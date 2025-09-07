Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 7 Σεπτεμβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Οσίας Κασσιανής της μοναχής,

Αγίου Σώζοντος μάρτυρος

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Κασσιανή, Κάσσυ, Κασιανή, Κασία, Κασσιανός, Κασιανός, Κάσσιος, Κάσιος, Κάσσος, Κάσσης

Σώζων, Σώζος, Σώζης, Σώζη, Σωζούσα, Σώζα

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 7 Σεπτεμβρίου

70 Ο Ρωμαϊκός στρατός υπό τον Τίτο καταλαμβάνει και λεηλατεί την Ιερουσαλήμ.

1191 Γ΄ Σταυροφορία: ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος νικά τον Σαλαντίν στη μάχη του Αρσούφ.

1715 Μετά από πολιορκία οι Ενετοί του Φέριγκο Μπαντόερ αναγκάζονται να παραδώσουν στους Τούρκους τη Μονεμβασιά, τελευταίο οχυρό των Ενετών στην Πελοπόννησο.

1776 Πρώτη επίθεση με υποβρύχιο στα παγκόσμια χρονικά. Το αμερικάνικο καταδυόμενο σκάφος "Turtle" προσπαθεί να τοποθετήσει μία ωρολογιακή βόμβα στα ύφαλα της βρετανικής ναυαρχίδας "Eagle", που ναυλοχούσε στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Το εγχείρημα απέτυχε.

1822 Η Βραζιλία γίνεται ανεξάρτητη (υπό το βασιλιά Πέτρο Α΄, γιο του Ιωάννη Δ΄), από την Πορτογαλία.

1863 Η Ιόνιος Πολιτεία κηρύσσει την Ένωση με το Βασίλειο της Ελλάδος.

1888 Η Ίντιθ Ελέονορ Μακλέν είναι το πρώτο μωρό που μπαίνει σε θερμοκοιτίδα.

1900 Από βύθιση του ατμόπλοιου «Σαρκία» κοντά στην Άνδρο, χάνουν τη ζωή τους περίπου 100 άτομα.

1923 Ιδρύεται η διεθνής αστυνομία Ιντερπόλ στη Βιέννη.

1960 Ο διάδοχος Κωνσταντίνος κατακτά την πρώτη θέση στους ιστιοπλοϊκούς αγώνες της 17ης Ολυμπιάδας, στην κατηγορία "Ντράγκον". Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο για την Ελλάδα ύστερα από 48 χρόνια.

1978 Αμερικανοί επιστήμονες παράγουν ινσουλίνη στο εργαστήριο.

1993 Στη Βραζιλία σε δημοψήφισμα οι κάτοικοι τάσσονται υπέρ της εισαγωγής της μοναρχίας.

1999 Σεισμός μεγέθους 5,9 βαθμών Ρίχτερ πλήττει την Αθήνα, με απολογισμό 143 νεκρούς, 700 τραυματίες και χιλιάδες άστεγους.

Γεννήσεις στις 7 Σεπτεμβρίου

1533 Ελισάβετ Α', βασίλισσα της Αγγλίας

1883 Θεόφραστος Σακελλαρίδης, Έλληνας συνθέτης

1909 Ελία Καζάν, Έλληνας σκηνοθέτης

1913 Άντονι Κουέιλ, Άγγλος ηθοποιός και σκηνοθέτης

1914 Τζέιμς Βαν Άλεν, Αμερικανός επιστήμονας

1936 Απόστολος Κακλαμάνης, Έλληνας πολιτικός

1949 Γκλόρια Γκέινορ, Αμερικανίδα τραγουδίστρια

1949 Πέτρος Βαγιόπουλος, Έλληνας συνθέτης

1951 Γιώργος Γερολυμάτος, Έλληνας τραγουδιστής

1983 Μεχμέτ Τοπούζ, Τούρκος ποδοσφαιριστής

1988 Κέβιν Λαβ, Αμερικανός καλαθοσφαιριστής

Θάνατοι στις 7 Σεπτεμβρίου

1151 Γοδεφρείδος Ε', κόμης του Ανζού

1362 Ιωάννα του Πύργου, βασίλισσα της Σκωτίας

1566 Σουλεϊμάν Α΄ ο Μεγαλοπρεπής, Οθωμανός σουλτάνος

1910 Ουίλιαμ Χόλμαν Χαντ, Άγγλος ζωγράφος

1933 Έντουαρντ Γκρέι, Άγγλος πολιτικός

1949 Χοσέ Κλεμέντε Ορόσκο, Μεξικανός ζωγράφος

1991 Έντουιν Μ. ΜακΜίλαν, Αμερικανός φυσικός

2003 Αρτέμης Μάτσας, Έλληνας ηθοποιός