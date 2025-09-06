Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 6 Σεπτεμβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 6 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Οσιομάρτυρος Βίβου,

Αγίου Ευδοξίου,

Αγίας Λυγερής της Χιοπολίτιδος

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Βίβος, Βιβή

Ευδόξιος, Ευδόξης, Δόξης

Λιγερή

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 6 Σεπτεμβρίου

1492 Ο Χριστόφορος Κολόμβος σαλπάρει από τη Λα Γκομέρα των Καναρίων Νήσων, το τελευταίο λιμάνι που έπιασε πριν διασχίσει για πρώτη φορά τον Ατλαντικό Ωκεανό.

1522 Το Victoria, το μόνο πλοίο που απέμεινε από την αποστολή του Φερδινάνδου Μαγγελάνου, επιστρέφει στο Σανλούκαρ ντε Μπαραμέδα της Ισπανίας και γίνεται το πρώτο πλοίο που έκανε τον περίπλου του κόσμου.

1628 Πουριτανοί, ριζοσπάστες προτεστάντες ιδρύουν την πόλη Σάλεμ, η οποία αργότερα θα ενσωματωθεί στην αποικία του Κόλπου της Μασαχουσέτης.

1861 Απόπειρα δολοφονίας κατά της βασίλισσας Αμαλίας.

1885 Η Ανατολική Ρωμυλία ενώνεται με την Βουλγαρία.

1910 Ο Ελευθέριος Βενιζέλος μιλάει για πρώτη φορά στον ελληνικό λαό, σε συγκέντρωση στην Πλατεία Συντάγματος.

1913 Στις ΗΠΑ, ο δρ. Νογκούτσι ανακοινώνει ότι απομόνωσε το μικρόβιο της λύσσας.

1915 Δοκιμάζεται από τον στρατό της Βρετανίας το πρώτο τανκ.

1919 Το Ανώτατο Συμμαχικό Συμβούλιο επικυρώνει την παραχώρηση ολόκληρης της Θράκης στην Ελλάδα, ενώ στη Βουλγαρία δίνεται εμπορική διέξοδος στο Αιγαίο.

1941 Η γερμανική μυστική αστυνομία εκδίδει διαταγή, σύμφωνα με την οποία οι Εβραίοι θα πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά το άστρο του Δαβίδ.

1948 Η Πριγκίπισσα Ιουλιάνα στέφεται Βασίλισσα της Ολλανδίας διαδεχόμενη τη μητέρα της Βιλελμίνη παραιτηθείσα μετά από πεντηκονταετή Βασιλεία.

1952 Με τη διεθνή Σύμβαση της Γενεύης καθιερώνεται το copyright.

1955 «Σεπτεμβριανά»: Στην Κωνσταντινούπολη ξεσπά το πογκρόμ των Τούρκων με αφορμή την προβοκάτσια στο σπίτι του Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη.

1959 Μετά από επίμονες προσπάθειες του πατέρα του και με την πρόθυμη υποστήριξη του πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή, επιστρέφει στην Ελλάδα, μετά από μακρόχρονη απουσία στις ΗΠΑ, ο Ανδρέας Παπανδρέου.

1960 Η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα αποτελεί κύριο θέμα της συνόδου του μόνιμου Συμβουλίου της Ε.Ο.Κ., η οποία αρχίζει τις εργασίες της στις Βρυξέλλες.

1961 Θεμελιώνεται από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή η πανεπιστημιούπολη στα Άνω Ιλίσια.

1961 Ο Αμερικανός πρέσβης Έλις Μπριγκς εγκαινιάζει την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, συνεπικουρούμενος από τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κωνσταντίνο Καραμανλή.

1965 Η Ινδία κηρύσσει τον πόλεμο στο Πακιστάν.

1966 Στο Κέιπ Τάουν, ο Νοτιοαφρικανός αρχιτέκτονας του Άπαρχαϊντ, ο πρωθυπουργός Hendrik Frensch Verwoerd, μαχαιρώνεται θανάσιμα μέσα στο Κοινοβούλιο.

1969 Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν επίσημα το νέο καθεστώς στη Λιβύη του Συνταγματάρχη Μουαμάρ Καντάφι.

1983 Η Σοβιετική Ένωση παραδέχεται ότι, κατέρριψε επιβατικό αεροσκάφος της Κορέας που παραβίασε τον εναέριο χώρο της. Σε ανακοίνωση της όμως υπογραμμίζει ότι οι πιλότοι των Σοβιετικών μαχητικών, που έριξαν το αεροσκάφος δεν είχαν καταλάβει ότι επρόκειτο για επιβατικό αεροσκάφος.

1985 Ο Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος αποσκιρτά από τη Νέα Δημοκρατία και ιδρύει την Δημοκρατική Ανανέωση (ΔΗΑΝΑ). Στο νέο κόμμα προσχωρούν ακόμα εννέα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

1989 Ανακαλύπτονται λακκοειδείς τάφοι του 6ου π.Χ. αιώνα στην Αιανή Κοζάνης.

1991 Στην Κύπρο, το Ανώτατο Δικαστήριο αποφασίζει την αποφυλάκιση του Νίκου Σαμψών, επικεφαλής του πραξικοπήματος του 1974.

1991 Το Λένιγκραντ επανονομάζεται Αγία Πετρούπολη.

1991 Η Σοβιετική Ένωση αναγνωρίζει ως ανεξάρτητες τις βαλτικές δημοκρατίες της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας.

1995 Η Γαλλία πραγματοποιεί την πρώτη, από τις οκτώ προγραμματισμένες, πυρηνική της δοκιμή στο νότιο Ειρηνικό, με έκρηξη ισχύος 20 κιλοτόνων, προκαλώντας τη διεθνή κατακραυγή.

Γεννήσεις στις 6 Σεπτεμβρίου

1666 Ιβάν Ε', τσάρος της Ρωσίας

1766 Τζων Ντάλτον, Άγγλος χημικός και φυσικός

1773 Λογγίνος Χέυδεν, Ρώσος ναύαρχος

1860 Λορέντζος Μαβίλης, Έλληνας ποιητής

1879 Μαξ Σρεκ, Γερμανός ηθοποιός

1892 Έντουαρντ Βίκτορ Άπλετον, Άγγλος φυσικός

1943 Ρότζερ Γουώτερς, Άγγλος τραγουδιστής και μουσικός (Pink Floyd)

1948 Βασίλης Στραβοπόδης, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1963 Γκερτ Βίλντερς, Ολλανδός πολιτικός

1975 Gala, Ιταλίδα τραγουδίστρια

1976 Αλέν Ραγκουέλ, Γάλλος ποδοσφαιριστής

1978 Μαρλέν Αγγελίδου, Ελληνίδα τραγουδίστρια

1979 Μιχάλης Αρναούτης, Έλληνας πυγμάχος

Θάνατοι στις 6 Σεπτεμβρίου

628 Καβάδης Β', βασιλιάς της Περσίας

1683 Ζαν Μπατίστ Κολμπέρ, Γάλλος πολιτικός

1873 Ζαν Σακορνάκ, Γάλλος αστρονόμος

1907 Συλί Προυντόμ, Γάλλος συγγραφέας

1956 Μάικλ Βέντρις, Άγγλος αρχιτέκτονας

1998 Ακίρα Κουροσάβα, Ιάπωνας σκηνοθέτης

2002 Ίλυα Λιβυκού, Ελληνίδα ηθοποιός

2004 Τώνης Γιακωβάκης, Έλληνας ηθοποιός