Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 4 Νοεμβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 4 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Ιερομάρτυρα Ερμείου του πρεσβυτέρου,

Οσίου Ιωαννικίου του Μεγάλου,

Οσίου Γεωργίου Καρσλίδη του Ομολογητή

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Ερμαίος, Ερμαίας

Ιωαννίκιος, Ιωανίκιος

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 4 Νοεμβρίου

1576 Ογδονταετής πόλεμος: Στη Φλάνδρα, ισπανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν την Αμβέρσα (μεγάλη καταστροφή της πόλης).

1783 Ο Μότσαρτ παρουσιάζει την Συμφωνία αριθ. 36 για πρώτη φορά στο Linz, Αυστρία.

1826 Ελληνική Επανάσταση του 1821: Δεύτερη νίκη του Καραϊσκάκη στη Δόμβραινα.

1912 Α' Βαλκανικός πόλεμος: Ισχυρές τουρκικές δυνάμεις με ορεινή πυροβολαρχία προσβάλλουν τη Σιάτιστα.

1918 Α' Παγκόσμιος Πόλεμος : Η Αυστροουγγαρία παραδίδεται στην Ιταλία .

1918 Ίδρυση του ΣΕΚΕ (Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδας) το οποίο αργότερα μετονομάστηκε σε ΚΚΕ.

1922 Στην Αίγυπτο, ο Βρετανός αρχαιολόγος Χάουαρντ Κάρτερ και οι άντρες του ανακαλύπτουν την είσοδο του τάφου του Φαραώ Τουταγχαμών στην Κοιλάδα των Βασιλέων.

1940 Ελληνοϊταλικός πόλεμος του 1940: Ιταλικά αεροσκάφη βομβαρδίζουν το Μέτσοβο, πολλές γέφυρες, τον Βόλο, τον Πειραιά κ.ά.

1942 Β' Παγκόσμιος Πόλεμος: Δεύτερη μάχη του Ελ Αλαμέιν , Ο Γερμανός Στρατάρχης Έρβιν Ρόμελ οδηγεί τις δυνάμεις του σε συνεχή υποχώρηση.

1950 Η Ισπανία γίνεται δεκτή στον ΟΗΕ.

1952 Ιδρύεται στις ΗΠΑ η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας.

1955 Η Κρατική Όπερα της Βιέννης μετά την καταστροφή που υπέστη στο Β' Π.Π. και την ανακαίνισή της ανοίγει και πάλι παρουσιάζοντας το έργο του Μπετόβεν «Φιντέλιο».

1956 Σοβιετικά στρατεύματα εισέρχονται στην Ουγγαρία για να τερματίσουν την ουγγρική επανάσταση ενάντια στη Σοβιετική Ένωση, που άρχισε στις 23 Οκτωβρίου . Χιλιάδες Ούγγροι χάνουν τη ζωή τους, πολύ περισσότεροι οι τραυματίες, και σχεδόν 250.000 μετατρέπονται σε πρόσφυγες εγκαταλείποντας τη χώρα.

1957 Οι Σοβιετικοί εκτοξεύουν στο διάστημα τον πρώτο ζωντανό οργανισμό στην ιστορία, τη σκυλίτσα Λάικα, με το δορυφόρο Σπούτνικ 2.

1966 Ο ποταμός Άρνο πλημμυρίζει την Φλωρεντία , στην Ιταλία, σε μέγιστο ύψος 6,7 m, αφήνοντας χιλιάδες άστεγους ενώ καταστρέφει εκατομμύρια από τα αριστουργήματα τέχνης και σπανίων βιβλίων.

1995 Δολοφονείται ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Γιτζάκ Ράμπιν από έναν Ορθόδοξο Εβραίο εξτρεμιστή που επικαλέστηκε εντολή από θεϊκό όραμα.

1998 Ο Έλληνας υποσμηναγός Νίκος Παρούσης, διαπιστώνοντας βλάβη του Μιράζ στο οποίο επέβαινε πετώντας πάνω από τον Ωρωπό, την τελευταία στιγμή και χωρίς να το εγκαταλείψει, απέτρεψε την πτώση του σε σχολείο οδηγώντας το εκτός πόλης όπου και συνετρίβη μαζί του. Τιμήθηκε μετά θάνατον από την Ακαδημία Αθηνών.

2008 Ο Μπαράκ Ομπάμα εκλέγεται Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Γεννήσεις στις 4 Νοεμβρίου

1575 Γκουίντο Ρένι, Ιταλός ζωγράφος

1883 Νικόλαος Πλαστήρας, Έλληνας στρατηγός και πολιτικός

1901 Σπυρίδων Μαρινάτος, Έλληνας αρχαιολόγος

1908 Ελένη Παπαδάκη, Ελληνίδα ηθοποιός

1929 Αρχιεπίσκοπος Τιράνων Αναστάσιος

1956 Γιάννης Γεωργαράς, Έλληνας ποδοσφαιριστής και προπονητής

1957 Τόνι Άμποτ, Αυστραλός πολιτικός

1972 Λουίς Φίγκο, Πορτογάλος ποδοσφαιριστής

Θάνατοι στις 4 Νοεμβρίου

1924 Γκαμπριέλ Φωρέ, Γάλλος συνθέτης

1958 Σαμ Ζίμπαλιστ, Αμερικανός κινηματογραφικός παραγωγός

1982 Ζακ Τατί, Γάλλος ηθοποιός και σκηνοθέτης

1983 Γεώργιος Ζήβας, Έλληνας αθλητής

1985 Φέρντιναντ Κράμερ, Γερμανός αρχιτέκτονας

1988 Κλεάνθης Βικελίδης, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1995 Γιτζάκ Ράμπιν, Ισραηλινός πολιτικός