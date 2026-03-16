Επαναλειτουργεί σταδιακά το αεροδρόμιο στο Ντουμπάι - Τι ισχύει με τον επαναπατρισμό 45 Ελλήνων

Στην σταδιακή επαναλειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου στο Ντουμπάι προχώρησαν οι Αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων μετά την επίθεση που δέχτηκε η περιοχή με 61 drones, η οποία προκάλεσε πυρκαγιά σε δεξαμενή καυσίμων δίπλα στον αερολιμένα.

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του εμιράτου «ανακοινώνει τη σταδιακή επανέναρξη ορισμένων πτήσεων από και προς το διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι», επεσήμανε το γραφείο επικοινωνίας της πόλης στο X.

Με βάση την ίδια πηγή, «ένα περιστατικό που σχετιζόταν με drone» προκάλεσε νωρίτερα πυρκαγιά σε δεξαμενή καυσίμων στο αεροδρόμιο, χωρίς να υπάρξουν θύματα. Η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Η αεροπορική εταιρεία Emirates σημείωσε ότι «θα παρέχει περιορισμένες υπηρεσίες» από τις 10:00 και μετά (τοπική ώρα), προσθέτοντας ότι κάποιες πτήσεις έχουν ακυρωθεί.

Emirates expects to operate a limited schedule after 10:00hrs Dubai local time today.



Unfortunately, some flights from today’s schedule have been cancelled. Affected customers will receive a cancellation notice and will be advised on reaccommodation options.



Σημειώνεται ότι, οι ένοπλες δυνάμεις της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν πως αναχαίτισαν πάνω από 60 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα από τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με αριθμούς που δημοσιοποίησε το υπουργείο Άμυνας του βασιλείου.

Και τα 61 drones αναχαιτίστηκαν στους αιθέρες του ανατολικού τμήματος της χώρας, ανέφερε το υπουργείο σε σειρά ανακοινώσεών του μέσω X.

Ακυρώνεται μέχρι νεωτέρας ο επαναπατρισμός 45 Ελλήνων

Την ίδια ώρα, στιγμές αγωνίας βιώνουν 45 Έλληνες με τα κατοικίδιά τους καθώς δεν θα πραγματοποιηθεί μέχρι νεωτέρας η απογευματινή πτήση επαναπατρισμού τους από το Ντουμπάι που είχε προγραμματιστεί από το υπουργείο Εξωτερικών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην περιοχή, η κατάσταση αυτή δεν είναι γνωστό πότε θα αλλάξει.