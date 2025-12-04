Σαρώνει ο Byron τη χώρα: Σοβαρές πλημμύρες στο Γύθειο, στις ταράτσες ο κόσμος - Καταιγίδα στην Αθήνα

Με ιδιαίτερη σφροδρότητα ξεκίνησε να πλήττει η κακοκαιρία Byron περιοχές της δυτικής και νότιας Ελλάδας, με σοβαρές πλημμύρες να σημειώνονται στη Ζάκυνθο και στη συνέχεια στη νότια Πελοπόννησο εξαιτίας των ισχυρών βροχών και καταιγίδων που εκδηλώθηκαν την Πέμπτη (4/12).

Εικόνες τεράστιας καταστροφής έρχονται από το Γύθειο της Λακωνίας, με χωριά, δρόμους και καλλιέργειες να έχουν μετατραπεί σε λίμνες. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις πλήττουν ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Μάνης, ενώ μηνύματα 112 έχουν σταλεί στους κατοίκους ζητώντας τους να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης, έντονα φαινόμενα επηρεάζουν και την Αττική.

Περιμένουν τους διασώστες με βάρκες στον Πλάτανο

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στο χωριό Πλάτανος, με όλο τον οικισμό να έχει πλημμυρίσει μέσα σε λίγες ώρες, με σπίτια, καλλιέργειες, αυτοκίνητα, ζώα και αγροτικά μηχανήματα να έχουν καλυφθεί από νερά.

Σύμφωνα με το Lakonikos.gr, οι κάτοικοι μιλούν για «βιβλική καταστροφή», καθώς μέσα σε λίγες ώρες ολόκληρος ο οικισμός βυθίστηκε στα νερά, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι να έχουν καταφύγει στους πρώτους ορόφους των σπιτιών τους για να σωθούν.

Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για σπίτια πλημμυρισμένα μέχρι το ταβάνι του ισογείου, καλλιέργειες κατεστραμμένες, αυτοκίνητα και αγροτικά μηχανήματα παρασυρμένα από τα ορμητικά νερά, ακόμα και ζώα που χάθηκαν μέσα στο σκοτάδι της νύχτας από το ποτάμι της λάσπης και των φερτών υλικών.

Οι κάτοικοι, στην πλειονότητά τους ηλικιωμένοι, περιμένουν τους διασώστες να προσεγγίσουν με βάρκες καθώς πολλοί δεν έχουν ρεύμα, νερό ή τρόπο επικοινωνίας με το χωριό να είναι ουσιαστικά αποκομμένο.

⚠️ Ενεργοποίηση 112



🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων στην Δημοτική Ενότητα #Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας #Λακωνίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



— 112 Greece (@112Greece) December 4, 2025

Το 112 ήχησε σε Μάνη και Ευρώτα, με την Πολιτική Προστασία να κάνει έκκληση για περιορισμό των μετακινήσεων λόγω των ισχυρών φαινομένων.

Φωτό: Lakonikos.gr

Επιχείρηση απεγκλωβισμού στον Διρό

Σημαντικά προβλήματα προκλήθηκαν και στον Διρό Λακωνίας, όπου μάλιστα κινδύνευσαν πολίτες όταν εγκλωβίστηκαν σε πλημμυρισμένο δρόμο. Συγκεκριμένα, ο οδηγός ενός οχήματος στη διασταύρωση Καρβελάς στο Γύθειο στη θέση Διρός, εγκλωβίστηκε στο όχημά του καθώς υπερχείλισαν τα νερά παρακείμενου ρέματος.

Με παρέμβαση της Πυροσβεστικής, ο άνδρας απεγκλωβίστηκε μετά από μεγάλη προσπάθεια.

Κατέρρευσε μαντρότοιχος σχολείου στην Πετρίνα

Σοβαρή ζημιά σημειώθηκε στην Πετρίνα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, όταν τμήμα του παλιού πέτρινου μαντρότοιχου που βρίσκεται στην περίφραξη του Ειδικό Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου κατέρρευσε, έπειτα από τις έντονες βροχοπτώσεις που πλήττουν την περιοχή.

Ο τοίχος, που βρίσκεται στο πλάι της παιδικής χαράς, υπέστη υποχώρηση λόγω της διάβρωσης του εδάφους, παρασύροντας μαζί του μεγάλο όγκο από πέτρες, χώματα και τμήματα της μεταλλικής περίφραξης. Τα υλικά κύλισαν στον παρακείμενο δρόμο, τον οποίο και απέκλεισαν πλήρως, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση οχημάτων.

Φωτό: Facebook/Ελισάβετ Τρανάκου

Κλειστός ο δρόμος Σπάρτης - Γυθείου λόγω πλημμύρας

Το σοβαρότερο πρόβλημα, μέχρι στιγμής, εντοπίζεται στην ΕΟ Σπάρτης – Γυθείου, όπου στο ύψος του Στρατοπέδου του ΚΕΕΜ η κυκλοφορία διεκόπη πλήρως. Το οδόστρωμα έχει πλημμυρίσει σε πολλά σημεία, καθιστώντας αδύνατη κι επικίνδυνη οποιαδήποτε διέλευση οχημάτων. Η κίνηση διεξάγεται προσωρινά από παρακαμπτήριες οδούς.

Η Πολιτική Προστασία Δήμου Σπάρτης, προσωπικό της οποίας έχει σπεύσει στο σημείο για την άντληση των υδάτων και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, απηύθυνε ισχυρή σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε μετακίνηση στο συγκεκριμένο τμήμα μέχρι νεότερης ενημέρωσης, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια των οδηγών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.

Οδοφράγματα στην ΕΟ Σπάρτης-Τρίπολης στο ύψος του Κλαδά

Σημαντικά προβλήματα σημειώνονται και πέριξ της πόλης της Σπάρτης. Στον Κλαδά, στο ύψος της συμβολής της παράκαμψης Βουτιάνων με το παλαιό οδικό τμήμα της ΕΟ Σπάρτης-Τρίπολης, η παρατεταμένη βροχή προκάλεσε τη συγκέντρωση μεγάλου όγκου νερού, με αποτέλεσμα η Πολιτική Προστασία Σπάρτης να τοποθετήσει αντιπλημμυρικά οδοφράγματα για την αποφυγή ατυχημάτων. Παράλληλα, η ΔΕΥΑΣ βρίσκεται σε επιφυλακή, καθώς η πίεση στο δίκτυο απορροής υδάτων παραμένει αυξημένη.

Οι Αρχές προτρέπουν τους οδηγούς να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η ορατότητα είναι περιορισμένη και η ολισθηρότητα αυξημένη.

Προβλήματα και στη Ζάκυνθο

Σύμφωνα με το imerazante.gr, στις Αλυκές Ζακύνθου η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν πλημμύρες σε δρόμους και χωράφια. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να μην μετακινούνται αν δεν είναι έκτακτη ανάγκη.

Στην Επαρχιακή Οδό Ζακύνθου-Αλυκών ο δρόμος έκλεισε από το Μαντολάτο και κάτω που υπάρχουν προβλήματα, ενώ και στην επαρχιακή κοντά στο χωριό Κούκεσι υπήρξαν προβλήματα. Επίσης, σημειώθηκαν μικρές κατολισθήσεις στη Λιθακιά.

Φωτ.: imerazante.gr

Καθώς αναμένονται επικίνδυνα φαινόμενα, αύριο, Παρασκευή (5/12), κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σε Ρόδο, Κατερίνη, Δωδεκάνησα, Τήλο, Σαντορίνη και Σύμη.

Στο «μάτι» της κακοκαιρίας βρίσκεται ήδη και η Αττική, με ήπιες προς το παρόν βροχές να έχουν εκδηλωθεί σε ορισμένες περιοχές, ενώ από το βράδυ τα φαινόμενα αναμένονται να ενταθούν περισσότερο.

Σημειώνεται πως οι βροχοπτώσεις που φέρνει η κακοκαιρία Byron εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Κλειστά σχολεία σε όλη την Αττική με απόφαση Χαρδαλιά

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά και κατόπιν εκτεταμένης διαβούλευσης με την Πολιτική Προστασία και την ΕΜΥ, την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου θα παραμείνουν κλειστά όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Λεκανοπεδίου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν την πρωτεύουσα από απόψε το βράδυ μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου τα νυχτερινά σχολεία στο Λεκανοπέδιο.

Στο σχετικό μήνυμά του προς τους πολίτες της Αττικής, ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε τα εξής:

«Η Πολιτική Προστασία έχει θέσει την Αττική σε Κόκκινο Συναγερμό ενόψει της κακοκαιρίας Byron, που εξελίσσεται σε φαινόμενο υψηλής έντασης. Όλα τα μετεωρολογικά μοντέλα δείχνουν ότι από τις 11 το βράδυ της Πέμπτης μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, θα έχουμε εντονότατα καιρικά φαινόμενα και στο Λεκανοπέδιο.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα, και σε άμεση συνεργασία με την Πολιτική Προστασία, τους Δήμους και όλους τους συναρμόδιους φορείς, οδηγηθήκαμε στην απόφαση όλα τα σχολεία της Αττικής να παραμείνουν κλειστά αύριο, Παρασκευή.

Η ασφάλεια των παιδιών μας είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα».

Νέα «κόκκινη προειδοποίηση» της ΕΜΥ για την κακοκαιρία BYRON

Στο μεταξύ, στην επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων προχώρησε το μεσημέρι της Πέμπτης (4/12) η ΕΜΥ αναφορικά με το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Πέμπτη (4/12) και μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (6/12) στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας.

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Συγκεκριμένα:

Σήμερα Πέμπτη (4/12) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στα νησιά του Ιονίου (κυρίως ν. Κεφαλονιά και Ζάκυνθος), μέχρι το μεσημέρι

στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας)

στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα) και τις Σποράδες

στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα)

στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα)

στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα)

στις Κυκλάδες

στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα)

στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα

Το καιρικό σύστημα που έλαβε την ονομασία BYRON θα προκαλέσει αύριο Παρασκευή (5/12) κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας. Συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στην κεντρική Μακεδονία

στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα

στις Κυκλάδες και την Κρήτη, μέχρι το μεσημέρι

στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα) και την Εύβοια, μέχρι το μεσημέρι

στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, μέχρι τις πρωινές ώρες

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Χαλκιδικής - Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Το Σάββατο (6/12) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.