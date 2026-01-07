Επαναπροσέγγιση με «μεσολαβητή» τον Πιερρακάκη

Η επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη – Σάντσες στη Μαδρίτη την ερχόμενη Δευτέρα είναι το πρώτο τετ α τετ των δύο ανδρών μετά το Μάιο του 2021 επί Covid.

Τότε, που ο Ισπανός πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Μέγαρο Μαξίμου, Αθήνα και Μαδρίτη είχαν βρεθεί στην ίδια σελίδα ως προς την ανάγκη δημιουργίας του Ταμείου Ανάκαμψης, συνδιαμόρφωναν προσεκτικά τα βήματα εξόδου από το lockdown της πανδημίας, ενώ ως Μεσογειακές χώρες μοιράζονταν κοινές ανησυχίες, όπως την αντιμετώπιση του Μεταναστευτικού. Το τέλος της πανδημίας έφερε στη επιφάνεια τις διαφορετικές προσεγγίσεις των δύο κυβερνήσεων σε μία σειρά ζητημάτων.

Σίγουρα την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων δεν βοήθησε ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι από τους ισχυρότερους πρωθυπουργούς του Ευρωπαικού Λαϊκού Κόμματος και ο Πέδρο Σάντσες μία από τις πλέον γνώριμες φιγούρες των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών. Επίσης, η Αθήνα δεν αισθάνθηκε ποτέ ότι η Μαδρίτη συμμερίζεται τις ανησυχίες της ως προς την τουρκική επιθετικότητα, που κορυφώθηκε την τριετία 2020 – 2022. Τουναντίον. Το ίδιο χρονικό διάστημα οι Ισπανοτουρκικές σχέσεις αναβαθμίστηκαν κυρίως στον αμυντικό τομέα: στην Ισπανία ναυπηγήθηκε το τουρκικό ελιοπτεροφόρο Anadolu, ενώ τις τελευταίες ημέρες τα τουρκικά μμε υποστηρίζουν ότι η Μαδρίτη κάνει στροφή προς το…ατελές ακόμα τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος KAAN, εγκαταλείποντας την προοπτική αγοράς των προηγμένων αμερικανικών μαχητικών 5ης γενιάς F - 35.

Επίσης, την ώρα, που η ελληνική διπλωματία επιχειρούσε να τηρήσει ισορροπίες στο Μεσανατολικό σεβόμενη τη στρατηγική της σχέση με το Ισραήλ, η ισπανική ήταν εκ των βασικών εισηγητών της επιβολής κυρώσεων στο Τελ Αβίβ.

Το τελευταίο διάστημα, πάντως, οι δύο χώρες μοιάζουν να έχουν έλθει πιο κοντά. Είναι σαφές ότι η ορατή πλέον απειλή της απόσυρσης της αμερικανικής αμυντικής ομπρέλας πάνω από τη Γηραιά Ήπειρο αφυπνίζει και συσπειρώνει τους Ευρωπαίους γύρω από το μείζον διακύβευμα της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ.

Ωστόσο για τη διαφαινόμενη επαναπροσέγγιση Μητσοτάκη – Σάντσες έχει βάλει το χεράκι του και ο…Κυριάκος Πιερρακάκης. Όπως πληροφορείται η στήλη, η Ισπανία ήταν από τις χώρες, που όχι μόνον υπερψήφισε την υποψηφιότητα του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών για την προεδρία του Eurogroup, αλλά διευκόλυνε την επικράτηση της σε ένα κρίσιμο στάδιο αποσύροντας τη δική της υποψηφιότητα, που ήταν πάνω στο τραπέζι έως και το παρά 5 της κατάθεσης των υποψηφιοτήτων.