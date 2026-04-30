Έως 36.000 ευρώ για να ξεκινήσεις επιχείρηση - Ανοίγουν οι αιτήσεις για το «Ξεκινώ Επιχειρηματικά»

Νέες ευκαιρίες για τους νέους πτυχιούχους που επιθυμούν να κάνουν το πρώτο τους επιχειρηματικό βήμα δημιουργεί η δράση «Ξεκινώ Επιχειρηματικά», η οποία προσφέρει σημαντική οικονομική ενίσχυση για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων.



Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα για χρηματοδότηση έως και 100% (μπορεί να φτάσει συνολικά έως και 36.000 ευρώ), διευκολύνοντας όσους έχουν μια επιχειρηματική ιδέα να την υλοποιήσουν χωρίς το βάρος του αρχικού κεφαλαίου. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ενίσχυση ύψους 13.000 ευρώ για τη δημιουργία ατομικής επιχείρησης, ενώ το ποσό αυξάνεται στα 21.000 ευρώ στην περίπτωση συνεργασίας με έναν ακόμη εταίρο. Παράλληλα, παρέχεται επιπλέον επιχορήγηση 15.000 ευρώ για όσους προχωρήσουν και σε πρόσληψη προσωπικού, ενισχύοντας έτσι και την απασχόληση.

Δεν απαιτείται η προσκόμιση και πιστοποίηση αντίστοιχων τιμολογίων και αποδεικτικών εξόφλησης. Το ποσοστό ενίσχυσης είναι το 100% του συνολικού (επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού κάθε επιχειρηματικού σχεδίου.

Η δημόσια χρηματοδότηση καταβάλλεται απευθείας στον φορέα του επιχειρηματικού σχεδίου ως ακολούθως:

Δικαιούχοι της δράσης είναι:

Yπό σύσταση και νεοσύστατες Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις, που συστήνονται από φυσικά πρόσωπα που έχουν αποκτήσει μετά την 1/1/2016 το πρώτο πτυχίο τους από σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ), καθώς και νέες επιχειρήσεις (αυτοαπασχολούμενοι ή εταιρικά/πολυμετοχικά σχήματα με νομικές μορφές, όπως ορίζονται στην Πρόσκληση) που έκαναν έναρξη μετά την 1/1/2025, οι οποίες θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας Πρόσκλησης (Παράρτημα ΙΙ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ [ΚΑΔ)]).

Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας και στην αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας, προσφέροντας πρακτικά εργαλεία και οικονομική στήριξη σε νέους ανθρώπους με καινοτόμες ιδέες. Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα θα ξεκινήσουν στις 6 Μαΐου και θα διαρκέσουν έως τις 30 Ιουνίου 2026, δίνοντας ένα συγκεκριμένο χρονικό παράθυρο στους ενδιαφερόμενους να προετοιμάσουν και να καταθέσουν τον φάκελό τους.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής: Τετάρτη 06.05.2026 και ώρα 15:00

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής: Τρίτη 30.06.2026 και ώρα 15:00

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση). Αιτήσεις χρηματοδότησης στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του ΟΠΣΚΕ, δεν θα είναι δυνατό να υποβληθούν.



Για την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα εφαρμοστεί η συγκριτική αξιολόγηση.

