ΕΟΘΑ-ΕΣΑμεΑ.: Δραματική η ανεπάρκεια αίματος στη χώρα και αναβολές στις μεταγγίσεις σε ασθενείς

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΟΘΑ «τα αποθέματα αίματος είναι ανεπαρκή, με ήδη σοβαρές και μετρήσιμες επιπτώσεις στη ζωή και την υγεία των ατόμων με Θαλασσαιμία και Δρεπανοκυτταρική Νόσο».

«Σε πολλά νοσοκομεία της χώρας», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση «παρατηρούνται συστηματικές αναβολές μεταγγίσεων των Θαλασσαιμικών ή χορήγηση μειωμένων ποσοτήτων αίματος, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την υγεία τους».

