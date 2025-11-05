Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 5 Νοεμβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 5 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Μαρτύρων Γαλακτίωνος και Επιστήμης,

Αγίου Λίνου πρώτου επισκόπου παλαιάς Ρώμης,

Αγίου Σιλβανού

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Γαλακτίων, Γαλακτίωνας, Γαλάτιος, Γαλάτης, Γαλακτία, Γαλατεία, Γαλάτια

Επιστήμη

Λίνα, Λίνος

Σιλβανός, Σιλβάνα, Σιλβανή, Σίλβια, Σίλβα

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Νοεμβρίου

1605 Συνωμοσία της Πυρίτιδας: Ο Γκάι Φωκς συλλαμβάνεται.

1828 Οι Τούρκοι παραδίδουν τη Λιβαδειά στους Έλληνες.

1831 Ο Αμερικανός ηγέτης των σκλάβων, Νατ Τέρνερ, δικάζεται και καταδικάζεται σε θάνατο στη Βιρτζίνια.

1862 Αμερικανικός Εμφύλιος Πόλεμος: Ο Αβραάμ Λίνκολν αφαιρεί για δεύτερη και τελευταία φορά από τον Τζορτζ Μακλέλαν τη διοίκηση του στρατού της Ένωσης.

1862 Στη Μινεσότα, 303 πολεμιστές της φυλής Ντακότα κρίνονται ένοχοι για βιασμό και δολοφονία λευκών και καταδικάζονται σε απαγχονισμό. Τελικά εκτελέστηκαν 38 και για τους υπόλοιπους αποφασίστηκε η αναστολή της ποινής.

1911 Μετά την κήρυξη του πολέμου στην Οθωμανική Αυτοκρατορία στις 29 Σεπτεμβρίου του 1911, η Ιταλία προσαρτά την Τρίπολη της Λιβύης.

1912 Ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει την Άρνισσα Πέλλας και τη Χειμάρρα.

1912 Ο Γούντροου Ουίλσον εκλέγεται πρόεδρος των Η.Π.Α.

1916 Η Πολωνία ανακηρύσσεται βασίλειο με πράξη που υπογράφουν οι αυτοκράτορες της Γερμανίας και της Αυστρίας.

1940 Ο Φραγκλίνος Ρούζβελτ εκλέγεται για τρίτη θητεία ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

1959 Απελευθερώνεται από τις ελληνικές αρχές ο τελευταίος Ναζί που κρατούνταν για τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου στην Ελλάδα, ο Μέρτεν (απελάθηκε στη Δυτική Γερμανία).

1961 Θεομηνία στην Αθήνα. Τριάντα ένας νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες και 3.790 άστεγοι στους συνοικισμούς της περιφέρειας, από τις καταρρακτώδεις βροχές.

1963 Αρχαιολόγοι ανακαλύπτουν ίχνη που αποδεικνύουν ότι οι Βίκινγκς έφτασαν στην Αμερική 500 χρόνια πριν την άφιξη του Κολόμβου.

1968 Ο Ρίτσαρντ Νίξον εκλέγεται 37ος πρόεδρος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

1989 Βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα. Νικήτρια αναδεικνύεται η Νέα Δημοκρατία αλλά δεν καταφέρνει να συγκεντρώσει κοινοβουλευτική αυτοδυναμία και ορίζονται νέες εκλογές για την 8η Απριλίου 1990. Συγκεκριμένα, η ΝΔ έλαβε 46,1% και 148 έδρες έναντι 40,6% για το ΠΑΣΟΚ και 128 έδρες, 10,9% και 21 έδρες για το Συνασπισμό και 0,58% (1 έδρα) για το Κόμμα των Οικολόγων Εναλλακτικών (Λοιπά 0,7% και 2 έδρες).

1992 Ρωσικά στρατεύματα εισβάλλουν στη Βόρεια Οσετία. Πάνω από 115 νεκροί είναι ο απολογισμός των συγκρούσεων, οι οποίες άρχισαν στις 30 Οκτωβρίου του 1991.

1997 Πρεμιέρα των νέων τυχερών παιχνιδιών του ΟΠΑΠ «Τζόκερ» και «Νέο Πρότο».

2006 Ο Σαντάμ Χουσεΐν και συνεργάτες του καταδικάζονται σε θάνατο για την σφαγή 148 Σιιτών το 1982.

Γεννήσεις στις 5 Νοεμβρίου

1494 Χανς Ζαξ, Γερμανός συγγραφέας

1855 Ευγένιος Ντεμπς, Αμερικανός πολιτικός

1913 Βίβιαν Λι, Βρετανή ηθοποιός

1936 Μιχάλης Δερτούζος, Έλληνας ακαδημαϊκός

1945 Αλέκα Παπαρήγα, Ελληνίδα πολιτικός

1956 Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, Έλληνας τραγουδοποιός

1959 Μπράιαν Άνταμς, Καναδός τραγουδοποιός

1960 Τίλντα Σουίντον, Αγγλίδα ηθοποιός

1964 Φάμκε Γιάνσεν, Ολλανδή ηθοποιός και μοντέλο

1979 Μιχάλης Χατζηγιάννης, Κύπριος τραγουδιστής

1980 Κρίστοφ Μετσέλντερ, Γερμανός ποδοσφαιριστής

1992 Μάρκο Βεράτι, Ιταλός ποδοσφαιριστής

Θάνατοι στις 5 Νοεμβρίου

1714 Μπερναρντίνο Ραματσίνι, Ιταλός ιατρός

1807 Αγκέλικα Κάουφμαν, Ελβετίδα ζωγράφος

1879 Τζέιμς Κλερκ Μάξγουελ, Σκωτσέζος φυσικός

1944 Αλεξίς Καρέλ, Γάλλος χειρουργός και βιολόγος

1977 Ρενέ Γκοσινί, Γάλλος συγγραφέας και εικονογράφος

1979 Κωστής Κοτζιάς, Έλληνας συγγραφέας

1992 Άρπαντ Έλο, Ούγγρος φυσικός και σκακιστής