Επαναπιστοποίηση ISO 50001 για το σύνολο των εγκαταστάσεων της Lidl Ελλάς

Η Lidl Ελλάς επιβεβαιώνει την προσήλωσή της στις αρχές της αειφορίας, διατηρώντας το σύνολο των ακινήτων της —τα 232 καταστήματά της, τα 5 logistics centers της και τα κεντρικά γραφεία— υπό την αυστηρή πιστοποίηση του διεθνούς προτύπου ISO 50001:2018 για τα Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας. Η πιστοποίηση αυτή αποτελεί το επιστέγασμα μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής που στοχεύει στη μείωση των λειτουργικών εκπομπών, την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και την απόλυτη διαφάνεια στην κατανάλωση πόρων. Το έργο αναλύεται σε τέσσερις κεντρικούς στρατηγικούς στόχους:

Μείωση Λειτουργικών Εκπομπών: Η Lidl Ελλάς προχώρησε και φέτος στην εξασφάλιση πράσινων πιστοποιητικών (Εγγυήσεις Προέλευσης) για το 100% της ενέργειας που προμηθεύεται. Με αυτόν τον τρόπο, το σύνολο της κατανάλωσής της από συμβατικές πηγές αντισταθμίζεται πλήρως, διασφαλίζοντας ότι η ενέργεια που χρησιμοποιείται προέρχεται είτε άμεσα από ιδιόκτητες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις είτε έμμεσα μέσω των πράσινων πιστοποιητικών.

Η Lidl Ελλάς προχώρησε και φέτος στην εξασφάλιση πράσινων πιστοποιητικών (Εγγυήσεις Προέλευσης) για το 100% της ενέργειας που προμηθεύεται. Με αυτόν τον τρόπο, το σύνολο της κατανάλωσής της από συμβατικές πηγές αντισταθμίζεται πλήρως, διασφαλίζοντας ότι η ενέργεια που χρησιμοποιείται προέρχεται είτε άμεσα από ιδιόκτητες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις είτε έμμεσα μέσω των πράσινων πιστοποιητικών. Επαύξηση Ενεργειακής Απόδοσης: Μέσω της διαρκούς ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού του δικτύου καταστημάτων της, η εταιρεία επενδύει σε τεχνικό εξοπλισμό αιχμής. Η χρήση φωτισμού LED και οι έξυπνοι αυτοματισμοί στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό μειώνουν δραστικά την κατανάλωση, ενώ η συνεχής ενεργειακή εκπαίδευση του προσωπικού διασφαλίζει την υιοθέτηση ορθών πρακτικών στην καθημερινότητα.

Μέσω της διαρκούς ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού του δικτύου καταστημάτων της, η εταιρεία επενδύει σε τεχνικό εξοπλισμό αιχμής. Η χρήση φωτισμού LED και οι έξυπνοι αυτοματισμοί στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό μειώνουν δραστικά την κατανάλωση, ενώ η συνεχής ενεργειακή εκπαίδευση του προσωπικού διασφαλίζει την υιοθέτηση ορθών πρακτικών στην καθημερινότητα. Διαφάνεια και Τηλεμέτρηση: Η εταιρεία αναβαθμίζει τα συστήματα τηλεμέτρησης σε όλο το δίκτυό της, επιτρέποντας τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο. Η ψηφιακή αυτή διαφάνεια αποτελεί το «κλειδί» για την άμεση λήψη αποφάσεων και τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων.

Η εταιρεία αναβαθμίζει τα συστήματα τηλεμέτρησης σε όλο το δίκτυό της, επιτρέποντας τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο. Η ψηφιακή αυτή διαφάνεια αποτελεί το «κλειδί» για την άμεση λήψη αποφάσεων και τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων. Πιστοποίηση 100% των Εγκαταστάσεων: Με την επαναπιστοποίηση του συνόλου των ακινήτων της, η Lidl Ελλάς εγγυάται ότι κάθε τετραγωνικό μέτρο της λειτουργίας της υπόκειται στους αυστηρότερους διεθνείς κανόνες ενεργειακής διαχείρισης.