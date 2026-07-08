Επεισοδιακή καταδίωξη στην Αργολίδα: Στο νοσοκομείο 20χρονος από πυρά αστυνομικών - Τι λέει η ΕΛΑΣ

Στο Θριάσιο νοσοκομείο νοσηλεύεται από τα ξημερώματα της Τετάρτης (8/7), ένας 20χρονος ομογενής που φαίνεται να τραυματίστηκε από πυρά αστυνομικών μετά από επεισοδιακή καταδίωξη στην Αργολίδα.

Όλα ξεκίνησαν, όταν πάνοπλοι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, επιχείρησαν να ελέγξουν το όχημα που οδηγούσε ο 20χρονος καθώς κρίθηκε ύποπτος. Αυτός, δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών, ακολούθησε καταδίωξη στην περιοχή Πυργέλα Άργους, όπου ακόμα και όταν εγκλωβίστηκε επιχείρησε να διαφύγει σκαρφαλώνοντας σε μαντρότοιχο. Τότε, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ, έκαναν χρήση του ατομικού τους οπλισμού πυροβολώντας στον αέρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο 20χρονος και να διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, κατά τη διάρκεια της καταδίωξης ο νεαρός ομογενής πέταξε από το ΙΧ αυτοκίνητό του ένα όπλο, ενώ πρόκειται για άτομο που συλληφθεί άλλη μία φορά κατά το παρελθόν, καθώς μετέφερε με το όχημά του σιδερογροθιά, ρόπαλο και φάρο που παρέπεμπε στην ΕΛΑΣ.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Πρώτες πρωινές ώρες, σήμερα, 8 Ιουλίου 2026, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) Αργολίδας επιχείρησαν να διενεργήσουν έλεγχο σε οδηγό οχήματος σε περιοχή του Άργους.

Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα στάσης των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ενώ επιχείρησε να εμβολίσει αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός υπηρεσιακών οχημάτων, καθώς και υπηρεσιακά οχήματα κατά τη διάρκεια της διαφυγής του. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία κινήθηκε με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο.

Τελικώς, το όχημα εγκλωβίστηκε από περιπολικά, τα οποία εμβόλισε και στη συνέχεια ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα πεζός επιχειρώντας να διαφύγει αναρριχώμενος σε μαντρότοιχο. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε σε νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου νοσηλεύεται.

Στη διαδρομή διαφυγής του, πλησίον του σημείου που έγινε το αρχικό σήμα στάσης από τους αστυνομικούς, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο πιστόλι, το οποίο θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Παράλληλα έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου με τη συνδρομή της Δ.Α.Ο.Ε..