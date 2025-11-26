Επάγγελμα: «Κατήγοροι» του Αλέξη Τσίπρα

Αρκούσε η κυκλοφορία του βιβλίου «Ιθάκη» για να «νεκραναστηθεί» το «αντιΤσίπρας» μέτωπο; Από ότι φαίνεται, η απάντηση είναι καταφατική.

Από τη Δευτέρα, κυβερνητικά στελέχη, το ΠΑΣΟΚ, συνεπικουρούμενοι από τους «προδομένους» του 2015 και φυσικά τον Στέφανο Κασσελάκη, έχουν ξεκινήσει «κύματα» επιθέσεων εναντίον του πρώην πρωθυπουργού.

Εύλογα θα σκεφτεί κάποιος ότι τα πρόσωπα που θεωρούν ότι θίγονται από τις αναφορές Τσίπρα, έχουν κάθε δικαίωμα να απαντήσουν. Θεμιτό; Φυσικά…



Εξίσου, όμως, θεμιτό είναι το να θέλει ο Αλέξης Τσίπρας να μιλήσει για όσα τον αφορούν και που ποτέ δεν είχε τη δυνατότητα να το κάνει σε πλήρη έκταση.

Πέραν των γνωστών μη στοιχειοθετημένων αναφορών για το κόστος του 3ου Μνημονίου, το «κατηγορώ» των κυβερνητικών στελεχών σχετίζεται με τις επικριτικές αναφορές του πρώην πρωθυπουργού σε ορισμένα στελέχη της κυβέρνησης της «Πρώτης Φοράς».

Του χρεώνουν ότι εκείνος τους διάλεξε, επομένως δική του και η ευθύνη. Υπάρχουν στιγμές, που όντως, στις σελίδες του βιβλίου δίνεται αυτή η αίσθηση. Όταν, όμως, διαβαστεί ολόκληρο το βιβλίο, αντιλαμβάνεται ότι σε πολλές κομβικές επιλογές, αναλαμβάνει την ευθύνη ο ίδιος.

Όπως στην περίπτωση του Νίκου Παππά, στο «Βατερλώ» των τηλεοπτικών αδειών. Στον Ευκλείδη Τσακαλώτο, αναγνωρίζει τη συμβολή του την περίοδο 2015-2019 και του ασκεί κριτική για την εσωκομματική στάση του. Όσο για τους Αχτσιόγλου-Χαρίτση, κάνει απλή αναφορά στα γεγονότα και κανένα αξιολογικό σχόλιο.

Ένα στοιχείο που δείχνουν να αγνοούν οι «κατήγοροί» του, είναι πως στις κυβερνήσεις Τσίπρα συμμετείχαν, συνολικά, πάνω από 80 διαφορετικά άτομα.

Τα πρόσωπα τα οποία επικρίνει, με το ζόρι μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού. Επομένως, πως «αποδομεί» ο ίδιος το έργο των κυβερνήσεων του; Δηλαδή, όλοι οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί υπήρξαν τρισευτυχισμένοι με τις όλες επιλογές τους;



Από τους κυβερνητικούς, η «σκυτάλη» πέρασε σε πρόσωπα όπως ο Γιάνης Βαρουφάκης, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, τα οποία επί μια ολόκληρη δεκαετία, έχουν παντοιοτρόπως και ποικιλοτρόπως, επιτεθεί εναντίον του Αλέξη Τσίπρα. Τερατώδη πράγματα, έχει πει σε μικρότερο χρονικό διάστημα και ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας.



Με τον τελευταίο, δεν έχει νόημα να ασχοληθεί κάποιος στα σοβαρά. Οι υπόλοιποι, όμως, ακόμα για το δημοψήφισμα, γνωρίζουν πολύ καλά ότι είπαν ξεκάθαρα ψέματα, προκειμένου να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη για τον εαυτό τους. Ήξεραν από την πρώτη στιγμή ότι το «Όχι» που ζήτησαν από τον ελληνικό λαό να ψηφίσει -και εκείνος το έκανε περήφανα- ήταν στην πραγματικότητα «Ναι» σε άλλη συμφωνία.

Κάποιος εξ αυτών -ο Γιάνης Βαρουφάκης - είχε πει ότι «το 70% του μνημονίου είναι καλό» και είχε υπογράψει ένα κανονικότατο μνημόνιο τον Φεβρουάριο του 2015. Και μάλιστα, χωρίς να εξασφαλίσει και χρήματα…



Άλλο στέλεχος - η Ζωή Κωνσταντοπούλου- είχε πει ότι η φράση «θα σκίσουμε το μνημόνιο με έναν νόμο, σε ένα άρθρο», ήταν «τρόπος το λέγειν».

Ας μην αναφερθούμε, καλύτερα, στο τι ψήφιζαν/ουν στη Βουλή ως αρχηγοί κοινοβουλευτικών κομμάτων.

Στην πραγματικότητα -πλην ΚΚΕ- κανένας αντίπαλος του Τσίπρα, δεξιός ή «αριστερός», δεν του έχει ασκήσει κριτική για τα πραγματικά ζητήματα της πολιτικής του, που «πλήγωσαν» τους προοδευτικούς ανθρώπους που τον εμπιστεύτηκαν.



Δεχόμαστε, λοιπόν, πως οι νεοδημοκράτες είναι λογικό να στηρίζουν επιλογές όπως ο περιορισμός στο δικαίωμα της απεργίας, η άρνηση για την καθολική επαναφορά των κλαδικών συμβάσεων ή ο «εναγκαλισμός» με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Οι λαλίστατοι -κατά τα άλλα- «αριστεροί» πρώην σύντροφοι του -με εξαίρεση τον Π.Λαφαζάνη, που θεωρεί «αντιμπεριαλιστική δύναμη» τη Ρωσία!- δεν είναι και ιδιαιτέρως ομιλητικοί.



Σαν να καταπίνουν τη «γλώσσα» τους. Σαν να συμφωνούν με αυτά. Ή σαν να προσπαθούν να τα έχουν καλά με όσους ευνοήθηκαν από τις παραπάνω επιλογές…