Το νομοσχέδιο για την εφαρμογή των συμφωνιών που συνήφθησαν μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να κατατεθεί την Πέμπτη στο βρετανικό Κοινοβούλιο, μετά τη συνάντηση των δύο πλευρών στις Βρυξέλλες την περασμένη Παρασκευή. Την ημερομηνία ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, κατά τη διάρκεια πολύωρης ενημέρωσης στη Βουλή των Κοινοτήτων τη Δευτέρα.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός παρουσίασε τις νέες ρυθμίσεις ως μια σημαντική ευκαιρία για την ενίσχυση της οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι θα περιορίσουν τα εμπόδια στις εμπορικές σχέσεις με την ΕΕ. Στο επίκεντρο των συμφωνιών βρίσκεται, μεταξύ άλλων, η διευκόλυνση της διακίνησης τροφίμων και αγροτικών προϊόντων.

Μικρότερη γραφειοκρατία στις εμπορικές συναλλαγές

Όπως ανέφερε ο Μπέρναμ, οι Βρετανοί εξαγωγείς τροφίμων έχουν ήδη δαπανήσει πάνω από ένα εκατομμύριο λίρες για πιστοποιητικά που απαιτούνται προκειμένου να πραγματοποιούν συναλλαγές με την ευρωπαϊκή αγορά. Η νέα κοινή υγειονομική συμφωνία, ωστόσο, αναμένεται να καταργήσει για τα περισσότερα ζωικά και φυτικά προϊόντα την ανάγκη έκδοσης τέτοιων πιστοποιητικών, καθώς και τους ελέγχους που συνοδεύουν σήμερα τη διαδικασία.

Ο πρωθυπουργός αποκάλυψε επίσης ότι στις διαπραγματεύσεις έθεσε το θέμα της ένταξης της βρετανικής αυτοκινητοβιομηχανίας στο πρόγραμμα «Made in Europe». Πρόκειται για πρωτοβουλία που προβλέπει ευνοϊκότερη αντιμετώπιση, με επιδοτήσεις και κρατική υποστήριξη, των προϊόντων που κατασκευάζονται στην ΕΕ σε σχέση με εκείνα τρίτων χωρών, όπως η Κίνα. Η συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου, πάντως, παραμένει υπό διαπραγμάτευση.

Επικαλούμενος τις προβλέψεις του υπουργείου Οικονομικών, ο Μπέρναμ υποστήριξε ότι οι συμφωνίες θα μπορούσαν να ενισχύσουν το ΑΕΠ κατά 0,5%, αποφέροντας στην οικονομία έως και 17 δισ. λίρες σε ετήσια βάση.

Παράλληλα, επιχείρησε να διασκεδάσει τις ανησυχίες για ενδεχόμενη ανατροπή των δεσμεύσεων των Εργατικών, τονίζοντας ότι οι συμφωνίες δεν συνεπάγονται επιστροφή της χώρας στην ενιαία αγορά ή στην τελωνειακή ένωση της ΕΕ.

Britain’s Prime Minister Andy Burnham speaks to the media, in London, Britain. Kin Cheung/Pool via REUTERS/File Photo

Αντιδράσεις από Συντηρητικούς και Reform UK

Οι κυβερνητικές ανακοινώσεις πυροδότησαν αντιπαράθεση στη Βουλή, με την επικεφαλής των Συντηρητικών, Κέμι Μπάντενοχ, να κατηγορεί τον Μπέρναμ ότι αποδέχεται την υπαγωγή της Βρετανίας σε κανόνες των Βρυξελλών χωρίς να έχει εξουσιοδοτηθεί από τους πολίτες.

Η ίδια άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για το γεγονός ότι δεν έχει δώσει ακόμη στη δημοσιότητα το νομικό κείμενο της συμφωνίας, ενώ αμφισβήτησε και τις εκτιμήσεις για το οικονομικό της αποτύπωμα. Ειδικά για τη συμφωνία στον τομέα των τροφίμων, επικαλέστηκε τη Βρετανική Συνομοσπονδία Λιανεμπορίου, η οποία θεωρεί δύσκολο να υπάρξει άμεση επίδραση στις τιμές.

Αντίστοιχα, ο αναπληρωτής πρόεδρος του Reform UK, Ρίτσαρντ Τάις, χαρακτήρισε τις συμφωνίες με την ΕΕ «απαράδεκτες». Σχολιάζοντας το πρόγραμμα κινητικότητας νέων, υποστήριξε ότι θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τους Βρετανούς που βρίσκονται εκτός εργασίας, περιορίζοντας τις δυνατότητές τους να βρουν απασχόληση ή να συμμετάσχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Ο Μπέρναμ απάντησε στην κριτική υπενθυμίζοντας ότι ο επικεφαλής του Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ, έχει χαρακτηρίσει αποτυχημένο το Brexit. Με βάση αυτή τη θέση, διερωτήθηκε γιατί το κόμμα του αντιδρά σε μια συμφωνία που, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση, βελτιώνει την υφιστάμενη κατάσταση.

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Η συζήτηση για επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ο επικεφαλής των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Εντ Ντέιβι, που υποστηρίζει από την αρχή την επιστροφή της Βρετανίας στην ΕΕ, ζήτησε να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για μια νέα, συνολική συμφωνία με τις Βρυξέλλες.

Από την πλευρά του, ο Μπέρναμ δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα αξιολογήσει τις επιλογές για τη μελλοντική σχέση της χώρας με τη μεγαλύτερη αγορά της, ενώ δεσμεύτηκε να παρουσιάσει αναλυτικότερα τις προθέσεις της τον Δεκέμβριο, στο πλαίσιο του δεκαετούούς κυβερνητικού σχεδίου.

Τέλος, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο επιστροφής του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο πρωθυπουργός το χαρακτήρισε «αδιανόητο» να συμβεί χωρίς να προηγηθεί νέο δημοψήφισμα.