Επεισοδιακή σύλληψη στη Θεσσαλονίκη: Τον «έπιασαν» με κοκαΐνη και επιτέθηκε σε αστυνομικό

Μετ’ εμποδίων εξελίχθηκε η σύλληψη ενός 28χρονου στη δυτική Θεσσαλονίκη, ο οποίος έκρυβε ναρκωτικά στο αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο 28χρονος εντοπίστηκε το βράδυ της Δευτέρας (2/2) από δικυκλιστές αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή του Ευόσμου.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου, κάτω από το κάθισμα του αυτοκινήτου που οδηγούσε, εντοπίστηκε μία συσκευασία κοκαΐνης συνολικού βάρους 213 γραμμαρίων. Όταν αντιλήφθηκε την επικείμενη σύλληψη, ο νεαρός επιτέθηκε σε αστυνομικό και προσπάθησε να διαφύγει πεζή, πλην όμως ακινητοποιήθηκε.

Κατασχέθηκαν, η παραπάνω ποσότητα κοκαΐνης, το αυτοκίνητο ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών και ένα κινητό τηλέφωνο.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και απείθεια.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.