Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 31 Οκτωβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 31 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα,

Μαρτύρων Σελεύκου και Στρατονίκης

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Απελλής, Απέλλης

Αμπλίος, Αμπλία

Νάρκισος, Νάρκισσος

Αριστόβουλος, Αριστοβούλη

Στρατονίκη, Στρατή, Νίκη

Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης

Η Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης γιορτάζεται την 31η Οκτωβρίου κάθε χρόνου, σε ανάμνηση της ίδρυσης του Διεθνούς Ινστιτούτου Ταχυδρομικών Ταμιευτηρίων στο Μιλάνο στις 31 Οκτωβρίου 1924.

«Η αποταμίευση συμβάλλει στο ατομικό και γενικό καλό» είναι το πνεύμα που διέπει την Ημέρα.

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 31 Οκτωβρίου

1517 Μεταρρύθμιση: ο Μαρτίνος Λούθηρος θυροκολλεί τις 95 Θέσεις του στον Καθεδρικό ναό της Βιτεμβέργης.

1864 Η Νεβάδα γίνεται η 36η Πολιτεία των Η.Π.Α.

1912 Α΄ Βαλκανικός πόλεμος: Ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει το Μέτσοβο.

1917 Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Διεξάγεται η μάχη της Μπερ Σεβά, όπου πραγματοποιείται η "τελευταία επιτυχημένη έφοδος ιππικού στην ιστορία".

1918 Η Αυστρία κηρύσσεται Δημοκρατία, καθώς με επανάσταση του λαού εγκαταλείπει το θρόνο ο Αυτοκράτορας Κάρολος των Αψβούργων.

1922 Στην Ιταλία, σχηματίζεται φασιστική κυβέρνηση με Πρωθυπουργό τον 39χρονο Μπενίτο Μουσολίνι (γίνεται ο νεότερος Πρωθυπουργός στην ιταλική ιστορία).

1941 Ολοκληρώνεται το μνημείο των 4 προέδρων των ΗΠΑ, στο όρος Ράσμορ.

1943 Στην περιοχή της Νεράϊδας Τρικάλων συμβαίνει η μάχη της Νεράιδας στην οποία τα αλληλοσυγκρουόμενα πυρά του ΕΔΕΣ, του ΕΛΑΣ και του Γερμανικού στρατού υπέγραφαν τις πλέον θλιβερές στιγμές της Ελληνικής Εθνικής Αντίστασης.

1952 Εκρήγνυται στα Νησιά Μάρσαλ η πρώτη θερμοπυρηνική βόμβα.

1956 Προσγειώνεται για πρώτη φορά ένα αεροσκάφος στο Νότιο Πόλο, από τον Αμερικανό ναύαρχο Τζορτζ Ντιούφεκ.

1958 Παρουσιάζεται ο πρώτος βηματοδότης καρδιάς.

1958 Ο Μπόρις Πάστερνακ εξαναγκάζεται να αρνηθεί το Νόμπελ Λογοτεχνίας.

1961 Στην ΕΣΣΔ, απομακρύνεται η σορός του Στάλιν από τον τύμβο του Λένιν.

1963 Διαμαρτυρία προς το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απευθύνουν η Ελλάδα, η Ιταλία, η Σουηδία, η Νορβηγία, η Δανία και η Ιαπωνία, με αφορμή δήλωση του προέδρου Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι ότι τα φορτία σίτου, που αγόρασε η Ε.Σ.Σ.Δ., θα μεταφερθούν αποκλειστικά και μόνο με αμερικανικά πλοία.

1969 Πραγματοποιείται η πρώτη υπερατλαντική αεροπειρατεία σε πτήση από το Σαν Φρανσίσκο στη Ρώμη.

1992 Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β΄ αποκαθιστά τη μνήμη του Γαλιλαίου, έπειτα από 359 χρόνια.

1998 Αρχίζει η κρίση με τον αφοπλισμό του Ιράκ. Το Ιράκ ανακοινώνει ότι δε θα συνεργάζεται πλέον με τους επιθεωρητές όπλων των Ηνωμένων Εθνών.

1999 Υπογράφεται από τους ηγέτες της Καθολικής και Λουθηρανικής Εκκλησίας το Δόγμα της Κρίσης, τερματίζοντας έναν αιώνα διαμάχης για τη φύση της πίστης και της σωτηρίας.

2000 Ο Σβεν Γκόραν Έρικσον γίνεται ο πρώτος ξένος προπονητής στην ιστορία που αναλαμβάνει την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Αγγλίας.

2001 Οι διοικήσεις της Εθνικής Τράπεζας και της Άλφα Μπανκ ανακοινώνουν την απόφασή τους να συγχωνευτούν, δημιουργώντας το μεγαλύτερο τραπεζικό κολοσσό στην Ελλάδα. Η συγχώνευση δεν έγινε και η συμφωνία διαλύθηκε το 2002.

2001 Σε δήλωσή του στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Έλληνας ερευνητής Απόστολος Γεωργόπουλος, που εργάζεται στο χημικό τμήμα του γενικού νοσοκομείου της Βιέννης, ανακοινώνει την ανακάλυψη μιας ουσίας (GEO 1) που εξουδετερώνει το βάκιλο του άνθρακα σε λίγα δευτερόλεπτα (χρησιμοποιείται ως απολυμαντικό).

2002 Κλείνει οριστικά ο περίφημος οίκος μόδας του Ιβ Σαν Λοράν

2004 Τμήμα του Τείχους του Βερολίνου οικοδομείται ξανά, στη μνήμη των 1.065 θυμάτων που προσπάθησαν ανεπιτυχώς να περάσουν το Τείχος.

Γεννήσεις στις 31 Οκτωβρίου

1538 Καίσαρ Μπαρόνιους, Ιταλός καρδινάλιος και ιστορικός

1632 Γιοχάνες Βερμέερ, Φλαμανδός ζωγράφος

1686 Σενεσίνο, Ιταλός τραγουδιστής

1795 Τζον Κητς, Άγγλος ποιητής

1835 Αδόλφος φον Μπάιερ, Γερμανός χημικός

1887 Τσιανγκ Κάι Σεκ, Κινέζος στρατιωτικός και πολιτικός

1888 Ναπολέων Λαπαθιώτης, Έλληνας ποιητής

1939 Γιάννης Καλαμίτσης, Έλληνας στιχουργός και ραδιοφωνικός παραγωγός

1946 Σπήλιος Σπηλιωτόπουλος, Έλληνας πολιτικός

1947 Χέρμαν βαν Ρομπέι, Βέλγος πολιτικός

1961 Πίτερ Τζάκσον, Νεοζηλανδός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός

1964 Μάρκο φαν Μπάστεν, Ολλανδός ποδοσφαιριστής και προπονητής

1967 Πέτρος Γαϊτάνος, Έλληνας τραγουδιστής

1968 Αντόνιο Ντέιβις, Αμερικανός καλαθοσφαιριστής

1971 Αλφόνσο Φορντ, Αμερικανός καλαθοσφαιριστής

1972 Γρηγόρης Γεωργάτος, Έλληνας ποδοσφαιριστής

Θάνατοι στις 31 Οκτωβρίου

1448 Ιωάννης Η΄ Παλαιολόγος, Βυζαντινός αυτοκράτορας

1926 Χάρρυ Χουντίνι, Ούγγρος μάγος

1984 Εντουάρντο Ντε Φιλίππο, Ιταλός ηθοποιός και σεναριογράφος

1984 Ίντιρα Γκάντι, Ινδή πολιτικός

1985 Νίκος Εγγονόπουλος, Έλληνας ζωγράφος και ποιητής

1986 Ρόμπερτ Μιούλικεν, Αμερικανός φυσικός και χημικός

1993 Φεντερίκο Φελίνι, Ιταλός σκηνοθέτης

2002 Μιχαήλ Στασινόπουλος, Έλληνας πολιτικός