Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 4 Σεπτεμβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Αγίας Ερμιόνης κόρης Αποστόλου Φιλίππου,

Προφήτου Μωϋσέως Θεόπτου,

Αγίου Ωκεανού μάρτυρος

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Ερμιόνη, Ερμίνα

Μωυσής, Μωσής, Μωυσία, Μωσία

Ροζαλία, Ρόζυ, Ρόζα

Ωκεανός, Ωκεάνιος, Ωκεάνης, Ωκεανία, Ωκεανή, Ωκεανίς

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 4 Σεπτεμβρίου

476 Ο Ρωμύλος Αυγουστύλος, τελευταίος αυτοκράτορας της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, εκθρονίζεται όταν ο Οδόακρος αυτοανακηρύσσεται "βασιλιάς της Ιταλίας", τερματίζοντας έτσι τη Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.

1758 Αποτυγχάνει η συνωμοσία του Πορτογάλου Δούκα του Αβέιρο κατά του Βασιλιά (ο Αβέιρο συνελήφθη και εκτελέστηκε με διαμελισμό).

1774 Ανακαλύπτεται η Νέα Καληδονία από τον Τζέιμς Κουκ.

1781 Ιδρύεται το Λος Άντζελες από 44 Ισπανούς εποίκους.

1833 Προσλαμβάνεται ο πρώτος εφημεριδοπώλης, ένα 10χρονο αγόρι, για τη διακίνηση της πρώτης εφημερίδας της Νέας Υόρκης, της «New York Sun».

1888 Ο Τζορτζ Ίστμαν πατεντάρει το πρώτο φωτογραφικό φιλμ και το κατοχυρώνει με το όνομα «Kodak».

1893 Για πρώτη φορά η Αγγλίδα συγγραφέας Μπέατριξ Πότερ εξιστορεί για πρώτη φορά την ιστορία του Πέτρου του Λαγού.

1897 Ο Αμερικανός εφευρέτης Τόμας Έντισον λαμβάνει το πιστοποιητικό ευρεσιτεχνίας για το «κινητοσκόπιο», την πρώτη κινηματογραφική κάμερα.

1947 Κατά τη διάρκεια του ελληνικού εμφυλίου πολέμου οι ηγέτες του Λαϊκού Κόμματος, Κωνσταντίνος Τσαλδάρης και των Φιλελεύθερων, Θεμιστοκλής Σοφούλης, συναντώνται στην αμερικάνικη πρεσβεία στην Αθήνα, και αποφασίζουν το σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού με πρωθυπουργό το δεύτερο.

1951 Πραγματοποιείται η πρώτη διατλαντική τηλεοπτική μετάδοση στο Σαν Φρανσίσκο, από την ειρηνευτική διάσκεψη στην Ιαπωνία.

1957 Ο Έλληνας Στυλιανός Τυπάλδος, 98 ετών, γίνεται ο γηραιότερος δήμαρχος στον κόσμο.

1967 Απονέμεται στη Δώρα Στράτου το Παγκόσμιο Βραβείο Θεάτρου.

1972 Ο Αμερικανός Μαρκ Σπιτς γίνεται ο πρώτος αθλητής που κερδίζει 7 χρυσά μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες στην κολύμβηση.

1978 Ο Γεώργιος Ράλλης είναι ο πρώτος Έλληνας υπουργός (Εξωτερικών) που γίνεται επίσημα δεκτός στη Σοβιετική Ένωση.

1998 Προβάλλεται για πρώτη φορά από την αγγλική τηλεόραση το τηλεπαιχνίδι γνώσεων «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;».

1998 Ιδρύεται η Google από τους Λάρι Πέιτζ και Σεργκέι Μπριν, φοιτητές του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ στις ΗΠΑ.

Γεννήσεις στις 4 Σεπτεμβρίου

1809 Γιούλιους Σλοβάτσκι, Πολωνός ποιητής

1824 Άντον Μπρούκνερ, Αυστριακός συνθέτης

1891 Φριτς Τοτ, Γερμανός μηχανικός και αξιωματούχος των Ναζί

1896 Αντονέν Αρτώ, Γάλλος θεατρικός συγγραφέας

1896 Ασπασία Μάνου, πριγκίπισσα της Ελλάδας

1906 Μαξ Ντελμπρούκ, Γερμανός βιολόγος

1927 Τζον Μακάρθι, Αμερικανός επιστήμονας της πληροφορικής

1968 Τζον Ντιμάτζιο, Αμερικανός ηθοποιός

1977 Λούσι Σίλβας, Αγγλίδα τραγουδίστρια

1978 Γουές Μπέντλεϋ, Αμερικανός ηθοποιός

1981 Μπιγιονσέ, Αμερικανίδα τραγουδίστρια

1982 Άγγελος Διαμαντουλάκης, Έλληνας σκηνοθέτης και σεναριογράφος

1985 Ραούλ Αλμπιόλ, Ισπανός ποδοσφαιριστής

Θάνατοι στις 4 Σεπτεμβρίου

1199 Ιωάννα της Αγγλίας, βασίλισσα της Σικελίας

1963 Ρομπέρ Σουμάν, Γάλλος πολιτικός

1965 Άλμπερτ Σβάιτσερ, Γερμανός ιατρός και ιεραπόστολος

1974 Μαρσέλ Ασάρ, Γάλλος συγγραφέας

1977 Στέλιος Περπινιάδης, Έλληνας τραγουδιστής

1984 Γιώργος Σικελιώτης, Έλληνας ζωγράφος και χαράκτης

1997 Άλντο Ρόσι, Ιταλός αρχιτέκτονας

2003 Ευάγγελος Γιαννόπουλος, Έλληνας πολιτικός και δικηγόρος

2004 Αλφόνσο Φορντ, Αμερικανός καλαθοσφαιριστής

2005 Γρηγόρης Γρηγορίου, Έλληνας σκηνοθέτης

2005 Νίκων Αρκουδέας, Έλληνας αστυνομικός