Η Kaizen Gaming, μία από τις κορυφαίες εταιρείες GameTech παγκοσμίως, επεκτείνει τη διεθνή της παρουσία στις Φιλιππίνες, πραγματοποιώντας το πρώτο της βήμα στην αγορά της Ασίας. Αποτελώντας τη μοναδική ρυθμιζόμενη αγορά online gaming στην ήπειρο, οι Φιλιππίνες έχουν ιδιαίτερα στρατηγική σημασία για την περαιτέρω ανάπτυξη της Kaizen Gaming. Υπό την αδειοδότηση και την εποπτεία της εγχώριας Ρυθμιστικής Αρχής, Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR), η Kaizen Gaming θα είναι η μοναδική διεθνής πλήρως αδειοδοτημένη iGaming εταιρεία που λαμβάνει άδεια στην αγορά.

Η είσοδος στην αγορά των Φιλιππίνων σηματοδοτεί το άνοιγμα της πέμπτης ηπείρου για την Kaizen Gaming, μετά την επιτυχή της δραστηριότητα σε Ευρώπη, Βόρεια και Νότια Αμερική και Αφρική. Με όχημα το δημοφιλές iGaming brand Betano, την ιδιόκτητη τεχνολογική της πλατφόρμα, η εταιρεία που ξεκίνησε από την Ελλάδα έχει καταφέρει να μεταφέρει την τεχνολογία και την τεχνογνωσία της σε δεκάδες αγορές, διατηρώντας, παράλληλα, υψηλά πρότυπα λειτουργίας. Η κανονιστική συμμόρφωση, η ασφάλεια των παικτών, η παγκόσμιας κλάσης εμπειρία χρήστη και το υπεύθυνο παιχνίδι παραμένουν σταθερές αρχές σε κάθε νέα αγορά που εισέρχεται.

Ο Γιώργος Δασκαλάκης, Co-Founder και CEO της Kaizen Gaming, δήλωσε: «Η δραστηριοποίησή μας στις Φιλιππίνες σηματοδοτεί ένα καθοριστικό βήμα σε μια αγορά με ισχυρή δυναμική και ξεκάθαρο ρυθμιστικό πλαίσιο. Η διεθνής ανάπτυξη της Kaizen Gaming δεν αφορά απλώς τη γεωγραφική μας επέκταση, αλλά τη δημιουργία διαχρονικής αξίας. Με όχημα την τεχνολογία, την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας, επενδύουμε στρατηγικά για να χτίσουμε το επόμενο κεφάλαιο της εξέλιξής μας».



Ο Alejandro H. Tengco, Chairman και CEO της PAGCOR, σημείωσε: «Καλωσορίζουμε την Kaizen Gaming και το Betano στις Φιλιππίνες. Η παρουσία μιας εταιρείας με σημαντική διεθνή εμπειρία στον κλάδο, αλλά και σταθερή προσήλωση στη συμμόρφωση και την προστασία των παικτών είναι απόδειξη της δυναμικής των σύγχρονων ρυθμιστικών πλαισίων. Μέσα από την αδειοδοτημένη δραστηριότητα, οι τοπικές αρχές έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν τη νόμιμη αγορά και να συνεισφέρουν σημαντικά στα δημόσια έσοδα κομβικών τομέων, όπως η υγεία, η εκπαίδευση και οι υποδομές, δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία για την οικονομία και την κοινωνία».

Η εξασφάλιση της άδειας λειτουργίας στις Φιλιππίνες ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την Kaizen Gaming στην Ασία και αποτελεί ακόμα ένα βήμα στη μακροπρόθεσμη διεθνή της ανάπτυξη. Με την είσοδό της στην αγορά, η φιλοδοξία της εταιρείας δεν περιορίζεται απλώς στην παρουσία σε μία επιπρόσθετη χώρα, αλλά στη δημιουργία μιας σταθερής και μακροχρόνιας βάσης, μεταφέροντας τη διεθνή εμπειρία της σε μία από τις πιο δυναμικές ψηφιακές αγορές της Ασίας.