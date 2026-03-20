Επαναπατρίστηκαν Έλληνες στρατιωτικοί από το Ιράκ - Πώς στήθηκε η επιχείρηση σε ζώνη «φωτιά»

​Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο επαναπατρισμός του ελληνικού προσωπικού της αποστολής NATO Mission Iraq (NMI) από το Ιράκ. Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, σε συνεργασία και συντονισμό με τη Συμμαχία, συνέβαλαν στην ασφαλή επάνοδο των στελεχών στην Ελλάδα.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή μεταγωγικoύ αεροσκάφους C - 27J της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ οι ενέργειες κατά τη διεξαγωγή της επιχείρησης παρακολουθούνταν από το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΘΚΕΠΙΧ).

Το C-27 προσγειώθηκε χθες, Πέμπτη 19 Μαρτίου, στη βάση του Ιντσιρλίκ στην Τουρκία για να παραλάβει τέσσερα στελέχη – αξιωματικούς και υπαξιωματικούς – που βρίσκονταν στο Ιρακ για την εκπαίδευση των ιρακινών δυνάμεων.

Αλλαγή διαδρομής λόγω ιρανικών βομβαρδισμών

Ωστόσο, λόγω των ιρανικών βομβαρδισμών, οι τέσσερις στρατιωτικοί μετακινήθηκαν, μαζί με τον εξοπλισμό τους, μέσω Ιορδανίας, προς το Ιντσιρλίκ.

Εκεί τους παρέλαβε το αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο τους μετέφερε με ασφάλεια πίσω στην Ελλάδα.