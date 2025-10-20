Βόλος: Επείγουσα διακομιδή βρέφους έξι μηνών στη Λάρισα μετά από πτώση - Φέρει αιμάτωμα στο κεφάλι

Με αιμάτωμα στο κεφάλι διακομίστηκε σήμερα (20/10) στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας ένα βρέφος από τον Βόλο.

Πληροφορίες του taxydromos.gr αναφέρουν ότι το μωράκι, το οποίο είναι αγοράκι έξι μηνών, τραυματίστηκε στο κεφάλι μετά από πτώση, που συνέβη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Οι γονείς του το μεταφέραν αναστατωμένοι στο Αχιλλοπούλειο όπου μετά την παροχή πρώτων βοηθειών κρίθηκε σκόπιμη η μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό, προκειμένου να παρακολουθηθεί από εξειδικευμένο νευροχειρουργό.

Το βρέφος υπεβλήθη σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση με την κατάσταση της υγείας του να παρακολουθείται πλέον στενά από τους γιατρούς.