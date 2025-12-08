Επεισόδια στην Κρήτη: Η ΕΛΑΣ «δένει» αγρότες σε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση

Σκηνές έντασης, εκτεταμένων επεισοδίων και πρωτοφανούς αναταραχής εκτυλίχθηκαν τη Δευτέρα (8/12) στα αεροδρόμια της Κρήτης, όπου αγρότες και κτηνοτρόφοι προχώρησαν σε δυναμικές κινητοποιήσεις, αποκλείοντας τους αερολιμένες σε Ηράκλειο και Χανιά και προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις προγραμματισμένες πτήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., όσοι συμμετείχαν στα επεισόδια, έσπασαν περίφραξη αεροδρομίου και προκάλεσαν φθορές σε περιπολικά, έχουν ήδη ταυτοποιηθεί. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν ακόμη και το ενδεχόμενο να βρεθούν αντιμέτωποι με κατηγορίες που σχετίζονται με σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.

Μάχες σώμα με σώμα και χημικά – Χάος στα αεροδρόμια

Η κατάσταση ξέφυγε από νωρίς το πρωί, με «μάχες σώμα με σώμα», πετροπόλεμο και εκτεταμένη χρήση χημικών. Οι αγρότες κατάφεραν να φτάσουν ακόμη και μέσα στην πίστα του αεροδρομίου, οδηγώντας σε σοβαρές καθυστερήσεις και ανατροπές στον αεροπορικό σχεδιασμό.



Τα δύο μεγάλα αεροδρόμια του νησιού βρίσκονται υπό πλήρη αγροτικό αποκλεισμό, με τις αρχές να προειδοποιούν για πιθανές ακυρώσεις πτήσεων μέσα στις επόμενες ώρες. Ήδη, επιβάτες που καταφέρνουν να φτάσουν στο χώρο του αεροδρομίου το κάνουν μόνο πεζή, μεταφέροντας τις αποσκευές τους στα χέρια.

Ακραία ένταση στα Χανιά – Αναποδογύρισαν αστυνομικό όχημα

Η πιο σκληρή σύγκρουση σημειώθηκε στον δρόμο που οδηγεί στο αεροδρόμιο των Χανίων. Εκεί, ομάδες αγροτών και κτηνοτρόφων κινήθηκαν προς τις αστυνομικές δυνάμεις πετώντας πέτρες προς την κλούβα των ΜΑΤ.

Ακολούθησαν σφοδρές συγκρούσεις, με χρήση χημικών από την αστυνομία και σκηνές καταδίωξης, ενώ σε κάποια στιγμή οι συγκεντρωμένοι αναποδογύρισαν ένα αστυνομικό όχημα.



Τα επεισόδια αποκλιμακώθηκαν μόνο όταν δόθηκε εντολή στις αστυνομικές δυνάμεις να αποχωρήσουν. Η αποχώρηση άνοιξε τον δρόμο για τους αγρότες, οι οποίοι λίγο αργότερα έφτασαν μέχρι την είσοδο του αεροδρομίου.

«Καμία πρόσβαση μέχρι τις 07:00 το πρωί» – Το τελεσίγραφο των αγροτών

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν από την ΕΡΤ, οι αγρότες στα Χανιά δήλωσαν ότι δεν θα επιτραπεί σε κανέναν να προσεγγίσει το αεροδρόμιο μέχρι τις 07:00 το πρωί της επόμενης ημέρας, καθιστώντας τον αποκλεισμό συνολικό και απόλυτο.