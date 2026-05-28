Επεισοδιακή σύλληψη στην Αθήνα: Οδηγός απείλησε άνδρα με πιστόλι και έγινε... καπνός

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Τρίτης (27/5) στο κέντρο της Αθήνας, όταν οδηγός φέρεται να απείλησε με πιστόλι κρότου άλλον οδηγό έπειτα από επεισόδιο στον δρόμο, με την υπόθεση να καταλήγει σε καταδίωξη και σύλληψη κοντά στο Μέγαρο Μουσικής.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 34χρονος ενεπλάκη σε έντονη διένεξη με άλλο οδηγό στη συμβολή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλιού και, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, φέρεται να τον απείλησε προτάσσοντάς του πιστόλι κρότου. Αμέσως μετά το περιστατικό ο άνδρας αποχώρησε από το σημείο, ωστόσο αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., έπειτα από ενημέρωση του Κέντρου Άμεσης Δράσης, ξεκίνησαν εκτεταμένες αναζητήσεις για τον εντοπισμό του.

Λίγη ώρα αργότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημά του να κινείται στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, κοντά στο Μέγαρο Μουσικής, όπου και προχώρησαν στην ακινητοποίησή του. Όπως αναφέρεται, ο 34χρονος προέβαλε σθεναρή αντίσταση κατά τη σύλληψή του, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να διαφύγει.

Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε πιστόλι κρότου, γεμιστήρας καθώς και 11 φυσίγγια.

ΕΛΑΣ

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων, απειλή και βία κατά υπαλλήλων, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.