Είκοσι δύο ηττηθέντες ηγέτες των Ναζί κρίνονται ένοχοι για εγκλήματα πολέμου στην περίφημη Δίκη της Νυρεμβέργης. Ο Φον Ρίμπεντροπ και ο Γκέρινγκ καταδικάζονται σε θάνατο.

1949 Ολοκληρώνεται, μετά από περισσότερες από 277.000 πτήσεις από δυτικά κράτη, η αερογέφυρα του Βερολίνου, η οποία δημιουργήθηκε επειδή οι Σοβιετικοί δεν επέτρεπαν την επίγεια κυκλοφορία προς το Δυτικό Βερολίνο.

1950 Το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών απαγορεύει την είσοδο στις ΗΠΑ επισκεπτών, οι οποίοι είναι πολίτες χωρών με ολοκληρωτικό καθεστώς.

1954 Τίθεται σε ενέργεια το πρώτο πυρηνικό υποβρύχιο στον κόσμο, ο «Ναυτίλος» στις ΗΠΑ (καθελκύστηκε στις 17 Ιανουαρίου 1954).

1960 Την έκδοση λαχειοφόρου ομολογιακού δανείου 750.000.000 δραχμών, με ρήτρα δολαρίου και με επιτόκιο 5% εξαγγέλλει η ελληνική κυβέρνηση.

1963 Γεννιέται σε ζωολογικό κήπο των ΗΠΑ το πρώτο gerenuk (πρόκειται για είδος αντιλόπης της ανατολικής Αφρικής).

1966 Η Μποτσουαναλάνδη γίνεται ανεξάρτητο κράτος από τη Βρετανία με την ονομασία Μποτσουάνα.

1969 Η Αθήνα αρχίζει να υδροδοτείται από τον Μόρνο.

1977 Με Βραβείο Ειρήνης του Λένιν τιμάται η χήρα του Αλιέντε.

1979 Ο Παναμάς αποκτά ξανά τον έλεγχο της Ζώνης της Διώρυγας (από τις ΗΠΑ).

1980 Καθιερώνεται το σεκέλ ως νέο νόμισμα στο Ισραήλ.

1982 Οι Χ. Ρος Περό και Τζέι Κόλμπερν πραγματοποιούν τον πρώτο στον κόσμο γύρο του κόσμου με ελικόπτερο, με το Spirit of Texas. Το ταξίδι τους ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 1982 και διήρκεσε 29 ημέρες, 3 ώρες και 8 λεπτά.

1982 Ο Ανδρέας Παπανδρέου εξαγγέλλει μέτρα για τη Δικαιοσύνη, που αφορούν αύξηση των δικαστών, εθελουσία έξοδο από το Σώμα και νέες προσλήψεις.

1983 Το αμερικανικό ελικόπτερο «Απάτσι» πραγματοποιεί την πρώτη του πτήση.

1988 Υποβολή του Ανδρέα Παπανδρέου σε εγχείρηση αντικατάστασης της καρδιακής αορτικής βαλβίδας στο νοσοκομείο "Χέρφιλντ" του Λονδίνου.

1989 Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Χανς Ντίτριχ Γκένσερ, εκφωνεί το φημισμένο λόγο του από τη γερμανική πρεσβεία της Πράγας, τον οποίο άκουσαν χιλιάδες Ανατολικογερμανοί και κατά τον οποίο ανακοίνωσε, πως ήρθε σε συμφωνία με τη κομμουνιστική κυβέρνηση και οι πρόσφυγες θα μπορούσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

1991 Αρχίζει το τελευταίο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη, αφού από την επόμενη χρονιά έγινε διεθνές.

1995 Μετά από 15 μήνες αποκλεισμό λόγω τιμωρίας, ο Ντιέγκο Μαραντόνα ξαναγυρίζει στα γήπεδα φορώντας τη φανέλα της Μπόκα Τζούνιορς.

1996 Στην Ελβετία, η Βουλή εγκρίνει τη σύσταση επιτροπής για να ερευνήσει τι έγινε ο κλεμμένος από τους Ναζί χρυσός και οι περιουσίες των Εβραίων, που κατασχέθηκαν από τις τράπεζες κατά τη διάρκεια του Β' Παγκόσμιου Πολέμου.

1997 Τα νησιά Φίτζι επανασυνδέονται με τη Βρετανική Κοινοπολιτεία έπειτα από 10 χρόνια.

1997 Η Origin Systems Inc. κυκλοφορεί το παιχνίδι Ultima Online, την πρώτη μαζική παιχνιδομηχανή.

1999 Ανακοινώνεται το νέο σήμα (ένα στεφάνι ελιάς) των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα.

2001 Στο Αφγανιστάν, οι Ταλιμπάν παραδέχονται για πρώτη φορά ότι κρύβουν τον Οσάμα Μπιν Λάντεν.

2002 Υπογράφεται συμφωνία «διπλής υπηκοότητας» ανάμεσα στην Τουρκική Δημοκρατία της Βορείου Κύπρου και στην Τουρκία (οι Τουρκοκύπριοι ανά τον κόσμο θα μπορούν να βαπτιστούν Τούρκοι).

2003 Δημιουργείται ο μεγαλύτερος όμιλος αερομεταφορών στην Ευρώπη και ο τρίτος στον κόσμο, με τη συγχώνευση της ολλανδικής KLM και της γαλλικής Air France.

2005 Στα τροπικά δάση των βόρειων περιοχών του Κονγκό, ερευνητές παρατήρησαν για πρώτη φορά γορίλες να χρησιμοποιούν κλαδιά από δέντρα ως εργαλεία, αποκαλύπτει μελέτη της Εταιρείας Διατήρησης της Αγριας Ζωής (WCS) .

Γεννήσεις στις 30 Σεπτεμβρίου

1207 Τζελαλεντίν Ρουμί, Πέρσης μυστικιστής και ποιητής

1530 Τζερόνιμο Μερκουριάλι, Ιταλός φιλόλογος και ιατρός

1783 Αρχιδούκας Ράινερ Ιωσήφ της Αυστρίας

1863 Ράινχαρντ Σέερ, Γερμανός ναύαρχος

1870 Ζαν Μπατίστ Περέν, Γάλλος φυσικός

1887 Λιλ Ντάγκοβερ, Γερμανίδα ηθοποιός

1898 Ορέστης Μακρής, Έλληνας ηθοποιός

1921 Ντέμπορα Κερ, Σκωτσέζα ηθοποιός

1924 Τρούμαν Καπότε, Αμερικανός συγγραφέας

1924 Νίκος Ρίζος, Έλληνας ηθοποιός

1937 Γιάννης Βόγλης, Έλληνας ηθοποιός

1939 Έλλη Φωτίου, Ελληνίδα ηθοποιός

1947 Μαρκ Μπόλαν, Άγγλος τραγουδιστής και κιθαρίστας

1950 Ρενάτο Ζέρο, Ιταλός τραγουδοποιός

1957 Φραν Ντρέσερ, Αμερικανίδα ηθοποιός

1962 Φρανκ Ράικαρντ, Ολλανδός ποδοσφαιριστής και προπονητής

1964 Μόνικα Μπελούτσι, Ιταλίδα ηθοποιός

1975 Μαριόν Κοτιγιάρ, Γαλλίδα ηθοποιός

1977 Ρόι Κάρολ, Ιρλανδός ποδοσφαιριστής

Θάνατοι στις 30 Σεπτεμβρίου