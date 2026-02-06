Επάγγελμα πρόεδρος

Αν και κανένας δεν δικαιούται να πέφτει από τα σύννεφα, μια παγωμάρα έπεσε μόλις έγινε γνωστό ότι ο από εικοσαετίας πρόεδρος της κορυφαίας συνδικαλιστικής οργάνωσης ελέγχεται για υπεξαίρεση εκατομμυρίων. Ο κύριος πρόεδρος ήταν πρόεδρος και σε κάνα δυο ινστιτούτα και είχε και πέντε έξι φίλους που ήταν και αυτοί πρόεδροι σε κάτι εταιρείες -ο θεός να τις κάνει- στις οποίες κατέληγαν χοντρά πακέτα με απευθείας αναθέσεις.

Κάποιοι θα υπέθεταν ότι πρόκειται για ψιλικατζίδικες δουλειές, σαν και αυτές που ακούγονταν παλιότερα, όταν για παράδειγμα κλείνονταν πολυτελή ξενοδοχεία ώστε να διεξάγονταν τα συνδικαλιστικά συνέδρια, αναντίστοιχα με τον ιδρώτα των εργατών που πλήρωναν τα κερατιάτικα.

Όμως εδώ μιλάμε για πολύ χαρτούρα. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια για εκπαιδευτικά προγράμματα ήταν εβδομήντα τρία εκατομμύρια και αυτά μόνο για μια πενταετία (2020-2025), από τα οποία πάνω από δύο εκατομμύρια έχουν κάνει φτερά ή αν προτιμάτε πήγαν υπέρ προέδρου και λοιπών υπο-προέδρων.

Επειδή μια σιγουριά υπήρχε στην «προεδρική» παρέα, η κίνηση των ευρω-εκατομμυρίων άλλαξε χέρια όπως γίνεται σε τέτοιες δουλειές, με μετρητά. Αν αναλογιστεί κανείς ότι οι πληρωμές με μετρητά έχουν όριο τα πεντακόσια ευρώ, το να διακινούνται πεντακόσια χιλιάρικα κάτω από το τραπέζι είναι από μόνο του αδίκημα.

Πέρα από το αστυνομικό-ποινικό μέρος της υπόθεσης, μοιραία ακολούθησε και το πολιτικό. Εξάλλου ο κομματικός συνδικαλισμός οδηγούσε σε πολιτική καριέρα εδώ και δεκαετίες, οπότε πως να απέφευγε την διαγραφή ο κ. Παναγόπουλος; Η πολιτεία του προέδρου της ΓΣΕΕ δεν θα μπορούσε να τον διασώσει. Το χρήμα, όπως και ο έρωτας, δεν κρύβονται και άρχισαν να ακούγονται διάφορα για το αν ο εργατοπατέρας κολυμπά σε πισίνα στο χωριό σε υψόμετρο χίλια εκατό μέτρα στην μαγευτική Αρκαδία.

Και βέβαια πολλοί άρχισαν να κατανοούν ή έστω να υποθέτουν γιατί τα άγρια μνημονιακά χρόνια με τις αλλεπάλληλες μειώσεις και περικοπές και τους υποκατώτατους μισθούς βασίλευε συνδικαλιστική ειρήνη. Ακόμα περισσότεροι βλέπουν στον βίο του προέδρου γιατί μετά από μια τέτοια επίθεση σαν και αυτή που δέχτηκαν τα εργασιακά δικαιώματα και οι αμοιβές, το συνδικαλιστικό κίνημα παρέμεινε διασπασμένο, αντί να είναι περισσότερο ενωμένο από ποτέ. Και βέβαια πολλοί πια θα υποθέτουν ότι η απάντηση σε πολλά γιατί, θα είναι για να παραμένει πρόεδρος. Αυτός που έκανε επάγγελμα το «πρόεδρος»…