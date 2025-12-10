Επείγουσες κινήσεις από το Μαξίμου για το αγροτικό - Στο τραπέζι ρεύμα και καύσιμα

Την ετοιμότητα της για ένα συντεταγμένο και ουσιαστικό διάλογο με τους «εξεγερμένους» αγρότες επικοινωνεί σε όλους τους τόνους τις τελευταίες ώρες η κυβέρνηση, καθώς οι αγροτικές κινητοποιήσεις βρίσκονται ακόμη σε φάση κλιμάκωσηςκαι απειλούν να κόψουν την Ελλάδα στα δύο, 15 ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα.

Λίγη ώρα μετά το μήνυμα του κυβερνητικού εκπροσώπου μέσω του Action 24 ότι από τη στιγμή, που θα οριστικοποιηθεί η ενιαία εκπροσώπηση των αγροτών άμεσα θα ακολουθήσει και η συνάντηση με την κυβέρνηση σε υψηλό επίπεδο,ο πρωθυπουργός κάλεσε στο Μέγαρο Μαξίμου τους Κωστή Χατζηδάκη, Κωνσταντίνο Τσιάρα, μαζί με τους επικεφαλής της ΑΑΔΕ και του ΟΠΕΚΕΠ, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των πληρωμών. Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, έγινε αναλυτική περιγραφή των έως τώρα ενεργειών, αλλά και του χρονοδιαγράμματος των υπόλοιπων καταβολών έως το τέλος Δεκεμβρίου.

Το μήνυμα του πρωθυπουργού είναι σαφές: να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι εκκρεμούσες πληρωμές να γίνουν εμπρόθεσμα, παρά τη δεδομένη δυσκολία του εν εξελίξει εγχειρήματος της μετάβασης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Ούτως ή άλλως, έμπειροι πολιτικοί παράγοντες επισημαίνουν ότι και η σημερινή ενημέρωση στο Μέγαρο Μαξίμου εντάσσεται στην προετοιμασία του πρωθυπουργού εν όψει μιας πιθανής συνάντησης του με εκπροσώπους των αγροτών τα επόμενα 24ώρα, αν και μία τέτοια εξέλιξη θα πρέπει να αναμένεται από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο και μετά, όπως υποδηλώνουν δημόσιες τοποθετήσεις αγροτοσυνδικαλιστών τις τελευταίες ώρες. Σε κάθε περίπτωση, στόχος της κυβέρνησης είναι να η ταχύτερη δυνατή εκτόνωση των αγροτικών μπλόκων, καθώς εκφράζεται η ανησυχία ότι τυχόν κλιμάκωση τους θα πλήξει σοβαρά την οικονομική δραστηριότητα σε μία πολύ κρίσιμη εμπορικά περίοδο, όπως είναι αυτή των Χριστουγέννων.

Τα μέτρα για ρεύμα και πετρέλαιο

Την ίδια ώρα, στην κυβέρνηση αναζητούν νέα διαπραγματευτικά όπλα, προκειμένου να ικανοποιήσουν ορισμένα από τα θεσμικά αιτήματα των αγροτών, πάντα εντός του ευρωπαϊκού κανόνα και των δημοσιονομικών αντοχών. Σε αυτό το πλαίσιο, κεντρικό κυβερνητικό στέλεχος επιβεβαιώνει στο flash.gr ότι η κυβέρνηση έχει θέσει επισημώς στη ΔΕΗ το αίτημα της παράτασης και για το 2026 της κλειδωμένης τιμής του φθηνού αγροτικού ρεύματος ( 9,2 λεπτά ανά κιλοβατώρα ), ενώ στο κυβερνητικό επιτελείο εξετάζεται και ο επαναπροσδιορισμός της τιμής των αγροτικών καυσίμων, ώστε να επιτευχθεί κάτι καλύτερο στην επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.

Είναι σαφές ότι πλέον το Μέγαρο Μαξίμου καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στις δυναμικές αγροτικές κινητοποιήσεις και στην ανησυχία, που έχει καταλάβει σημαντικό τμήμα των γαλάζιων βουλευτών, που δέχονται ισχυρή πίεση από τις περιφέρειες τους, ιδίως όσοι εκλέγονται σε αγροτικές περιοχές. Εξ ου και στις 3 μετά το μεσημέρι ο αρμόδιος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κωνσταντίνος Τσιάρας, θα ενημερώσει εκ νέου τους βουλευτές της συμπολίτευσης για το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών, αλλά και το σχεδιασμό της κυβέρνησης για να πεισθούν οι αγρότες να εγκαταλείψουν τα μπλόκα.