Οι ΗΠΑ μειώνουν τον στρατό τους στην Ευρώπη - Αυστηρό μήνυμα Χέγκσεθ προς ΝΑΤΟ και συμμάχους

Ο υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ, ανακοίνωσε από τις Βρυξέλλες την έναρξη συνολικής αναθεώρησης της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη, μια διαδικασία που αναμένεται να διαρκέσει έως και έξι μήνες και η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο ανάπτυξης των αμερικανικών δυνάμεων στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Μιλώντας στη σύνοδο των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, ο Χέγκσεθ διευκρίνισε ότι, αν και δεν ανακοίνωσε ευθέως μείωση των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη, η αξιολόγηση θα είναι ουσιαστική και θα εξετάσει συνολικά τη διάταξη των αμερικανικών δυνάμεων, με στόχο αφενός η Ευρώπη να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά της και αφετέρου οι Ηνωμένες Πολιτείες να μπορούν να ανταποκριθούν στις παγκόσμιες στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. «Μην έχετε καμία αμφιβολία. Πρόκειται για μια πραγματική αναθεώρηση. Στόχος της είναι να διασφαλίσει ότι το ΝΑΤΟ κινείται γρήγορα και αμετάκλητα προς ένα μοντέλο όπου η Ευρώπη θα ηγείται και θα αναλαμβάνει την πρωταρχική ευθύνη για την άμυνα της ηπείρου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Και το Κογκρέσο θα αποφασίσει

Η αναθεώρηση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το αμερικανικό Κογκρέσο, καθώς η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ελάχιστο αριθμό αμερικανικών στρατευμάτων που πρέπει να παραμένουν στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στην αμερικανική στρατιωτική παρουσία θα πρέπει να συνυπολογίσει τόσο τις στρατηγικές ανάγκες όσο και τις πολιτικές δεσμεύσεις της Ουάσινγκτον. Παράλληλα, ο επικεφαλής του Πενταγώνου εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά των συμμάχων που, όπως είπε, δεν στάθηκαν στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν.

Ειδικότερα, επέκρινε χώρες που αρνήθηκαν να παραχωρήσουν δικαιώματα στάθμευσης αμερικανικών δυνάμεων ή άδειες υπέρπτησης για στρατιωτικές επιχειρήσεις, υπογραμμίζοντας ότι η αμερικανική αναθεώρηση θα διασφαλίσει πως στο μέλλον οι ΗΠΑ θα έχουν εγγυημένη πρόσβαση σε βάσεις και εναέριους διαδρόμους όταν απαιτείται. Οι δηλώσεις του έγιναν την ώρα που αρκετές χώρες της Συμμαχίας προσπαθούν να καλύψουν τα κενά στις δυνάμεις άμεσης αντίδρασης του ΝΑΤΟ, μετά την απόφαση της Ουάσινγκτον να περιορίσει με άμεση ισχύ μέρος των στρατιωτικών δυνατοτήτων που διαθέτει στη Συμμαχία σε περίπτωση κρίσης. Ήδη από τον προηγούμενο μήνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ενημερώσει τους συμμάχους τους ότι μειώνουν το εύρος των αμερικανικών στρατιωτικών μέσων που θα είναι διαθέσιμα στο ΝΑΤΟ σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, προκαλώντας έντονο προβληματισμό ενόψει της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας στην Άγκυρα, στις 7 και 8 Ιουλίου.

Σύμφωνα με τον Ανώτατο Συμμαχικό Διοικητή του ΝΑΤΟ, πτέραρχο της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας Άλεξους Γκρίνκεβιτς, η στρατηγική αυτή αποσκοπεί στον σταδιακό τερματισμό της «ανθυγιεινής αλληλεξάρτησης» της Ευρώπης από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, καθώς η Ουάσινγκτον προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο ταυτόχρονων κρίσεων σε πολλαπλά γεωπολιτικά μέτωπα. Ο Χέγκσεθ επανέλαβε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να ασκούν δημόσια αλλά και ιδιωτικά πιέσεις προς τα κράτη-μέλη που δεν τηρούν τις δεσμεύσεις τους για αύξηση των αμυντικών δαπανών.

«Υπάρχουν ακόμη χώρες που πρέπει να κάνουν περισσότερα και θα είμαστε ειλικρινείς τόσο στις ιδιωτικές όσο και στις δημόσιες τοποθετήσεις μας. Οι φίλοι οφείλουν να λένε την αλήθεια στους φίλους τους», ανέφερε. Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας παρουσίασε το όραμά του για ένα «ΝΑΤΟ 3.0», υποστηρίζοντας ότι η Συμμαχία πρέπει να επιστρέψει στον βασικό της ρόλο ως μια ισχυρή στρατιωτική συμμαχία, με πραγματικές επιχειρησιακές δυνατότητες αποτροπής και με την Ευρώπη να αναλαμβάνει πλέον τον ηγετικό ρόλο στη συμβατική άμυνα της ηπείρου, μειώνοντας σταδιακά την εξάρτησή της από τις ΗΠΑ.