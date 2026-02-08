Επεισόδια στο ΑΠΘ: Φωτογραφία ντοκουμέντο με την τρύπα από μολότοφ στη στολή τραυματία αστυνομικού

Μια φωτογραφία με τη στολή του αστυνομικού, που δέχθηκε τη βόμβα μολότοφ κατά τη διάρκεια των επεισοδίων έξω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τα ξημερώματα του Σαββάτου 7 Φεβρουαρίου και του προκάλεσε εγκαύματα στο πρόσωπο και τον αυχένα, δημοσιοποίησε με ανάρτηση του σε γνωστό κοινωνικό δίκτυο ο πρόεδρος Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, Θεόδωρος Τσαϊρίδης.



Όπως γράφει ο κ. Τσαϊρίδης, στη στολή του συναδέλφου του που διακομίστηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, άνοιξε «ολόκληρη τρύπα στην στολή ενώ φορούσε θώρακα και κάηκε η μπλούζα που φορούσε από κάτω».

«Θα το φωνάζουμε συνέχεια ότι επρόκειτο για δολοφονικές επιθέσεις και πρέπει η αστυνομία να εξελιχθεί στην αντιμετώπιση αυτών των δολοφόνων με την χρήση εκτοξευτήρων ελαστικών βλημάτων, εκτοξευτήρων σφαιριδίων χρώματος ώστε σε αντίστοιχες περιπτώσεις οι προσαγωγές να μετατρέπονται σε συλλήψεις με αποδεικτικά στοιχεία», σημειώνει ο ο πρόεδρος Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης. «Δεν νοείται σύγχρονη αστυνομία χωρίς σύγχρονα μέσα», καταλήγει ο κ. Τσαϊρίδης.