Έπαιρναν «δωρεάν» ρεύμα από πυλώνα φωτισμού και νερό από δημοτική παροχή - Επιχείρηση της ΕΛΑΣ

Ειδική αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής στην περιοχή της Μάνδρας όπου εντοπίστηκε παράνομο δίκτυο υδροδότησης 1,5 χιλιομέτρου με το οποίο υδροδοτούνταν παράνομα οικίες ενώ αποξηλώθηκε και καλώδιο (100 μέτρων) συνδεδεμένο με πυλώνα φωτισμού αυτοκινητόδρομου με το οποίο ηλεκτροδοτούνταν παράνομα οικίες.



Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, από την Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πρωινές ώρες της 19-11-2025, ειδική επιχείρηση σε οικισμό της Μάνδρας. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., των Διευθύνσεων Τροχαίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής και αστυνομικού σκύλου.



Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, εντοπίστηκε παράνομο δίκτυο υδροδότησης οικισμού συνδεδεμένο με λάστιχο μήκους 1.500 μέτρων σε δημοτική παροχή υδροδότησης. Επιπλέον, αποξηλώθηκε από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, καλώδιο 100 μέτρων το οποίο ήταν συνδεδεμένο με πυλώνα φωτισμού αυτοκινητόδρομου και με το οποίο ηλεκτροδοτούνταν παράνομα οικίες.



Στο πλαίσιο της επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν 113 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν εννέα παραβάσεις του ΚΟΚ ενώ αφαιρέθηκαν τέσσερις άδειες κυκλοφορίας και οκτώ άδειες ικανότητας οδήγησης.

