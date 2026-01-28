Επαναστατική μέρα αντιδράσεων ειδικά για 4 ζώδια σήμερα 28/1

Αρκετά έκρυθμο, επεισοδιακό και φορτισμένο είναι το αστρολογικό σκηνικό αυτής της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου 2026, καθώς κορυφώνεται μία από τις πιο εμπόλεμες και ακραίες όψεις της περιόδου: η σύνοδος Άρη – Πλούτωνα στο ζώδιο του Υδροχόου. Πρόκειται για μία όψη που δεν περνά αθόρυβα, αλλά ταράζει συνειδήσεις, πυροδοτεί γεγονότα και φέρνει στην επιφάνεια ένταση που είχε καταπιεστεί για καιρό.

Ο Άρης, πλανήτης της δράσης, της μαχητικότητας και της άμεσης αντίδρασης, από το φιλελεύθερο και προοδευτικό ζώδιο του Υδροχόου, δεν μάχεται για το «εγώ», αλλά για το συλλογικό, το κοινωνικό, το δίκαιο και την ελευθερία. Θέλει να σπάσει κανόνες, να αμφισβητήσει εξουσίες και να φέρει αλλαγή, ακόμα κι αν αυτή έρθει μέσα από σύγκρουση. Η «ένωσή» του με τον βαθιά μεταμορφωτικό και αμείλικτο Πλούτωνα, λειτουργεί σαν εκρηκτικός καταλύτης: διεγείρει έντονα το θυμικό, τις αντιδικίες, τα παιχνίδια δύναμης και την ανάγκη για ολοκληρωτική διεκδίκηση, χωρίς εκπτώσεις.

Η ημέρα αυτή μπορεί να φέρει ρήξεις, ξεκαθαρίσματα, ακραίες αντιδράσεις, αποκαλύψεις και αποφάσεις χωρίς γυρισμό, τόσο σε προσωπικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Το ζητούμενο δεν είναι να αποφύγουμε τη σύγκρουση, αλλά να τη διαχειριστούμε συνειδητά, ώστε η ένταση να γίνει μοχλός αλλαγής ! Οι άμεσα επηρεαζόμενοι από αυτή την όψη είναι οι Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί, Υδροχόοι των πρώτων ημερών!

Διάβασε αναλυτικά τις ημερήσιες προβλέψεις για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου!

Κριός – Κόντρες και αντιδικίες σε παρέες και ομάδες

Αυτή η Τετάρτη έχει έναν χαρακτήρα έκρυθμο και επαναστατικό, καθώς ο κυβερνήτης του ζωδίου σου ο Άρης, σχηματίζει σύνοδο με τον Πλούτωνα. Εσύ αγαπητέ μου Κριέ φαίνεται ότι δίνεις έναν σκληρό αγώνα για τα όνειρα, τα ιδανικά σου και για αυτά που θέλεις ελεύθερα και αυτόνομα να κατακτήσεις! Η όψη αυτή ωστόσο μιλά και για έντονο παρασκήνιο και σκληρές αντιδικίες στις παρέες σου, στις ομάδες που είσαι μέλλον ή ακόμα και με τους συναδέλφους στην δουλειά! Το σκηνικό μυρίζει λίγο «μπαρούτι» και εσύ θα πρέπει να αποφύγεις την ανάλωση χρόνου και διάθεσης με ανθρώπους που δεν βλέπεται προς την ίδια κατεύθυνση!

Astro Tip: Μπορείς να φέρεις στην ζωή σου τον αέρα αλλαγής που επιζητάς, αρκεί οι άνθρωποι που έχεις επιλέξει να είναι οι ταιριαστοί!

Ταύρος – Ρήξεις σε συνεργασίες και ξεκαθαρίσματα σχέσεων



Η Τετάρτη αυτή δεν περνά απαρατήρητη, αγαπητέ μου Ταύρε, καθώς η σύνοδος Άρη – Πλούτωνα ενεργοποιεί έντονα τον άξονα της καριέρας και των σημαντικών σχέσεων. Βρίσκεσαι σε μία φάση που δεν αντέχεις άλλο τα μισόλογα, τα παιχνίδια εξουσίας και τις υπόγειες πιέσεις, ιδιαίτερα από πρόσωπα που έχουν λόγο στις αποφάσεις σου. Είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν συγκρούσεις με ανωτέρους, συνεργάτες ή ακόμα και με το ταίρι σου, αν νιώθεις ότι περιορίζει την αυτονομία σου. Από την άλλη, αυτή η μέρα σου δίνει και τεράστια δύναμη: μπορείς να βάλεις όρια, να κλείσεις κύκλους και να πάρεις τον έλεγχο εκεί που μέχρι τώρα φοβόσουν. Πρόσεξε μόνο την ακαμψία και το πείσμα – δεν χρειάζεται όλα να γίνουν με πόλεμο.

Astro Tip: Η πραγματική δύναμη σήμερα είναι να ξέρεις πότε αξίζει να επιμείνεις και πότε να αποχωρήσεις με το κεφάλι ψηλά.

Δίδυμοι – Σύγκρουση ιδεών και απόψεων



Για σένα αγαπητέ μου Δίδυμε, η Τετάρτη φέρνει ένταση σε επίπεδο σκέψης, επικοινωνίας και πεποιθήσεων. Η σύνοδος Άρη – Πλούτωνα σε ωθεί να υπερασπιστείς με πάθος τις απόψεις σου, όμως υπάρχει ο κίνδυνος να μπλεχτείς σε σκληρές λεκτικές αντιπαραθέσεις, είτε με ανθρώπους του στενού σου κύκλου είτε σε επαγγελματικά ή εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Θέματα ταξιδιών, νομικών υποθέσεων ή συμφωνιών μπορεί να φέρουν εκνευρισμό ή καθυστερήσεις που δοκιμάζουν την υπομονή σου. Παράλληλα, αυτή η όψη μπορεί να λειτουργήσει αποκαλυπτικά: μαθαίνεις μία αλήθεια ή συνειδητοποιείς ποιος πραγματικά στηρίζει το όραμά σου και ποιος απλώς μιλά.

Astro Tip: Μίλησε, αλλά διάλεξε τις μάχες σου, δεν συμφωνούν όλοι πάντα μαζί σου!

Καρκίνος – Συναισθηματικές εκρήξεις και οικονομικές πιέσεις



Αγαπητέ μου Καρκίνε, η σημερινή Τετάρτη αγγίζει βαθιά ευαίσθητες χορδές. Η σύνοδος Άρη – Πλούτωνα φέρνει έντονα συναισθήματα, φόβους και ανασφάλειες στην επιφάνεια, κυρίως σε θέματα οικονομικών, χρεών ή συναισθηματικών δεσμεύσεων. Μπορεί να νιώσεις ότι κάποιος σε πιέζει, σε ελέγχει ή απαιτεί περισσότερα από όσα μπορείς να δώσεις. Παλιές ιστορίες ζήλιας, εξάρτησης ή ανισορροπίας δύναμης μπορεί να αναζωπυρωθούν και να ζητούν λύση εδώ και τώρα. Παρά την ένταση, αυτή είναι μία μέρα που σου δίνει τη δυνατότητα να κόψεις δεσμούς που σε βαραίνουν και να ανακτήσεις τον έλεγχο της ζωής σου, αρκεί να μην αφήσεις το συναίσθημα να σε παρασύρει σε ακρότητες.

Astro Tip: Ό,τι σε εξαντλεί ψυχικά και συναισθηματικά, σήμερα σου δείχνει ξεκάθαρα ότι ήρθε η ώρα να το αλλάξεις.

Λέων – Πόλεμος ισχύος στις σχέσεις



Αγαπητέ μου Λέοντα, αυτή η Τετάρτη φέρνει ένα έκρυθμο και συγκρουσιακό κλίμα στις σχέσεις και στις συνεργασίες σου. Η σύνοδος Άρη – Πλούτωνα ενεργοποιεί έντονα τον τομέα των συνεργασιών και των προσωπικών σχέσεων, φέρνοντας στην επιφάνεια κόντρες, ζήλιες, παιχνίδια ελέγχου ή ξεκαθαρίσματα που είχαν καθυστερήσει. Ένα πρόσωπο μπορεί να σε πιέζει ή να αμφισβητεί τη θέση σου, δοκιμάζοντας τα όριά σου και την υπομονή σου. Από την άλλη, εσύ δεν είσαι διατεθειμένος να κάνεις πίσω αν νιώθεις ότι θίγεται η αξιοπρέπειά σου. Η μέρα θέλει προσοχή σε εκρήξεις θυμού, αλλά και ειλικρίνεια: ό,τι δεν στέκεται σε ίσες βάσεις δύσκολα θα συνεχίσει.

Astro Tip: Οι σχέσεις που αντέχουν σήμερα, είναι αυτές που βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό και όχι στην επιβολή.

Παρθένος – Ένταση στην καθημερινότητα και στη δουλειά



Για σένα αγαπητέ μου Παρθένε, η σύνοδος Άρη – Πλούτωνα φέρνει πίεση στην καθημερινότητα, στην εργασία και σε θέματα υγείας ή υποχρεώσεων. Η Τετάρτη μπορεί να είναι απαιτητική, με έντονους ρυθμούς, νεύρα και καταστάσεις που σε κάνουν να νιώθεις ότι όλα πέφτουν μαζί πάνω σου. Συγκρούσεις με συναδέλφους, ανταγωνισμός ή παρασκηνιακές κινήσεις στη δουλειά δεν αποκλείονται. Παράλληλα, το σώμα σου σου στέλνει σήματα ότι χρειάζεται καλύτερη διαχείριση ενέργειας και άγχους. Η μέρα όμως σου δίνει και δύναμη να βάλεις τάξη, να επιβάλεις νέους κανόνες και να κόψεις κακές συνήθειες ή καταστάσεις που σε εξουθενώνουν.

Astro Tip: Μην προσπαθείς να τα κάνεις όλα μόνος· η σωστή οργάνωση σήμερα είναι πράξη αυτοπροστασίας.

Ζυγός – Έντονα πάθη και συναισθηματικά ξεκαθαρίσματα



Αγαπητέ μου Ζυγέ, αυτή η Τετάρτη αγγίζει τον πιο παθιασμένο και ευάλωτο τομέα της ζωής σου. Η σύνοδος Άρη – Πλούτωνα φέρνει ένταση στα αισθηματικά, στα θέματα καρδιάς, αλλά και σε ζητήματα που αφορούν παιδιά ή δημιουργικά σχέδια. Ένας έρωτας μπορεί να γίνει πιο έντονος, πιο απαιτητικός ή και πιο συγκρουσιακός, αναγκάζοντάς σε να δεις τι πραγματικά θέλεις. Ζήλια, φόβοι εγκατάλειψης ή ανάγκη για έλεγχο μπορεί να κάνουν την εμφάνισή τους, είτε από εσένα είτε από το άλλο πρόσωπο. Παρά την ένταση, είναι μία μέρα που μπορεί να φέρει βαθιά μεταμόρφωση και ουσιαστικά ξεκαθαρίσματα, αρκεί να μην παρασυρθείς σε συναισθηματικά παιχνίδια εξουσίας.

Astro Tip: Το πάθος είναι δύναμη όταν δεν γίνεται όπλο· διάλεξε την ειλικρίνεια αντί για το δράμα.

Σκορπιός – Οικογενειακές εντάσεις και εσωτερικές συγκρούσεις



Φίλε μου Σκορπιέ, η Τετάρτη αυτή αγγίζει βαθιά ζητήματα σπιτιού, οικογένειας και συναισθηματικής ασφάλειας. Η σύνοδος Άρη – Πλούτωνα σε φέρνει αντιμέτωπο με παλιές εντάσεις, απωθημένα και θέματα εξουσίας που μπορεί να προέρχονται από το οικογενειακό περιβάλλον ή από καταστάσεις που σε κάνουν να νιώθεις εγκλωβισμένος. Δεν αποκλείονται συγκρούσεις με συγγενικά πρόσωπα ή ξεσπάσματα που έχουν μαζευτεί εδώ και καιρό. Παράλληλα όμως, αυτή η μέρα σου δίνει την ευκαιρία να κόψεις δεσμούς εξάρτησης και να ανακτήσεις τον ψυχικό σου χώρο. Ό,τι σε πιέζει συναισθηματικά, τώρα δεν μπορεί να κρυφτεί άλλο.

Astro Tip: Η αληθινή δύναμη σήμερα είναι να προστατεύσεις την ψυχική σου ηρεμία, ακόμα κι αν χρειαστεί να βάλεις αυστηρά όρια.

Τοξότης – Λόγια που ανάβουν φωτιές



Αγαπητέ μου Τοξότη, η σύνοδος Άρη – Πλούτωνα ενεργοποιεί τον τομέα της επικοινωνίας και φέρνει μία Τετάρτη με έντονα λόγια, αποκαλύψεις και σκληρές αλήθειες. Συζητήσεις μπορεί να εξελιχθούν σε αντιπαραθέσεις, ειδικά αν νιώθεις ότι κάποιος σε προκαλεί ή σε υποτιμά. Θέματα με αδέρφια, γείτονες, μετακινήσεις ή επαγγελματικά μηνύματα μπορεί να σου ανεβάσουν την ένταση. Από την άλλη, αυτή η όψη μπορεί να φέρει μία πληροφορία που αλλάζει τα δεδομένα και σε βοηθά να δεις καθαρά ποιος παίζει διπλό παιχνίδι. Πρόσεξε την παρόρμηση και την ειρωνεία – σήμερα τα λόγια έχουν μεγαλύτερη δύναμη απ’ ό,τι νομίζεις.

Astro Tip: Σκέψου πριν μιλήσεις· ένα “όχι” αξίζει περισσότερο από δέκα ξεσπάσματα.

Αιγόκερως – Πίεση στα οικονομικά και θέματα αξίας



Αγαπητέ μου Αιγόκερε, η Τετάρτη αυτή φέρνει έντονη κινητικότητα και πίεση σε οικονομικά ζητήματα, αλλά και σε θέματα αυτοεκτίμησης. Η σύνοδος Άρη – Πλούτωνα μπορεί να φέρει ξαφνικά έξοδα, οικονομικές διεκδικήσεις ή συγκρούσεις γύρω από το ποιος έχει τον έλεγχο και την εξουσία. Παράλληλα, σε ωθεί να επαναπροσδιορίσεις τι αξίζεις και τι δεν είσαι πλέον διατεθειμένος να ανεχτείς, είτε σε επαγγελματικό είτε σε προσωπικό επίπεδο. Μπορεί να χρειαστεί να πάρεις σκληρές αποφάσεις, αλλά αυτές θα λειτουργήσουν απελευθερωτικά μακροπρόθεσμα. Πρόσεξε μόνο την υπερβολική αυστηρότητα με τον εαυτό σου.

Astro Tip: Η ασφάλεια δεν χτίζεται μόνο με χρήματα, αλλά και με ξεκάθαρα όρια και αυτοσεβασμό.

Υδροχόος – Εκρήξεις, αποκαλύψεις και ρήξεις



Αγαπητέ μου Υδροχόε, αυτή η Τετάρτη είναι από τις πιο έντονες για εσένα, καθώς η σύνοδος Άρη – Πλούτωνα πραγματοποιείται στο δικό σου ζώδιο. Η ενέργεια της ημέρας σε σπρώχνει στα άκρα, φέρνοντας εκρήξεις θυμού, αποκαλύψεις και ριζικά ξεκαθαρίσματα σε σχέσεις, συνεργασίες και προσωπικές επιλογές. Νιώθεις ότι δεν μπορείς άλλο να συμβιβαστείς με καταστάσεις που σε περιορίζουν ή σε καταπιέζουν, και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ρήξεις – είτε τις προκαλέσεις εσύ είτε έρθουν απότομα. Παράλληλα όμως, αυτή η όψη σου δίνει τεράστια δύναμη αναγέννησης: μπορείς να αλλάξεις ρότα, να πάρεις τον έλεγχο της ζωής σου και να αποτινάξεις ό,τι δεν σου ταιριάζει πια. Πρόσεξε μόνο τις ακραίες αντιδράσεις και τις αποφάσεις εν βρασμώ.

Astro Tip: Η αλλαγή που έρχεται είναι αναπόφευκτη· φρόντισε να την οδηγήσεις εσύ και όχι να σε παρασύρει.

Ιχθύες – Παρασκήνιο, εσωτερική ένταση και αποκαλύψεις



Αγαπητέ μου Ιχθύ, η Τετάρτη αυτή λειτουργεί υπόγεια αλλά πολύ δυναμικά για εσένα. Η σύνοδος Άρη – Πλούτωνα ενεργοποιεί τον πιο κρυφό και εσωτερικό σου τομέα, φέρνοντας έντονα συναισθήματα, φόβους ή καταστάσεις που εξελίσσονται στο παρασκήνιο. Μπορεί να νιώσεις ψυχική κούραση, να απογοητευτείς από ανθρώπους που δεν έδειξαν το αληθινό τους πρόσωπο ή να αντιληφθείς ότι κάποιος κινείται πίσω από την πλάτη σου. Από την άλλη, αυτή η μέρα σου δίνει την ευκαιρία να κλείσεις οριστικά έναν κύκλο που σε βάραινε ψυχικά και να απαλλαγείς από ενοχές, φόβους ή τοξικές εξαρτήσεις. Άκου το ένστικτό σου – σήμερα δεν κάνει λάθος.

Astro Tip: Η σιωπή και η αποστασιοποίηση σήμερα είναι θεραπευτικές· δεν χρειάζεται να δώσεις εξηγήσεις σε όλους.