Επεισόδιο την ώρα της ομιλίας Τραμπ: Έβγαλαν βουλευτή «σηκωτό» από την Κνεσέτ - Βίντεο

Επεισόδιο σημειώθηκε στην Κνεσέτ, στη διάρκεια της ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ στο ισραηλινό κοινοβούλιο στην Ιερουσαλήμ.

Συγκεκριμένα, οι Ισραηλινοί βουλευτές, Αϊμάν Οντέχ και Όφερ Κασίφ, απομακρύνθηκαν από την αίθουσα επειδή σήκωσαν μια πινακίδα που έγραφε «γενοκτονία» κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Τραμπ.

Μία άλλη πινακίδα που κρατούσε ένας εκ των δύο βουλευτών, έγραφε «Αναγνωρίστε την Παλαιστίνη» («Recognize Palestine»).

Φωτό: Reuters

Φωτό: Reuters

Οι δύο βουλευτές είναι μέλη του κόμματος Χαντάς-Ταάλ. Το Χαντάς-Ταάλ (Hadash–Ta’al) είναι ένας αραβοϊσραηλινός πολιτικός συνασπισμός στο Ισραήλ, που εκπροσωπεί κυρίως τους Άραβες πολίτες του Ισραήλ και προωθεί αριστερές, κοσμικές και ειρηνιστικές θέσεις.

Μάλιστα, ο Αϊμάν Οντέχ, ένας από τους δύο συμμετέχοντες στη δράση διαμαρτυρίας και επικεφαλής του κόμματος Χαντάς-Ταάλ, προχώρησε και σε ανάρτηση στα social media, δείχνοντας το χαρτί που κρατούσε μέσα στην Κνεσέτ.

They kicked me out of the Knesset just for raising the simplest demand, one that the whole international community agrees on:



Recognize the State of Palestine!



Recognize the simple truth:



There are two peoples here, and no one is going anywhere. pic.twitter.com/z6oy9OjVJe — איימן עודה أيمن عودة Ayman Odeh (@AyOdeh) October 13, 2025

Φωτό: Reuters

Φωτό: Reuters

Υποστηρίζει λύση δύο κρατών, κοινωνική δικαιοσύνη και πλήρη ισότητα Αράβων–Εβραίων πολιτών.

Στις εκλογές του 2022 πήρε 3,9% και εξέλεξε πέντε βουλευτές στην Κνεσέτ.

Φωτό: Reuters

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του Associated Press, καθώς απομακρύνονταν οι δύο βουλευτές, τα άλλα μέλη της Κνεσέτ φώναζαν ρυθμικά «Τραμπ! Τραμπ! Τραμπ!».

Φωτό: Reuters

Σχολιάζοντας πόσο γρήγορα απομακρύνθηκαν οι διαδηλωτές, ο Τραμπ σημείωσε: «Αυτό ήταν πολύ αποτελεσματικό».