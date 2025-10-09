Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 9 Οκτωβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 9 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Αγίων Αβραάμ του Πατριάρχου και Λωτ του ανηψιού

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Αβραάμ, Αβραμία *

Λωτ, Λοτ

(* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα).

Παγκόσμια Ημέρα Ταχυδρομείων

Η Παγκόσμια Ημέρα Ταχυδρομείων καθιερώθηκε το 1969 και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Οκτωβρίου, ημερομηνία που ιδρύθηκε το 1874 η Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση.

Τα μέλη της Π.Τ.Ε. σε όλο τον κόσμο βρίσκουν την ευκαιρία αυτή τη μέρα να δώσουν έμφαση στο ζωτικό ρόλο των ταχυδρομικών υπηρεσιών στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων και την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των κρατών.

Κάθε χρόνο διακινούνται διακινούνται 436 δισεκατομμύρια γράμματα και αντικείμενα από τα 660.000 δημόσια ταχυδρομικά γραφεία σε όλο τον κόσμο, τα οποία απασχολούν 5.000.000 υπαλλήλους.

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 9 Οκτωβρίου

768 Ο Καρλομάγνος και ο Καρλομάν Α' στέφονται βασιλείς των Φράγκων.

1238 Ο Ιωάννης Α' της Αραγωνίας καταλαμβάνει τη Βαλένθια και ιδρύει το Βασίλειο της Βαλένθια.

1701 Ιδρύεται στο Νιου Χέιβεν του Κονέκτικατ το Πανεπιστήμιο Γέιλ.

1874 Ιδρύεται στη Βέρνη η Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση.

1902 Εγκαινιάζεται η αθλητική δημοσιογραφία στην Ελλάδα. Η εφημερίδα «Αθήναι» του Γ. Πωπ ανακοινώνει ότι θα δημοσιεύει δωρεάν ανακοινώσεις των αθλητικών σωματείων.

1912 Α΄ Βαλκανικός πόλεμος: Διεξάγεται η μάχη του Σαρανταπόρου και ο ελληνικός στόλος καταλαμβάνει τη Λήμνο.

1923 Με την αιτιολογία της απαγόρευσης των οινοπνευματωδών ποτών κλείνονται στην Κωνσταντινούπολη 5.000 καταστήματα, στην πλειοψηφία τους ελληνικά.

1926 Αρχίζει να εκπέμπει το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC.

1932 Ο Ιωσήφ Στάλιν καθαιρεί και εξορίζει στη Σιβηρία τους Γκριγκόρι Ζινόβιεφ και Λέον Καμένεφ, που μοιράζονταν την εξουσία μαζί του μετά το θάνατο του Λένιν

1944 Αυτοδιαλύεται η Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης, γνωστή και ως Κυβέρνηση του Βουνού.

1944 Βομβαρδίζεται ανηλεώς από τους Ναζί η Αθήνα τρεις μέρες πριν εγκαταλείψουν την πόλη. Έξι νεκροί και 22 τραυματίες είναι ο απολογισμός.

1962 Η Εντίθ Πιάφ παντρεύεται τον ελληνικής καταγωγής και πολύ νεότερό της Τεό Σαραπό, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Θεοφάνης Λαμπουκάς.

1963 Στη βορειοανατολική Ιταλία, 1.910 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους όταν μία μεγάλη κατολίσθηση πίσω από το φράγμα Βάιοντ προκαλεί ένα τεράστιο κύμα νερού.

1981 Καταργείται η θανατική ποινή στη Γαλλία.

1994 Δημιουργείται στο Ντάρμσταντ της Γερμανίας το χημικό στοιχείο 110, το οποίο αργότερα θα ονομαστεί, προς τιμήν της πόλης, Νταρμστάντιο.

1999 Καλλιτέχνες της ροκ και της ποπ δίνουν συναυλία στο Γουέμπλεϊ, με ανθρωπιστικό χαρακτήρα (για τα θύματα του Κοσόβου και του Σουδάν). 1 δισεκατομμύριο άτομα παρακολουθούν τη συναυλία ζωντανά μέσω του διαδικτύου. Πρόκειται για το μεγαλύτερο κοινό σε συναυλία.

2006 H Βόρεια Κορέα πραγματοποιεί την πρώτη της πυρηνική δοκιμή.

Γεννήσεις στις 9 Οκτωβρίου

1328 Πέτρος Α', βασιλιάς της Κύπρου

1757 Κάρολος Ι', βασιλιάς της Γαλλίας

1852 Εμίλ Φίσερ, Γερμανός χημικός

1874 Νίκολας Ραίριχ, Ρώσος ζωγράφος

1879 Μαξ φον Λάουε, Γερμανός φυσικός

1907 Ζακ Τατί, Γάλλος σκηνοθέτης και ηθοποιός

1918 Χάουαρντ Χαντ, Αμερικανός πράκτορας της CIA και συγγραφέας

1918 Λίλα Κέντροβα, Ρωσίδα ηθοποιός

1940 Τζων Λένον, Άγγλος τραγουδιστής και μουσικός (The Beatles)

1947 Φρανς Γκαλ, Γαλλίδα τραγουδίστρια

1962 Νίκος Χατζηνικολάου, Έλληνας δημοσιογράφος

1964 Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο, Μεξικανός σκηνοθέτης

1966 Ντέιβιντ Κάμερον, Άγγλος πολιτικός

1969 Στηβ ΜακΚουήν, Βρετανός σκηνοθέτης

1969 Πόλυ Τζιν Χάρβεϊ, Αγγλίδα τραγουδοποιός

1973 Όλιβερ Μακόρ, Λιβεριανός ποδοσφαιριστής

1976 Ανδριάνα Μπάμπαλη, Ελληνίδα τραγουδίστρια

Θάνατοι στις 9 Οκτωβρίου

1476 Στεφάν Μπράνκοβιτς, Σέρβος ηγεμόνας

1562 Γκαμπριέλε Φαλόπιο, Ιταλός ανατόμος και ιατρός

1831 Ιωάννης Καποδίστριας, Έλληνας πολιτικός

1943 Πιέτερ Ζέεμαν, Ολλανδός φυσικός

1967 Ερνέστο Τσε Γκεβάρα, Αργεντινός επαναστάτης

1967 Αντρέ Μωρουά, Γάλλος συγγραφέας

1974 Όσκαρ Σίντλερ, Γερμανός επιχειρηματίας

1983 Αντώνης Παπαδόπουλος, Έλληνας ηθοποιός

1989 Κλέαρχος Κονιτσιώτης, Έλληνας κινηματογραφικός παραγωγός

2005 Στέλλα Στρατηγού, Ελληνίδα ηθοποιός