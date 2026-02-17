Επεισοδιακή απόπειρα ληστείας στον Ταύρο - Επίδοξος ληστής «μπούκαρε» με πιστόλι σε σούπερ μάρκετ

Επεισοδιακή απόπειρα ληστείας σημειώθηκε γύρω στις 14:30 το μεσημέρι, σε μίνι μάρκετ επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη στον Ταύρο, με την ΕΛΑΣ να συλλαμβάνει μετά από πεζή καταδίωξη έναν 43χρονο.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος μπήκε στο μίνι μάρκετ και με απειλή πιστολιού ακινητοποίησε τον ιδιοκτήτη, ο οποίος αντέδρασε αστραπιαία, άρπαξε ένα ψαλίδι και απείλησε ότι θα τον τραυματίσει. Τότε, ο επίδοξος ληστής τράπηκε σε φυγή και ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, που αντιλήφθηκε τι συνέβη, τον καταδίωξε πεζός και στη συμβολή των οδών Κλαζομενών και Θράκης τον ακινητοποίησε και κάλεσε το «100».



Σε κοντινή απόσταση και συγκεκριμένα σε υπό ανέγερση οικοδομή εντοπίστηκε πιστόλι τύπου replica, το οποίο φέρεται να ανήκει στον 43χρονο επίδοξο ληστή.