Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 9 Νοεμβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 9 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Νεκταρίου μητροπολίτου Πανταπόλεως,

Οσίου Ελλαδίου,

Οσίας Θεοκτίστης της Λεσβίας,

Αγίων Χριστοφόρου και Μαύρας

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Νεκτάριος, Νεκτάρης, Νεκταρία, Νεκταρίνα, Νεκταρούλα

Ελλάδιος, Ελλάδης

Θεόκτιστος, Θεοκτίστη

Μαύρος, Μαύρα, Μαυρούλα, Μαυρίτσα *

(* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα).

Διεθνής Ημέρα κατά του Φασισμού και του Αντισημιτισμού

Η Διεθνής Ημέρα κατά του Φασισμού και Αντισημιτισμού (International Day Against Fascism and Antisemitism) εορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Νοεμβρίου, σε ανάμνηση του πογκρόμ των Εβραίων που οργανώθηκε με κρατική καθοδήγηση στη ναζιστική Γερμανία του 1938.

Η Νύχτα των Κρυστάλλων, όπως έμεινε στην ιστορία, ήταν το πρώτο βήμα για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και το εβραϊκό Ολοκαύτωμα. Παράλληλα, η μέρα είναι αφιερωμένη στην καταδίκη του νεοναζισμού και του ρατσισμού.

Η Διεθνής Ημέρα κατά του Φασισμού και του Αντισημιτισμού γιορτάζεται υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και με πρωτοβουλία της οργάνωσης-ομπρέλα «Ενωμένοι για τη διαπολιτισμική δράση» (UNITED for Intercultural Action), που συσπειρώνει στους κόλπους της αντιφασιστικές, αντιρατσιστικές, τσιγγάνικες και εβραϊκές οργανώσεις απ' όλη την Ευρώπη.

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 9 Νοεμβρίου

694 Στη Δέκατη Έβδομη Σύνοδο του Τολέδο, ο βασιλιάς των Βησιγότθων της Ισπανίας κατηγορεί τους Εβραίους ότι βοηθούν τους Μουσουλμάνους και καταδικάζει όλους τους Εβραίους σε δουλεία.

1494 Η οικογένεια των Μεδίκων εξορίζεται από τη Φλωρεντία.

1866 Ολοκαύτωμα της Μονής Αρκαδίου στην Κρήτη.

1872 Μεγάλη πυρκαγιά καταστρέφει τη Βοστώνη.

1888 O διαβόητος Άγγλος κατά συρροή δολοφόνος , ο Τζακ ο Αντεροβγάλτης, σκοτώνει το τελευταίο γνωστό του θύμα, τη Μέρι Τζέιν Κέλι.

1906 Ο Τίοντορ Ρούσβελτ γίνεται ο πρώτος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, που αποφασίζει να βγει έξω από τα σύνορα της χώρας του και επισκέπτεται το Πουέρτο Ρίκο και τον Παναμά.

1910 Γαλλία, Νορβηγία, Βέλγιο, Γερμανία, Ισπανία, Ρωσία και Βρετανία αποκαθιστούν τις διπλωματικές τους σχέσεις με τη νέα Δημοκρατία της Πορτογαλίας.

1925 Στη Γερμανία, ιδρύονται τα τάγματα ασφαλείας (SS) του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος (Ναζί).

1939 Στην Ελλάδα, τίθενται σοβαροί περιορισμοί στην ανοικοδόμηση για την εξοικονόμηση σιδήρου, του οποίου είναι αισθητή η έλλειψη.

1938 Μαζικό πανεθνικό πογκρόμ κατά των Εβραίων στη Γερμανία και στην Αυστρία γνωστό ως Kristallnacht (Νύχτα των Κρυστάλλων)

1944 Για πρώτη φορά μετά το 1939, οι Επιτροπές Νόμπελ Σουηδίας και Νορβηγίας απονέμουν τα Βραβεία Νόμπελ. Το Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται στο Διεθνή Ερυθρό Σταυρό.

1965 Σημειώνεται μπλακάουτ στη Νέα Υόρκη και στα ανατολικά παράλια της Βόρειας Αμερικής.

1979 Ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής εγκαινιάζει τα έργα του Μόρνου.

1985 Ο Γκάρι Κασπάροφ γίνεται ο νεαρότερος παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκάκι στην ιστορία, νικώντας τον Ανατόλι Καρπόφ.

1989 Πέφτει το Τείχος του Βερολίνου.

1989 Ο πρόεδρος της ΝΔ, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, συζητά με τον πρόεδρο του Συνασπισμού, Χαρίλαο Φλωράκη, για την περίπτωση σχηματισμού οικουμενικής κυβέρνησης.

2005 Εκτόξευση της αποστολής Venus Express του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) από το Μπαϊκονούρ με προορισμό την Αφροδίτη

Γεννήσεις στις 9 Νοεμβρίου

1818 Ιβάν Τουργκένιεφ, Ρώσος συγγραφέας

1819 Ανιμπάλε ντε Γκάσπαρις, Ιταλός αστρονόμος

1880 Τζάιλς Γκίλμπερτ Σκοτ, Άγγλος αρχιτέκτονας

1911 Καγ Φρανκ, Φινλανδός βιομηχανικός σχεδιαστής

1923 Ελένη Χατζηαργύρη, Ελληνίδα ηθοποιός

1928 Ανν Σέξτον, Αμερικανίδα ποιήτρια

1934 Καρλ Σαγκάν, Αμερικανός αστρονόμος και συγγραφέας

1936 Μιχαήλ Ταλ, Λετονός σκακιστής

1948 Λουίς Φελίπε Σκολάρι, Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής και προπονητής

1970 Κρις Τζέρικο, Αμερικανός παλαιστής, τραγουδιστής και ηθοποιός

1973 Ζήσης Βρύζας, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1974 Αλεσσάντρο Ντελ Πιέρο, Ιταλός ποδοσφαιριστής

Θάνατοι στις 9 Νοεμβρίου

959 Κωνσταντίνος Ζ΄, Βυζαντινός αυτοκράτορας

1623 Ουίλιαμ Κάμντεν, Άγγλος ιστορικός

1801 Καρλ Στάμιτς, Γερμανός συνθέτης

1918 Γκιγιώμ Απολλιναίρ, Γάλλος ποιητής

1920 Άγιος Νεκτάριος Αιγίνης

1940 Νέβιλ Τσάμπερλεν, Άγγλος πολιτικός

1970 Σαρλ ντε Γκωλ, Γάλλος στρατηγός και πολιτικός

1981 Διονύσιος Ρώμας, Έλληνας λογοτέχνης