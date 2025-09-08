Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 8 Σεπτεμβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη της:

Γέννηση της Θεοτόκου

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Δέσποινα, Δέσπω, Ντέπη, Πέπη, Ζέπω *

Γενέθλιος

Σκιαδενή

Τσαμπίκα, Μίκα, Τσαμπίκος

(* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα).

Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη του Αναλφαβητισμού

Η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη του Αναλφαβητισμού καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της UNESCO στις 8 Σεπτεμβρίου του 1965, κατά τη διάρκειας της Συνόδου της Τεχεράνης και από το 1966 γιορτάζεται κάθε χρόνο την ημερομηνία αυτή. Άλλωστε, η εξάλειψη του αναλφαβητισμού είναι ένα από τα πρωταρχικά καθήκοντα του διεθνούς οργανισμού, που υπάγεται στον ΟΗΕ.

Σύμφωνα με την UNESCO, 750 εκατομμύρια ενήλικες σ' όλο τον κόσμο είναι αναλφάβητοι και περισσότερα από 250 εκατομμύρια παιδιά, κυρίως στις φτωχές χώρες της Ασίας και της Υποσαχάρειας Αφρικής. Στόχος της UNESCO είναι όλα τα παιδιά του κόσμου, αγόρια και κορίτσια, να έχουν πρόσβαση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Η χώρα μας θεωρεί αναλφάβητο όποιον δεν έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του στο εξατάξιο δημοτικό σχολείο, ενώ άλλες χώρες για να χαρακτηρίσουν κάποιον εγγράμματο αρκούνται στη γνώση γραφής και ανάγνωσης. Στην Ελλάδα, το ποσοστό των εγγραμμάτων ενηλίκων φθάνει το 91% του πληθυσμού (94% άνδρες και 88% γυναίκες, ποσοστό ιδιαίτερα χαμηλό για μια χώρα - μέλος της Ε.Ε. 560 χιλιάδες ελληνίδες δεν έχουν τελειώσει το δημοτικό). Αντίθετα, το ποσοστό των εγγραμμάτων ανηλίκων ως 15 ετών κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα (99,5% στο σύνολο - 99,4% στους άνδρες και 99,5% στις γυναίκες).

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 8 Σεπτεμβρίου

1380 Μάχη του Κουλίκοβο: Αποφασιστική νίκη των Ρώσων εναντίον της «Χρυσής Ορδής» του Μογγόλου Μαμάι.

1479 Οι Οθωμανοί καταλαμβάνουν τη Ζάκυνθο και καταλύουν το λατινικό Δουκάτο των Τόκκων.

1504 Γίνονται στη Φλωρεντία τα αποκαλυπτήρια του Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου.

1514 Μάχη της Όρσα: σε μία από τις μεγαλύτερες μάχες του αιώνα, οι Λιθουανοί και οι Πολωνοί νικούν τον ρωσικό στρατό.

1551 Ιδρύεται η πόλη Βιτόρια στη Βραζιλία.

1565 Λύνεται η πολιορκία της Μάλτας από τους Ιππότες της.

1636 Ιδρύεται το κολέγιο Χάρβαρντ (είναι το πρώτο κολέγιο που ιδρύεται στην αμερικανική ήπειρο).

1900 Περίπου 8.000 άτομα χάνουν τη ζωή τους από τυφώνα που πλήττει το Γκάλβεστον του Τέξας.

1907 Αρχίζουν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης της οδού Πανεπιστημίου στην Αθήνα.

1941 Τα γερμανικά στρατεύματα ξεκινούν την Πολιορκία του Λένινγκραντ.

1943 Ανακοινώνεται επίσημα από τους συμμάχους η άνευ όρων παράδοση της Ιταλίας.

1944 Αθήνα: Εκτελείται από τους Γερμανούς στο Χαϊδάρι η αγωνίστρια Λέλα Καραγιάννη.

1946 Η Βουλγαρία γίνεται δημοκρατία (με δημοψήφισμα, οι κάτοικοι της χώρας αρνούνται για Βασιλιά τον ηλικίας 9 ετών Συμεών). Ο Συμεών θα επιστρέψει το 2001 ως πρωθυπουργός στη χώρα.

1952 Δημοσιεύεται το έργο του Έρνεστ Χέμινγουεϊ «Ο Γέρος και η Θάλασσα».

1962 Ένας νεκρός και 30 τραυματίες σε σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ καπνοπαραγωγών και χωροφυλακής στο Ξηρόμερο της Αιτωλοακαρνανίας.

1966 Προβάλλεται το πρώτο επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς επιστημονικής φαντασίας «Star Trek» στις ΗΠΑ.

1974 Ο Πρόεδρος Τζέραλντ Φορντ δίνει χάρη στον Ρίτσαρντ Νίξον για όλα τα αδικήματα (που αφορούν το σκάνδαλο Γουότερ Γκέιτ) που τέλεσε εν υπηρεσία.

1975 Στην Ελλάδα, η τριετής φοίτηση στο Γυμνάσιο γίνεται υποχρεωτική.

Γεννήσεις στις 8 Σεπτεμβρίου

1157 Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος, βασιλιάς της Αγγλίας

1271 Κάρολος Μαρτέλος, βασιλιάς της Ουγγαρίας

1474 Λοντοβίκο Αριόστο, Ιταλός ποιητής

1804 Έντουαρντ Μέρικε, Γερμανός ποιητής

1830 Φρεντερίκ Μιστράλ, Γάλλος ποιητής

1904 Τζαβαλάς Καρούσος, Έλληνας ηθοποιός

1910 Ζαν Λουί Μπαρό, Γάλλος ηθοποιός και σκηνοθέτης

1925 Πίτερ Σέλλερς, Άγγλος ηθοποιός

1951 Νίκος Καρβέλας, Έλληνας συνθέτης

1963 Αλέξης Αλεξίου, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1966 Καρόλα, Σουηδέζα τραγουδίστρια

1971 Ντέιβιντ Αρκέτ, Αμερικανός ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός

1974 Μάριος Αγαθοκλέους, Κύπριος ποδοσφαιριστής

1979 Pink, Αμερικανίδα τραγουδίστρια

1989 Avicii, Σουηδός DJ και παραγωγός

Θάνατοι στις 8 Σεπτεμβρίου

780 Λέων Δ΄, Βυζαντινός αυτοκράτορας

1613 Κάρλο Τζεζουάλντο, Ιταλός συνθέτης

1645 Φρανσίσκο ντε Κεβέδο, Ισπανός συγγραφέας

1860 Ανδρέας Π. Μεταξάς, Έλληνας πολιτικός

1949 Ρίχαρντ Στράους, Γερμανός συνθέτης

1978 Σόλων Γκίκας, Έλληνας στρατιωτικός και πολιτικός

1978 Ρικάρντο Ζαμόρα, Ισπανός ποδοσφαιριστής

2000 Βασίλης Ραφαηλίδης, Έλληνας δημοσιογράφος και συγγραφέας