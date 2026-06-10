Επεισοδιακή καταδίωξη: Έμπορος ναρκωτικών πάτησε αστυνομικό με το αυτοκίνητο για να μην συλληφθεί

Από καθαρή τύχη σώθηκε αστυνομικός της Ασφάλειας κατά την επιχείρηση για την σύλληψη του αρχηγού και ακόμη τεσσάρων μελών της εγκληματικής οργάνωσης, που διακινούσε ναρκωτικά σε πολλές περιοχές της Αττικής. Ο κακοποιός στην προσπάθειά του να μην συλληφθεί, πέρασε με το αυτοκίνητό του πάνω από τον αστυνομικό, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στο πόδι, όπως φαίνεται στις αποκλειστικές φωτογραφίες που δημοσιεύει ο FLASH.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης παρακολουθούνταν το τελευταίο διάστημα από τις Αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις συνομιλίες τους καταγράφονταν επαφές ακόμη και με ανήλικους, τους οποίους προμήθευαν με ναρκωτικές ουσίες! Στην κορυφή της πυραμίδας βρίσκονταν δύο αρχηγικά μέλη, που είχαν χωρίσει τις αρμοδιότητές τους: Ο ένας ήταν υπεύθυνος για την εμπορία και διακίνηση της κοκαΐνης και ο άλλος για την πώληση της ινδικής κάνναβης.

Η επιχείρηση για τη σύλληψη του αρχηγού

Το πρωί της Τρίτης στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση για τη σύλληψη των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, σε πολλές περιοχές της Αττικής. Αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ασφάλειας, ανέλαβαν να συλλάβουν τον έναν από τους δύο αρχηγούς. Στις 5 τα ξημερώματα, στη Νίκαια, εμφανίστηκε ο άνδρας να επιβιβάζεται στο αυτοκίνητό του μαζί με τέσσερις συνεργούς του.

Το όχημα κινήθηκε επί της Πέτρου Ράλλη με κατεύθυνση την Θηβών. Όμως ο οδηγός αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών και στη συμβολή της Πέτρου Ράλλη με την Μ.Μπότσαρη έβγαλε αλάρμ και σταμάτησε δεξιά. Οι αστυνομικοί που επέβαιναν σε δύο υπηρεσιακά οχήματα, βγήκαν με προτεταμένα τα όπλα τους και φωνάζοντας δυνατά την ιδιότητά τους, τους κάλεσαν να παραδοθούν. Ένα μέλος της οργάνωσης αποβιβάστηκε από το αυτοκίνητο με τα χέρια ψηλά. Όμως ο οδηγός δεν είχε την ίδια πρόθεση. Πραγματοποιώντας ελιγμό, εμβόλισε το ένα από τα δύο υπηρεσιακά αυτοκίνητα που τον είχαν κλείσει και στη συνέχεια κινήθηκε με ταχύτητα κατά ενός αστυνομικού της Ασφάλειας, ο οποίος προσπάθησε να τον αποφύγει, χωρίς να τα καταφέρει. Με την μπροστινή δεξιά ρόδα, το όχημα πάτησε τον αστυνομικό στο δεξί πόδι, στο ύψος του αστραγάλου, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος. Ο οδηγός απτόητος συνέχισε την πορεία του και με την πίσω ρόδα πέρασε πάνω από ολόκληρο το πόδι του αστυνομικού και λίγο έλειψε να το συνθλίψει.

Ο αστυνομικός της Ασφάλειας διεκομίσθη στο Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο 401 όπου διαπιστώθηκαν σοβαρές κακώσεις στο πόδι του και έλαβε ιατρική φροντίδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις ώρες που ακολούθησαν, δικηγόρος επικοινώνησε με τη ΓΑΔΑ και ενημέρωσε ότι εκπροσωπεί τον φερόμενο αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης και πως σκοπεύει να παραδοθεί. Σήμερα η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη οκτώ ατόμων, μεταξύ των οποίων και ενός αρχηγικού μέλους, για ναρκωτικά και όπλα, σε επιχειρήσεις στην Αττική, που ενδεχομένως είναι η συνέχεια των χθεσινών.