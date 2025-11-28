Επαναστατική τεχνολογία CRISPR μειώνει τη χοληστερίνη και τα τριγλυκερίδια με μία μόνο θεραπεία

Ένα πρωτοποριακό πείραμα ανοίγει νέους δρόμους στη μάχη κατά της υψηλής χοληστερίνης και των τριγλυκεριδίων. Στο περιοδικό The New England Journal of Medicine περιγράφεται μια καινοτόμος θεραπεία (CTX310), βασισμένη στην τεχνολογία CRISPR, η οποία κατάφερε με μία μόνο έγχυση να μειώσει σημαντικά τα επίπεδα LDL χοληστερίνης (κακής) και τριγλυκεριδίων. Η προσέγγιση αυτή εστιάζει σε ένα γονίδιο του ήπατος, το ANGPTL3, το οποίο όταν απενεργοποιείται φυσιολογικά από ορισμένα άτομα, διατηρεί χαμηλά τα επίπεδα λιπιδίων χωρίς αρνητικές συνέπειες.

Μία έγχυση, μακροχρόνια επίδραση

Όπως διαβάζουμε στο The Brighter Side News, τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι η μείωση των λιπιδίων εμφανίζεται ήδη δύο εβδομάδες μετά τη θεραπεία και διατηρείται τουλάχιστον για δύο μήνες. Στη μεγαλύτερη δόση της αγωγής επιτεύχθηκε μείωση περίπου κατά 50% σε LDL και τριγλυκερίδια, ποσοστό υψηλότερο από τις αρχικές προσδοκίες. Οι ερευνητές τονίζουν ότι ένα μόνο «χτύπημα» κατάφερε ταυτόχρονα να μειώσει και τους δύο τύπους λιπιδίων, κάτι που δεν είχε παρατηρηθεί ξανά, και αν τα αποτελέσματα επιβεβαιωθούν σε μεγαλύτερες ομάδες, η προσέγγιση αυτή θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα για όσους αντιμετωπίζουν πολύπλοκα προβλήματα λιπιδίων.

Προκλήσεις στον έλεγχο της χοληστερίνης

Ο έλεγχος της χοληστερίνης και των τριγλυκεριδίων παραμένει δύσκολος για πολλούς ανθρώπους. Στις ΗΠΑ, εκατομμύρια ενήλικες έχουν επικίνδυνα υψηλά επίπεδα, ενώ οι κλασικοί τρόποι αντιμετώπισης, όπως στατίνες, ενέσεις ή αλλαγές στον τρόπο ζωής, δεν λειτουργούν για όλους, ενώ πολλοί σταματούν τη θεραπεία μέσα σε έναν χρόνο. Η ιδέα της μονοθεραπείας με μακροχρόνια αποτελέσματα φαντάζει λοιπόν επανάσταση.

Η φάση 1 της δοκιμής περιέλαβε 15 ενήλικες σε Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο, ηλικίας από 30 έως 70 ετών. Οι περισσότεροι είχαν κληρονομικές διαταραχές λιπιδίων και υψηλά επίπεδα παρά τη χρήση ισχυρών θεραπειών. Ένας συμμετέχων είχε σπάνια ομοζυγωτική οικογενή υπερχοληστερολαιμία, ενώ άλλοι αντιμετώπιζαν σοβαρές αυξήσεις τριγλυκεριδίων ή σύνθετες δυσλιπιδαιμίες. Η έγχυση CTX310 έγινε σε δόσεις από 0,1 έως 0,8 mg ανά κιλό, με προπαρασκευαστική αγωγή στεροειδών και αντιισταμινικών για μείωση πιθανών ανεπιθύμητων αντιδράσεων. Μικρά προβλήματα, όπως πόνος στην πλάτη ή ναυτία, εμφανίστηκαν σε τρεις συμμετέχοντες και υποχώρησαν σύντομα.

Η μακροχρόνια ασφάλεια παραμένει ζητούμενο, καθώς η CRISPR αλλάζει μόνιμα το DNA. Κάθε συμμετέχων θα παρακολουθείται για τουλάχιστον έναν χρόνο, με συνολικά 15 χρόνια παρακολούθησης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν εμφανιστεί τοξικά φαινόμενα που να περιορίζουν τη δόση. Οι υψηλότερες δόσεις μείωσαν τα επίπεδα του ANGPTL3 κατά πάνω από 70%, σε συμφωνία με τις μεγάλες μειώσεις LDL και τριγλυκεριδίων.

Το μέλλον της πρόληψης καρδιαγγειακών

Η φάση 1 είχε σκοπό να ελέγξει ασφάλεια και αρχική αποτελεσματικότητα. Τα αποτελέσματα δεν μπορούν ακόμα να γενικευτούν, καθώς οι συμμετέχοντες ήταν λίγοι και κυρίως άνδρες, με διαφορετικές διαταραχές λιπιδίων. Νέες, μεγαλύτερες μελέτες φάσης 2 αναμένονται στα τέλη του 2025 ή αρχές 2026, με περισσότερους συμμετέχοντες, μεγαλύτερη διάρκεια παρακολούθησης και αξιολόγηση προστασίας από πραγματικά καρδιαγγειακά συμβάντα.

Οι επιστήμονες ελπίζουν ότι η επιτυχία αυτή ανοίγει τον δρόμο ώστε άτομα με σοβαρά προβλήματα να απαλλαχθούν από τη συνεχόμενη λήψη φαρμάκων ή τις επαναλαμβανόμενες ενέσεις. Μία μόνο θεραπεία, αν εφαρμοστεί νωρίς, θα μπορούσε να μειώσει δεκαετίες κινδύνου για καρδιακές προσβολές και εγκεφαλικά, προσφέροντας μια νέα, ισχυρή προσέγγιση στην πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων.